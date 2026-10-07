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Vranovská přehrada má jen třetinu vody. Odhalila zbytky zatopené vesnice

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Sucho znovu odhalilo pozůstatky zatopené vesnice Bítov na Znojemsku. Z hladiny Vranovské přehrady vystupují základy domů, kamenné sklepy i zbytky zdí. Nádrž je nyní naplněná jen zhruba ze 30 procent. Podobný pohled se lidem naskytl naposledy v suchých letech 2017 a 2018.
Vranovská přehrada má jen třetinu vody. Odhalila zbytky zatopené vesnice

Vranovská přehrada má jen třetinu vody. Odhalila zbytky zatopené vesnice

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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