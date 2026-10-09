Vranovská nádrž je plná z pouhých 29 procent, Vírská ze 44. Hladiny klesají o desítky centimetrů týdně

Vranovská nádrž je plná z pouhých 29 procent, Vírská ze 44. Hladiny klesají o desítky centimetrů týdněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přehradní_jezero_Vír_střed
Článek byl publikován 09.10.2026 09:30
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