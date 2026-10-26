Vrána na střeše domu znamenala finanční problémy, krákání u okna nemocného pak jeho smrt. Babičky se řídily pěti znameními

Vrána je tajemný pták, jehož vzhled, chování a schopnosti odnepaměti vzbuzovaly údiv lidí, což vedlo v mnohých kulturách ke vzniku řady pověr. Černá barva peří a pronikavé zvuky
byly často považovány za zlé znamení a z vrány se tak v lidské mysli stal posel smrti a nedobrých zpráv. Poznejte nejčastější lidové pověry a zjistěte, jestli jsou vrány skutečně tak strašidelné, jak se na první pohled může zdát. Vrány doprovázejí lidové pověry
Naši předkové v minulosti věřili, že výskyt černého opeřence předpovídá jejich budoucnost – konkrétně zlé události. Pokud vrána usedla a krákala na okně domu, v němž žil starý nebo nemocný člověk, lidé věřili, že to znamená jeho brzkou smrt. Pakliže v domě žili jen mladí a zdraví lidé,
pták je takto upozorňoval na blížící se neočekávané změny. Pověry také praví, že přítomnost vrány na střeše domu znamená finanční problémy a měli byste se vyhýbat investicím a uzavírání obchodu, zejména s neznámými lidmi.
Jindy zase vrány svým chováním pomáhaly předpovědět, jaké bude počasí. Jejich přítomnost většinou nezvěstovala zrovna hezký den. Podle staré pověry vrány létající
po západu slunce nad vodou upozorňovaly na blížící se bouři. Čím déle ptáci krákali, tím horší počasí na naše předky čekalo. Hojný výskyt vran znamenal, že se blíží silný vítr. A pokud se v zimních měsících vrány krčily mezi větvemi stromů, lidé očekávali tuhé mrazy. Zdroj fotografie: Pixabay Vrány fascinují svou inteligencí, naši předkové je však považovali za zlé znamení Vrána – inteligent mezi ptáky
Ve skutečnosti nejsou vrány tak strašlivé, jak je lidové pověry vykreslují. V našich končinách se vyskytují dva poddruhy vrány obecné – vrána černá a šedá. Spoustu lidí může vzhledem k jejímu hlasovému projevu
překvapit, že jde o zpěvavého ptáka. Podle ornitologů jde o velmi inteligentní a zvídavé tvory s dobrou pamětí, schopné zapamatovat si podezřelého člověka. Ne nadarmo je v některých kulturách vrána považována za symbol moudrosti a vědění. Vrány a jiní ptáci u vás v zahradě
Co ve skutečnosti znamená, když se vrána vyskytne u vás v zahradě? Jednoduše to, že se jí zde líbí a nejspíš tu objevila zdroj potravy. Nelze ji označit za velkého škůdce, ani za užitečného pomocníka. Na jaře vrány
pozřou nemalé množství škodlivého hmyzu a housenek, zároveň však dokáží napáchat nemalé škody v podobě snědeného ovoce. Vyhnat je ze svého území můžete tím, že po zahradě rozmístíte lesklé předměty, které je vyplaší. Pokud v zimě přikrmujete divoké ptáky, zvolte krmítko, které bude natolik malé, aby na něm vrány nemohly hodovat.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři