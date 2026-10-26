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Vrána na střeše domu znamenala finanční problémy, krákání u okna nemocného pak jeho smrt. Babičky se řídily pěti znameními

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Přítomnost vrány podle našich předků nevěstila nic dobrého. Považovali ji za posla zlých zpráv i předpověď špatného počasí.
Vrány fascinují svou inteligencí, naši předkové je však považovali za zlé znamení

Vrány fascinují svou inteligencí, naši předkové je však považovali za zlé znamení

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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