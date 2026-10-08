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Vraceli se domů za rodinami, běžný let se změnil v nekontrolovatelné kymácení. Mrazivé svědectví přeživších a zachované písemné vzkazy trhají srdce dodnes

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Byl srpnový podvečer a letadlo bylo skoro plné. Lidé mířili domů za rodinami na svátky, kdy Japonci vzpomínají na své předky. Krátce po startu se ozvala rána a pro piloty začal boj, který trval přes půl hodiny. Co se během něj dělo na palubě, víme díky několika vzkazům a svědectví jedné z mála přeživších.
Vraceli se domů za rodinami, běžný let se změnil v nekontrolovatelné kymácení. Mrazivé svědectví přeživších a zachované písemné vzkazy trhají srdce dodnes

Vraceli se domů za rodinami, běžný let se změnil v nekontrolovatelné kymácení. Mrazivé svědectví přeživších a zachované písemné vzkazy trhají srdce dodnes

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:30

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