Vorlický nechce hrát český fotbal a ve Slovácku rozjíždí druhou kariéru. Po operacích kolena má zase hlad

Sobota 19. září 2026, Uherské Hradiště, Slovácko hraje s Baníkem 2:2. Ofenzivní záložník s číslem 72 odchází po 72 minutách ze hřiště a v mixzóně pak řekne větu, kterou si zapamatuje každý, kdo jeho kariéru sledoval: „Jednu kariéru mám za sebou a druhou pořád před sebou.“ Hned ji opatrně doplní: pokud bude dál zdravý. Bývalý talent Atalanty Bergamo, kterého koleno opakovaně vyřadilo na měsíce i roky, dnes ve Slovácku neřeší jen vlastní formu. Vymezuje se i proti pojetí fotbalu, ve kterém je odvaha na míči podezřelá. Proto se jeho slova o českém fotbale čtou tak ostře, i když českou ligu podle svých slov miluje.
Od Boskovic po Serii A: talent, kterého brzdilo koleno
Vorlický se narodil 18. ledna 2002 v Boskovicích a fotbal má v rodině. Jeho otec Jiří Vorlický odehrál v roce 2001 dva ligové zápasy za Drnovice a dnes trénuje. Syn ho brzy přerostl. V roce 2017 byl vyhlášen nejlepším mladším dorostencem a jako patnáctiletý odešel do akademie Atalanty, jednoho z nejuznávanějších italských klubů, pokud jde o výchovu mladých hráčů.
Vrchol přišel v únoru 2023. Proti Lecce si odbyl debut v prvním týmu i v Serii A, jak tehdy hrdě oznámil oficiální web Atalanty. Za úspěchem však už tehdy stála dlouhá anabáze. Fotbal.cz v březnu 2023 psal o dvou operacích a skoro třech letech bez fotbalu. Vorlický tehdy řekl, že kdyby to vzdal, nikdy by nezjistil, co na něj čeká.
Čekaly na něj tři starty v Serii A a další zákrok. Když v únoru 2024 přestupoval do Slavie, pražský klub uváděl, že začne v rezervě, protože rehabilituje s operovaným kolenem. Slavia tehdy psala o dvou operacích v Itálii a další po třech startech v nejvyšší italské soutěži.
Čtyři, nebo pět operací? Zdroje se rozcházejí
U Vorlického nesedí ani základní číslo. V červnu 2024 Fotbal.cz při jeho návratu do jednadvacítky uváděl tři operace kolena a téměř šest let mimo reprezentační akci. Po dvougólovém zápase Slavie s Karvinou v roce 2025 sám Vorlický popsal problémy s křižákem, výměnu vazu i chrupavky a mluvil o čtyřech operacích. iDNES v říjnu 2025 napsal o pěti operacích levého kolena. Slavia v červencovém oznámení o přestupu do Slovácka uvedla „celkem čtyři operace“.
Bezpečně se dá říct, že šlo nejméně o čtyři zákroky, podle některých zdrojů o pět. Rozdíl může souviset s tím, co kdo počítá jako samostatnou operaci. Podstatnější je ale něco jiného: Vorlický strávil velkou část let, kdy se z dorostence stává profesionál, na lůžku a v posilovně místo na hřišti.
Pro srovnání: Václav Černý po první operaci předního zkříženého vazu nehrál 11 měsíců a vrátil se až do reprezentační formy. Ladislav Takács po osteotomii kolena chyběl 20 měsíců a návrat popsal jako restart. Vorlického případ je komplikovanější. Nejde o jedno dlouhé zranění s jasným koncem, ale o opakované přerušování kariéry, kdy se každý nový začátek mohl stát dalším koncem.
Jak s tím žil, naznačil v říjnu 2025 větou, kterou iDNES vytáhl do titulku: „Jestli se mi má koleno zase rozbít, tak ať jsem bojovník, ne marod.“ O rok dřív mluvil o tom, že se kvůli zdraví naučil radovat z malých věcí.
Proč „český fotbal“ hrát nechce
Doslovnou větu „nechci hrát český fotbal“ Vorlický v rozhovorech, které jsme dohledali, neřekl. Jeho postoj se z nich ale dá vyčíst jasně. V aktuálním rozhovoru pro iSport odmítá roli kritika českého prostředí: ligu podle svých slov miluje a vidí, že se zvedá. Vadí mu však přístup, ve kterém se odvaha na míči bere jako riziko, chyba nebo naivita. V zahraničí, kde vyrůstal, se tomu podle něj říká odvaha.
Klíčem je Atalanta. Vorlický vzpomíná na Gian Piera Gasperiniho a jeho jasné rozdělení rolí: tvořící záložník nebo útočník má tvořit. Má si chodit pro míč, brát na sebe odpovědnost a obranu překonávat individuální kvalitou. Do herního pojetí, ve kterém se míč při první příležitosti nakopne dopředu, takový hráč nezapadá.
Po zápase s Baníkem se vymezil i vůči něčemu jinému, a to vůči negativitě fanoušků a „české hodnotící mentalitě“, která hráče i týmy soudí po pár kolech. To je místo, kde může vzniknout kontroverze. Podle nás ale nejde o pohrdání ligou. Je to střet hráčova herního sebevědomí s konzervativnějším chápáním rizika, které je v Česku stále běžné. A upřímně řečeno, právě takový typ hráče česká liga potřebuje víc, než by si sama přiznala.
Slovácko jako kontrolované prostředí
Do Slovácka Vorlický nepřišel z ulice. Na jaře sezony 2025/26 hostoval ve Zbrojovce Brno a podle Slavie jí třemi góly pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Léto ale podle vlastních slov proležel s kolenem a nevěděl, kde bude hrát. Pak přišel rychlý obrat. Slovácko 16. července 2026 oznámilo přestup a tříletou smlouvu, jak stojí v oficiálním sdělení 1. FC Slovácko.
Klub v něm nezastírá, že kupuje talent s otazníkem. Sportovní manažer Michal Kadlec mluvil o tom, že trenér Jan Jelínek s Vorlickým pracoval ve Slavii, ví, jak na něj, a klub udělá maximum, aby byl zdravotně v pořádku. Pro hráče byla rozhodující právě tahle kombinace: pocit, že o něj někdo skutečně stojí, a trenér, který zná jeho tělo i hlavu. V iSportu dodal, že kdyby mu šlo o peníze, ve Slovácku by nebyl.
Čísla zatím odpovídají opatrnému plánu:
|Ukazatel
|Hodnota
|Bilance v lize před přestupem
|12 zápasů, 2 góly, 1 asistence
|Starty za Slovácko po 9. kole 2026/27
|6
|Odehrané minuty
|199
|Góly / karty
|0 / 0
|První start v základu
|19. 9. 2026 proti Baníku, 72 minut
Minutáž je řízená, gól ani asistence zatím nepřišly. Situace týmu přitom tlačí na rychlé výsledky. Slovácko je po devíti kolech Chance Ligy patnácté, bez výhry, se čtyřmi remízami, pěti porážkami, skóre 7:16 a čtyřmi body. Tým, který nedává góly, potřebuje přesně to, co Vorlický slibuje: hráče, který se nebojí zariskovat v útočné třetině. Zároveň je to prostředí, které ho může svádět k přetížení. Tady bude Jelínkova trpělivost cennější než jakákoli taktika.
Hlad, cíle a co bude dál
Co znamená, že má zase hlad? Vorlický to v iSportu formuluje prakticky: pomoct Slovácku, sbírat minuty, ovlivňovat hru a vrátit se do stavu, kdy může ukazovat svůj potenciál. Při podpisu mluvil o dalším kroku v kariéře a o motivaci ukázat, jaký je hráč. O fotbale říká, že je jeho „zdroj lásky“. Právě ta ho podle jeho slov držela přes všechna zranění.
Reprezentace je zatím vzdálený cíl. S necelými dvěma sty minutami a bez kanadských bodů v novém klubu o nominaci reálně neuvažuje. Ostatně už v roce 2023 říkal, že pozvánka může přijít jen s opakovanými výkony a přibývajícími minutami. Zahraniční zájem se nám v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo. Vztah k Itálii zůstává silný, ale v tuto chvíli má platnou smlouvu ve Slovácku a žádné náznaky odchodu.
Další zkouška přijde v neděli 11. října od 13:00 v Liberci v 10. kole Chance Ligy. Zápas, stejně jako všechny ostatní ligové duely, přenáší Oneplay, hlavně na kanálech Oneplay Sport 1, 3 a 4, s možností zpětného přehrání až sedm dní.
Vorlického druhá kariéra se nebude měřit jedním gólem ani jedním skvělým zápasem. Rozhodne o ní řada obyčejných týdnů, kdy po tréninku nebude bolet koleno a v neděli dostane míč do nohy. Pokud jich bude dost, Slovácko získá tvořivého hráče, jakých je v české lize jen málo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner