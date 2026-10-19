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Vondroušová popsala, jak vypadá život pod čtyřletým trestem. Domů jí chodí komisaři a na kurty nesmí ani jako divák

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Markéta Vondroušová nesmí hrát, trénovat ve svém klubu ani sedět na tribuně. Antidopingoví komisaři ji ale mohou navštěvovat dál, a to až do června 2030.
Vondroušová popsala, jak vypadá život pod čtyřletým trestem. Domů jí chodí komisaři a na kurty nesmí ani jako divák

Vondroušová popsala, jak vypadá život pod čtyřletým trestem. Domů jí chodí komisaři a na kurty nesmí ani jako divák

Zdroj: Hameltion / Creative Commons / CC - BY - SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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