Vondroušová popsala, jak vypadá život pod čtyřletým trestem. Domů jí chodí komisaři a na kurty nesmí ani jako divák

Andrew Paulson nastupuje k zápasu a jeho partnerka sedí v hotelovém pokoji. Zápas sleduje na obrazovce, přestože je areál jen pár ulic odsud. Tak v polovině října popsala Vondroušová svou novou realitu. Wimbledonská šampionka z roku 2023 si odpykává čtyřletý zákaz činnosti za odmítnutí dopingové kontroly. Trest se netýká jen zápasů, ovlivňuje celý její běžný den. Tenis z jejího života nezmizel. Je všude kolem ní, jen do něj nesmí vstoupit.
Tenis na dosah, ale za plotem
Ve výčtu na Instagramu Vondroušová vyjmenovala, co pro ni trest znamená. Nesmí hrát turnaje. Nesmí trénovat ve svém tenisovém klubu a využívat jeho zázemí. Na turnaj nesmí ani jako obyčejná divačka s lístkem, natož s akreditací.
Poslední zákaz působí nejpřísněji, ale vychází přímo z pravidel. Antidopingový program ITIA v článku 10.14 stanoví, že potrestaný hráč se nesmí „v jakékoli roli“ účastnit akcí pořádaných nebo schválených organizacemi ITF, ATP, WTA, národními svazy a dalšími signatáři. Nesmí mu být udělena akreditace ani jiný přístup. Zákaz se vztahuje i na pomoc jinému hráči, takže v roli trenérky či doprovodu by porušila pravidla stejně, jako kdyby sama nastoupila k zápasu. Za porušení zákazu hrozí nový trest ve stejné délce jako ten původní.
Výjimkou není ani trénink. Do svazového nebo klubového zařízení se smí vrátit až v posledních dvou měsících trestu. Pravidla připouštějí i poslední čtvrtinu trestu, rozhoduje ale kratší z obou lhůt. Do klubu se tak dostane nejdřív v dubnu 2030.
S Paulsonem, českým tenistou, který aktuálně figuruje kolem 88. místa žebříčku ATP ve čtyřhře, přesto cestuje dál. Chtějí spolu trávit čas. První takovou cestu po vynesení trestu podle svých slov obrečela. Byla v blízkosti světa, ve kterém vyrostla, ale nesměla do něj. Paulsonovo vyjádření k situaci jsme nedohledali.
Psychický dopad popisovala už v červnu. Napsala tehdy, že jí posledních sedm měsíců vzalo radost, sebevědomí a pocit bezpečí a že neví, jak dlouho potrvá, než je znovu najde.
Komisaři zvonit nepřestanou
Druhá polovina jejího popisu zní absurdněji. Ze soutěží je vyřazená, z antidopingového systému ne. Dál musí hlásit, kde se zdržuje, a každý den uvádět hodinové okno s adresou, kde ji kontroloři zastihnou. Podle svých slov ji opakovaně testují.
Pravidla to předepisují. Hráč ve výkonu trestu zůstává k dispozici pro testování a musí poskytovat údaje o pobytu přes systém ADAMS. Šedesátiminutové okno přitom neznamená, že komisař smí přijít jen v tu dobu. Testovat se dá i mimo něj.
Podle nás je v tom hlavní paradox celého případu. Vondroušová nesmí být součástí tenisového provozu, ale antidopingový provoz zůstává součástí jejího života. Na tribunu nesmí, kontrolor u dveří je dál možný.
Odmítnutí není pozitivní test. Trest je ale stejný
Vondroušová opakuje, že nikdy neměla pozitivní dopingový test. Je to pravda a tribunál ji z užívání zakázaných látek neobvinil. Veřejná debata však směšuje tři různé přestupky.
|Přestupek
|Co se stalo
|Základní trest
|Pozitivní nález
|Laboratoř najde ve vzorku zakázanou látku
|Až 4 roky, zejména při úmyslu
|Odmítnutí vzorku (čl. 2.3)
|Hráč po oznámení kontroly vzorek bez přesvědčivého důvodu neodevzdá
|4 roky u prvního porušení
|Přestupek v hlášení pobytu
|Hráč není v nahlášeném okně k zastižení nebo neaktualizuje údaje
|Postih až za opakovaná selhání
Vondroušová patří do prostřední kategorie. Komisařku nezmeškala, setkala se s ní a vzorek neodevzdala. Pravidla tento čin trestají stejně tvrdě jako dopování, protože jinak by se odmítnutí kontroly vyplácelo. Kdo tuší, že by testem neprošel, by prostě zavřel dveře a vyvázl by levněji.
Čtyři roky jsou podle pravidel standardní trest. Snížit ho lze jen tehdy, když hráč prokáže polehčující okolnosti. U samotného neodevzdání vzorku přichází v úvahu dvouletá sankce, pokud porušení nebylo úmyslné. To se jí nepodařilo prokázat.
Tvrzení o čistém kontrolním záznamu podporuje alespoň jeden údaj. Tři dny po incidentu ji podle jejích slov znovu testovali a výsledek byl negativní. Tribunál ponechal v platnosti i všechny její výsledky z období mezi incidentem a začátkem trestu.
Prosincový večer, který rozhodl
Vše se odehrálo 3. prosince 2025 kolem 20. hodiny u jejího pražského bytu. Dopingová komisařka přišla na mimosoutěžní odběr. Podle Vondroušové přišla mimo nahlášené hodinové okno a řádně se neprokázala, což u ní vyvolalo strach. Později mluvila o akutní stresové reakci po dlouhodobé zátěži. Ještě týž večer si na Instagramu postěžovala na narušení soukromí.
Nezávislý tribunál dal v rozhodnutí, které zveřejnila Sport Resolutions, přednost verzi ITIA. Opřel se o její zprávy partnerovi a agentovi, o večerní příspěvek na sociální síti a hlavně o podpis na formuláři o odmítnutí. Došel k závěru, že věděla, s kým mluví, odmítnutí bylo úmyslné a strach ani pochybnosti o totožnosti komisařky nestačí jako ospravedlnění.
Časová osa případu:
- 3. prosince 2025: incident, vzorek neodevzdán
- 22. června 2026: začátek čtyřletého trestu
- 21. července 2026: zveřejněno odůvodnění tribunálu
- 25. srpna 2026: CAS potvrdil přijetí odvolání
- 21. června 2030: konec trestu
Odvolání jako poslední karta
Vondroušová s verdiktem nesouhlasí. Arbitrážní soud pro sport (CAS) podle Al-Džazíry koncem srpna potvrdil přijetí jejího odvolání. Termín slyšení tehdy stanoven nebyl.
Odvolání není formalita. Podle antidopingového programu ITIA CAS přezkoumává věc v plném rozsahu. Není vázán argumenty z první instance a nemusí se řídit závěry původního tribunálu. Prvoinstanční rozhodnutí se ale opírá o několik důkazů z inkriminovaného večera. Podle nás je proto reálnějším cílem zkrácení trestu, ne úplné očištění.
Doma má silnou podporu. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba označil trest za exemplární a drakonický, uvedl, že ji nepovažuje za dopingovou hříšnici, a nabídl pomoc s obhajobou. Podporu vyjádřily Linda Nosková i Karolína Muchová, podle níž jsou čtyři roky krutý trest. V anketě iDNES označilo trest za nespravedlivý 68 % z 8 370 hlasujících.
Ozývají se i opačné hlasy. Vondroušová píše, že jí lidé nadávají do „dopařek“ a že někteří z tenisového světa naznačují, že „vypadá, jako by kouřila trávu“. Podle webu TennisUpToDate měla Martina Navrátilová říct, že odmítnutí se počítá stejně jako pozitivní test a trest je tvrdý. Dodala prý, že Vondroušovou nevidí jako podvodnici a spíš si dokáže představit, že si „možná zakouřila trochu marihuany“. Primární záznam výroku jsme nedohledali. Vondroušovou podobné poznámky zasahují, protože ji podle jejích slov řadí mezi dopující sportovce, přestože žádný její test pozitivní nebyl.
Dokud CAS nerozhodne, zůstává jí hotelový pokoj, obrazovka a telefon, na který může kdykoli přijít oznámení o další kontroly. Tenis má dál na dosah, partnera na kurtu i přátele v šatnách. Nesmí jen projít branou areálu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář