Vondroušová nesmí ani fandit příteli. Jeho zápasy sleduje z hotelového pokoje

- Vondroušová cestuje s přítelem na turnaje, do areálu ale nesmí
- Na prvním společném turnaji po verdiktu podle svých slov plakala
- Nesmí trénovat ani ve svém klubu, přesto ji dál testují
- Mrzí ji, že ji lidé označují za dopařku
- Proti trestu se odvolala k arbitráži CAS, jinak se vrátí až v červnu 2030
Zápasy přes obrazovku
Tenis je v jejím vztahu všude. Její partner Andrew Paulson hraje profesionálně, a tak by bylo přirozené, aby mu fandila z tribuny. Jenže čtyřletý zákaz činnosti jí vstup na turnaje zakazuje úplně.
„Kvůli svému trestu nemohu být na turnajích a podporovat ho. Nemohu se na něj přijít podívat ani jako obyčejná divačka bez akreditace,“ uvedla Vondroušová na sociálních sítích.
S Paulsonem přesto dál cestuje, aby spolu trávili co nejvíc času. „Jenže zatímco on hraje, já sedím na hotelovém pokoji a sleduji jeho zápasy na obrazovce. Místo toho, abych stála u kurtu a fandila mu,“ popsala.
První takový výjezd ji psychicky zlomil. „Na prvním turnaji, na který jsem s ním po udělení trestu odcestovala, jsem brečela. Bylo těžké být tak blízko něčemu, co bylo celý můj život jeho obrovskou součástí, a přitom už k tomu nemoci patřit,“ přiznala.
Bez kurtu, ale s komisaři
Zákaz se netýká jen zápasů. Bývalá světová šestka nesmí trénovat ve svém klubu ani využívat jeho zázemí. Antidopingová povinnost jí ale zůstala. Každý den musí v aplikaci uvádět hodinový interval, kdy je k zastižení. „A stále mě testují, přestože nesoutěžím,“ poznamenala.
Nejvíc ji podle jejích slov bolí reakce okolí. Zdůraznila, že všechny testy, které kdy podstoupila, byly negativní. „Právě proto je pro mě tak těžké číst, když mě lidé označují za dopařku, nebo slyšet od lidí z tenisového prostředí, že vypadám, jako bych někde kouřila trávu,“ posteskla si.
Osudný večer v Praze
Celá kauza začala 3. prosince 2025. Komisařka německé antidopingové agentury přišla k jejímu pražskému bytu kolem osmé večer, tedy mimo hodinový interval, který měla Vondroušová nahlášený. Tenistka ji nepustila dovnitř, později za ní sešla ke vchodu, vzorek ale neodevzdala.
Své jednání vysvětlovala obavami o bezpečnost a tím, že se komisařka podle ní řádně neprokázala. Připomínala i útok na Petru Kvitovou, kterou v roce 2016 pořezal útočník přímo v jejím bytě. O pár dní později test podstoupila a výsledek byl negativní. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu ITIA ale její argumenty neuznala a v červnu jí udělila maximální možný trest, stejný jako za pozitivní nález.
Vondroušová se odvolala k Mezinárodní sportovní arbitráži CAS v Lausanne. Pokud neuspěje, na kurty se bude moci vrátit až v červnu 2030. Bude jí tehdy jednatřicet let.