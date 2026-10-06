Voňavé žluté plody, které Češi házejí do koše, protože neznají rozdíl mezi kdoulovcem a kdouloní. Jeden druh je přitom poklad

Na podzim dozrávají na tisících českých zahrad zlatavé, intenzivně vonící plody, které většina lidí ignoruje. Důvod je prostý: kousnou do nich, zjistí, že jsou tvrdé a svíravé jako nezralá trnka, a usoudí, že s nimi nic rozumného nepořídí. Jenže právě tady začíná omyl. Kdoule nejsou ovoce k přímé konzumaci, jsou surovinou, která po tepelné úpravě odhalí chuť a vůni, jakou jablko ani hruška nenabídnou. A aby zmatek byl dokonalý, pod slovem „kdoule“ se v Česku skrývají dva zcela odlišné rody rostlin.
Dva rody, jedno jméno: proč záměna kdouloně a kdoulovce mate zahrádkáře
Kdouloň (
Cydonia oblonga) je ovocný strom dorůstající několika metrů, pěstovaný přímo pro úrodu. Její plody připomínají velké, mírně hruškovité ovoce o průměru 9–11 centimetrů, při dozrání zlatožluté a pronikavě aromatické. Rod Cydonia je podle databáze Kew Plants of the World Online monotypický, existuje jediný druh.
Kdoulovec (
Chaenomeles) je naproti tomu okrasný, často trnitý keř s nápadnými jarními květy v odstínech červené, oranžové nebo bílé. Plody tvoří menší, 4–6 centimetrů velké kuličky, zelenožluté až nažloutlé, občas s načervenalým líčkem. Rod zahrnuje čtyři přijaté druhy a desítky okrasných kultivarů; některé moderní řady, jako Double Take, jsou dokonce vyšlechtěné tak, že plody vůbec netvoří.
Záměna obou rodů je překvapivě rozšířená.
Univerzita v Missouri to komentuje přímočaře: „Zmatení z kdoulí? Nejste sami.“ I česká ovocná školka Ovocné sadby při prodeji sazenic výslovně upozorňuje, že kdouloň a kdoulovec jsou dvě různé věci. Kdo čeká od malého plodu z okrasného keře totéž co od velkého ovoce ze stromu, logicky ho vyhodnotí jako nepovedené jablko a zahodí. Kde se skrývá skutečná kuchyňská hodnota kdoulí
Kdouloň je jednoznačně výtěžnější. Větší plody obsahují dostatek dužniny pro zavařeniny, želé, kompoty i tradiční španělskou pastu membrillo. Po tepelné úpravě se tvrdá, svíravá dužnina proměňuje v hedvábně jemnou hmotu s květinově-medovým aroma. Existují kultivary s ananasovým tónem, jiné připomínají růži. Royal Horticultural Society doporučuje plody po sklizni uložit na šest až osm týdnů; za tu dobu zjemní a jejich vůně se prohloubí natolik, že jediná kdoule provoní celou místnost.
Kdoulovec ovšem rozhodně nepatří do odpadu. Jeho plody jsou jedlé, jen vyžadují trpělivější přístup: syrové bývají hořké a kamenně tvrdé, ale po uvaření dávají výborné želé, sirupy a dochucovací přísady. Menší velikost znamená pracnější zpracování a nižší výtěžnost, takže jde spíš o bonus ze zahrady než o hlavní surovinu pro spíž.
Výživově stojí kdoule na podobné úrovni jako jablko či hruška:
Na 100 g Kdoule Jablko Hruška Energie 57 kcal 52 kcal 57 kcal Sacharidy 15,3 g 13,8 g 15,2 g Vláknina 1,9 g 2,4 g 3,1 g
Tabulková čísla žádnou revoluci neslibují. Síla kdoule tkví jinde, v mimořádném obsahu pektinu, který z ní dělá ideální základ pro želé bez přidaných želírovacích přípravků, a v bioaktivních látkách, jejichž potenciál teprve mapuje moderní výzkum.
Staré ovoce s dlouhou pamětí: jak kdoule přišla do střední Evropy
Do středoevropských zahrad dorazila kdouloň podle Technické univerzity v Braunschweigu už v 9. století, zpočátku výhradně do teplých vinařských oblastí. Oxfordská univerzitní herbářová sbírka ji dokládá jako potravní i léčivou rostlinu přinejmenším od 17. století; semena po namočení uvolňují sliz, který se tradičně používal na podrážděnou pokožku a drobná poranění.
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Moderní farmakologické přehledy potvrzují, že kdoulový sliz i extrakty z plodů vykazují zajímavé preklinické výsledky. Klinických důkazů je však zatím poskrovnu. Randomizovaná studie z roku 2025, která testovala kdoulový gel na hojení po porodu, neprokázala statisticky významný rozdíl oproti placebu. Tradiční pověst kdoule jako léčivky tedy zůstává spíš příslibem než prokázaným faktem.
Proč se kdouloň postupně vytratila z běžných zahrad? Proti jabloni a hrušni prohrávala v pohodlnosti. Vyžaduje teplé, chráněné stanoviště, její květy jsou citlivé na pozdní jarní mrazy a plody nelze jíst rovnou ze stromu. V době, kdy supermarkety nabízejí ovoce celoročně, přestala dávat ekonomický smysl, a s ní odešla i znalost, jak ji zpracovat.
Praktický průvodce: jak plody poznat, sklidit a kde je v Česku sehnat
Rozlišení na první pohled je jednodušší, než se zdá. Kdouloň roste jako strom nebo vyšší keř, listy má celistvé, plody velké a zlaté. Kdoulovec tvoří nižší, hustý, často trnitý porost s výrazně pilovitými listy a menšími plody. Kdo si zapamatuje jedinou věc (trny a jarní květy znamenají kdoulovec, hladké větve a velké plody kdouloň), už se nesplete.
Sklizeň a zralost: Kdouloň sklízejte v říjnu až listopadu, těsně před prvními mrazy. Zralý plod voní na dálku a má sytě zlatou barvu. Kdoulovec dozrává od časného do pozdního podzimu. Plod je připravený, když zežloutne a začne vonět; tvrdě zelené kusy nechte být.
Dostupnost v Česku: Sazenice obou rodů nabízejí české školky. LESOŠKOLKY mají pro podzim 2026 v ceníku kultivary kdouloně („Bzenecká“, „Izobilnaja“, „Muškatnaja“) i kdoulovce („Jet Trail“, „Sargentii“). Zahradnictví FLOS eviduje u kdoulovce „Sargentii“ stovky kusů skladem s deklarovanou mrazuvzdorností až −29 °C. Čerstvé plody se sezonně objevují v online nabídce, například na Scuk.cz. Častěji narazíte na hotové výrobky, jako kdoulový džem Bouda 1883 nebo kdoulové speciality přes Heureku. Proč se vyplatí dát kdoulím ještě jednu šanci
Kdoulovec zvládne mráz pod −25 °C a spokojí se s téměř jakýmkoli koutem zahrady. Kdouloň chce víc péče, ale odměnou je surovina, ze které vznikají zavařeniny s vůní, jakou žádné jiné české ovoce nedodá. Obě rostliny přitom na zahradách už dávno rostou, stačí přestat jejich plody považovat za nepovedená jablka a začít je vnímat jako to, čím skutečně jsou: ingredienci, která teprve v hrnci ukáže, co umí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková