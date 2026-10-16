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Volno v roce 2027: Kdo si vezme jen 3 dny dovolené, bude mít 9 dní volna. Stačí to chytře naplánovat

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Kalendář na příští rok je hotový a už teď je jasné, které týdny se vyplatí hlídat. Kdo si ho projde dřív než kolegové, může z několika dní dovolené vykřesat odpočinek, který by jinak stál dvakrát i třikrát víc. Rok 2027 ale přichystá i pár nepříjemných překvapení. Začátek července je trumf celého roku Odpočinek od soboty […]
Volno v roce 2027: Kdo si vezme jen 3 dny dovolené, bude mít 9 dní volna. Stačí to chytře naplánovat

Volno v roce 2027: Kdo si vezme jen 3 dny dovolené, bude mít 9 dní volna. Stačí to chytře naplánovat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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