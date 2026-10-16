Volno v roce 2027: Kdo si vezme jen 3 dny dovolené, bude mít 9 dní volna. Stačí to chytře naplánovat

Kalendář na příští rok je hotový a už teď je jasné, které týdny se vyplatí hlídat. Kdo si ho projde dřív než kolegové, může z několika dní dovolené vykřesat odpočinek, který by jinak stál dvakrát i třikrát víc. Rok 2027 ale přichystá i pár nepříjemných překvapení.
Začátek července je trumf celého roku
Odpočinek od soboty 3. do neděle 11. července vás bude stát pouhé tři dny dovolené. Stačí si vzít volno ve středu, čtvrtek a pátek 7. až 9. července a o zbytek se postará kalendář.
V pondělí 5. července si totiž připomínáme příchod Cyrila a Metoděje a v úterý 6. července upálení Jana Husa. Oba svátky se lepí na víkend, takže čtyři volné dny má každý, kdo pracuje od pondělí do pátku, úplně zadarmo. Zbylé tři pracovní dny týdne pak volno přemostí až k další sobotě a neděli.
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Devět dní volna v řadě za tak nízkou cenu jinde v roce 2027 nenajdete. Rodičům školáků se navíc nic nekříží s výukou, protože letní prázdniny odstartují už ve čtvrtek 1. července.
Čtyři svátky propadnou o víkendu
Méně radostná zpráva se týká května a Vánoc. Z třinácti dní pracovního klidu, které Česko v roce 2027 čekají, připadnou čtyři na sobotu nebo neděli:
Svátek práce (sobota), Den vítězství (sobota), první svátek vánoční (sobota), druhý svátek vánoční (neděle). Přečtěte si také: Zastrčte tričko jen z 1 strany. Stylistky prozrazují, že to opticky zeštíhlí
Lidem, kteří pracují od pondělí do pátku, tak zbude devět svátků ve všedních dnech.
Kdo má volné víkendy, má u svátku připadajícího na sobotu nebo neděli zkrátka smůlu. Kalendář se kvůli němu nijak neposouvá a žádný volný pracovní den navíc za něj zaměstnanec nedostane. Květen, na který se lidé obvykle těší kvůli dlouhým víkendům, tak tentokrát zůstane bez nich.
Na podzim stačí den nebo dva
Den české státnosti vychází na úterý 28. září, takže pondělí 27. září se přímo nabízí jako den na dovolenou. Za jediný den dovolené dostanete čtyřdenní víkend od soboty 25. září. S říjnem je to podobné, jen svátek leží na opačném konci týdne. Výročí vzniku Československa připadne na čtvrtek 28. října, a když k němu přidáte pátek 29. října, odpočíváte až do neděle.
Přečtěte si také: Položte bobkový list na radiátor. Až začnete na podzim topit, provoníte si byt za 0 Kč Podzimní svátky v roce 2027 se dají jedním nebo dvěma dny dovolené protáhnout na dlouhé víkendy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Listopad je oříšek. Den boje za svobodu a demokracii vyjde na středu 17. listopadu, tedy přesně doprostřed týdne. Kdo z něj chce vytěžit maximum, obětuje čtyři dny dovolené kolem svátku a odpočívá souvisle od soboty 13. do neděle 21. listopadu, celkem devět dní.
Skromnější plán stojí dva dny. Stačí přidat pondělí a úterý, případně čtvrtek a pátek, a volno se protáhne na pět dní.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Svátek Kdy vyjde Dny dovolené Kolik volna získáte Den české státnosti úterý 28. září 1 (pondělí 27. září) čtyřdenní víkend od soboty 25. září Výročí vzniku Československa čtvrtek 28. října 1 (pátek 29. října) od čtvrtka 28. října do neděle Den boje za svobodu a demokracii středa 17. listopadu 2 (před svátkem nebo po něm) pět dní volna Den boje za svobodu a demokracii středa 17. listopadu 4 (kolem svátku) devět dní, od soboty 13. do neděle 21. listopadu Velikonoce nic nestojí, Vánoce pět dní dovolené Přečtěte si také: Kominík varuje Čechy: zkontrolujte si před topnou sezónou komín, jinak můžete dostat pokutu i 10 000 Kč
Jaro začne štědře. Velikonoce přijdou už koncem března. Na Velký pátek 26. března navazuje víkend a hned po něm Velikonoční pondělí 29. března. Čtyři dny volna tak nikoho nestojí ani hodinu dovolené. Rodiče školáků si mohou vzít ještě čtvrtek 25. března, kdy mají děti velikonoční prázdniny, a užít si s nimi pět dní.
Okraje roku jsou skromnější. Nový rok vychází na pátek, takže první pracovní den roku 2027 bude až pondělí 4. ledna. Štědrý den připadne v prosinci také na pátek a oba svátky vánoční spadnou do víkendu, takže pracovní týden Vánoce zkrátí o jediný den.
Delší zimní pauzu si ale můžete poskládat sami. Pět dní dovolené od pondělí 27. do pátku 31. prosince vyplní celý týden mezi svátky a Novým rokem 2028, který vychází na sobotu. Doma tak budete deset dní, od Štědrého dne do neděle 2. ledna.
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Celý plán má jednu slabinu. Podle § 217 zákoníku práce určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel. Vedle provozních důvodů musí přihlížet i k oprávněným zájmům zaměstnance, na konkrétní termín ale zaměstnanec až na výjimky automatický nárok nemá.
Nejvýhodnější týdny, hlavně začátek července a konec prosince, přitom budou lákat i kolegy. Kdo podá žádost jako první, má větší šanci, že ji vedoucí schválí. Zapsat si vybrané termíny do kalendáře a domluvit je s týmem se proto vyplatí hned na začátku roku.
Zdroje: https://www.magieprirody.cz/svatky/statni-svatky-2027–prehled-a-prodlouzene-vikendy/, https://www.tui.cz/blog/prodlouzene-vikendy-planovani-dovolene/, https://www.activemomsandkids.cz/denik/prazdniny-svatky-2026-2027-dovolena-s-detmi, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-245, https://www.penize.cz/spotrebitel/496967-prodlouzene-vikendy-dovolena-prehled-2027