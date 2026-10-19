Volkswagen nechává digitální mozek aut pro Čínu dodávat Xpeng. Vývoj se tím zkrátil o víc než 30 procent

V březnu 2026 se v závodě Volkswagen Anhui rozjela výroba modelu ID.UNYX 08. Středně velké elektrické SUV má asistenta řízení úrovně L2, který se orientuje jen podle kamer, a palubní výpočetní výkon 1 500 TOPS. Takový výkon by se donedávna hledal spíš ve vývojovém autě pro autonomní řízení než v tiskové zprávě německého koncernu. Velkou část technologie pod kapotou dodal Xpeng, firma, o které Volkswagen do roku 2023 veřejně nemluvil ani jednou.
Tři nové modely s Xpengem za necelé čtyři měsíce
Tempo je na celé spolupráci nejlépe vidět. Společná elektronická architektura nastoupila do sériové výroby 28. ledna 2026 v modelu ID.UNYX 07. V březnu následovala osmička a v dubnu Volkswagen představil ID.UNYX 09, už třetí model vyvinutý společně s Xpengem.
Podle Volkswagenu se díky partnerství vývoj zkrátil o víc než 30 procent. U některých projektů koncern uvádí, že vývojové náklady klesly až na polovinu. V Čině přitom nový model obvykle projde cestou od nápadu po sériovou výrobu za 24 měsíců. Volkswagen tam ztrácel podíl na trhu a s dosavadním tempem by takové lhůty nestíhal.
Vlastní cestu koncern zkoušel přes softwarovou divizi CARIAD, která měla odpovědět na nástup Tesly. Dodávala ale pozdě a draze. Volkswagen proto čínské tempo koupil od partnera a hodlá ho naplno využít: jen na rok 2026 chystá v Číně přes 20 elektrifikovaných novinek a do roku 2030 tam chce mít 50 modelů.
Řídicích jednotek o necelou třetinu méně, asistent od Xpengu
Spolupráce se často zkratkovitě popisuje jako nákup čínských čipů. Z veřejných dokumentů obou firem je ale vidět, že Xpeng zasahuje do auta na třech úrovních. První je společná elektronická architektura CEA. Jde o zonální systém s centrálními počítači, který nahrazuje desítky samostatných řídicích jednotek. Podle Volkswagenu jich díky ní auto potřebuje o necelou třetinu méně.
Druhá úroveň je software. ID.UNYX 08 má asistenta řízení L2, aktualizace na dálku a velký jazykový model zabudovaný do kokpitu. Xpeng k tomu dodává svůj systém VLA 2.0 a Volkswagen je jeho prvním sériovým zákazníkem. Třetí úroveň stojí na rámcové smlouvě z února 2024. Podle ní obě firmy společně vyvíjejí dva středně velké elektromobily pro Čínu a sdílejí dodavatelský řetězec. Volkswagen navíc drží v Xpengu podíl 4,99 procenta a má v jeho představenstvu pozorovatelské křeslo.
Tradiční dodavatelé jako Continental nebo Valeo prodávají automobilkám jednotlivé stavební bloky, tedy senzory, kamery a doménové řadiče. Xpeng dodává Volkswagenu celou digitální vrstvu vozu.
Xpeng založil tým, který má čip Turing prodat i do zahraničí
V srpnu 2026 při zveřejnění výsledků za druhé čtvrtletí Xpeng oznámil, že zakládá samostatný obchodní tým. Ten má zahraničním partnerům prodávat čipy Turing a navigační systém NGP. Volkswagen tím přestává být exkluzivním odběratelem a stává se první referencí.
Turing má výkon 750 TOPS a 40 výpočetních jader. Zvládne modely umělé inteligence o velikosti až 30 miliard parametrů. Splňuje automobilovou certifikaci AEC-Q100 i bezpečnostní normu ISO 26262 až po úroveň ASIL D, takže formálně může jít do sériových aut. Xpeng ho od začátku navrhoval i pro roboty a létající vozidla.
Sám sebe firma popisuje jako stavitele „otevřeného ekosystému fyzické AI“. Chce automobilkám dodávat výpočetní platformu, na které si postaví vlastní produkty, podobně jako to Qualcomm dělá pro výrobce telefonů. K září 2026 ale Xpeng podle veřejně dostupných materiálů jmenovitě nepotvrdil žádného dalšího evropského zákazníka, takže jeho referenční list má zatím jedno velké jméno. Globální prodej čipů Turing a softwaru NGP plánuje od roku 2027.
Proč by rozchod s Xpengem stál Volkswagen roky práce
Na čínské technologie sázejí i další evropské koncerny. BMW vyvíjí asistenty řízení pro čínský trh s firmou Momenta, počínaje řadou Neue Klasse. Mercedes-Benz označuje tutéž Momentu za partnera své čínské technologické strategie „Chinafit“. Stellantis rozšířil spolupráci s čínským Leapmotorem tak, aby z komponent jeho ekosystému těžil i evropský Opel v segmentu C-SUV.
BMW a Mercedes nakupují hlavně konkrétní funkce asistentů řízení. Volkswagen s Xpengem sdílí architekturu, dodavatele i kapitál. Veřejné dokumenty neuvádějí žádný mechanismus, jak by mohl Xpeng v architektuře nahradit. Zonální řadiče, centrální počítače, cloudové propojení i systém aktualizací na dálku by se po případném rozchodu musely roky předělávat.
Z německých značek se tak na čínského partnera nejpevněji vázal Volkswagen.
Pro Evropu zatím nic: modely s Xpengem zůstávají v Číně
Všechny modely vyvinuté s Xpengem jsou určené výhradně pro čínský trh a Volkswagen je důsledně označuje heslem „In China, for China“. Evropské novinky koncernu stojí jinde. Škoda Epiq, která se od června 2026 vyrábí ve španělské Pamploně, využívá platformu MEB+ a s technologií Xpengu přímo nesouvisí.
Nevyjasněná zůstává otázka dat. Volkswagen u architektury CEA uvádí, že palubní umělá inteligence zpracovává data přímo ve voze a osobní údaje auto neopouštějí. Kdo spravuje telemetrická data ve společných modelech a jak si práva k nim partneři rozdělili, ale veřejné dokumenty neříkají. U technologie, kterou chce její autor brzy prodávat do světa, je taková mezera v transparentnosti slabé místo.
Xpeng chce čipy Turing a software NGP nabízet globálně od roku 2027.