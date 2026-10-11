Volkswagen koupil Rolls-Royce, jen bez jména na kapotě. BMW si ho vzalo za necelou desetinu ceny, 40 milionů liber

Firma Rolls-Royce plc dnes na svém webu výslovně upozorňuje, že auta s logem Rolls-Royce nevyrábí. Vznikají v BMW, v anglickém Goodwoodu, v továrně, která v době slavné aukce ještě neexistovala. Jak se z jedné z nejznámějších automobilových značek stal majetek firmy, která o ni v aukci prohrála, se dá vystopovat přes tři vlastníky a skoro tři desetiletí.
Rok 1971 rozdělil firmu, jméno zůstalo u leteckých motorů
Původní Rolls-Royce v roce 1971 zkrachoval a britská vláda ho znárodnila. Výrobu aut přitom vyčlenila do samostatné společnosti Rolls-Royce Motors Limited. Letecké motory, turbíny a s nimi i ochranné známky na jméno Rolls-Royce zůstaly ve státním podniku. Z něj později vyrostla Rolls-Royce plc, dnes jedna z největších leteckých firem světa.
Britská zbrojařská skupina Vickers koupila automobilovou část v roce 1980. Dostala továrnu v Crewe a licenci používat jméno Rolls-Royce na autech, nikoli jméno samotné. Celých osmnáct let, až do prodeje divize, to nikomu nepřekáželo.
Čtyřicet milionů liber a staré známosti z leteckého byznysu
V roce 1998 se Vickers rozhodl automobilovou divizi prodat. BMW nabídlo 340 milionů liber, Volkswagen o 90 milionů víc a v červnu aukci za 430 milionů liber vyhrál. Akcionáři Vickers prodej odsouhlasili a Evropská komise ho schválila.
Za své peníze dostal Volkswagen továrnu v Crewe, výrobní linky, lidi a značku Bentley. Práva ke jménu a logu Rolls-Royce pro auta ale nepatřila Vickers ani jeho automobilce, takže je prodat nemohl. Měla je stále Rolls-Royce plc.
BMW mělo k letecké firmě blízko. Od roku 1990 s ní provozovalo společný podnik BMW Rolls-Royce Aero Engines na výrobu leteckých motorů a už před aukcí dodávalo motory do vozů z Crewe. Zatímco Volkswagen oslavoval vítězství, BMW si s Rolls-Royce plc dohodlo práva ke jménu Rolls-Royce pro automobily. Zaplatilo za ně 40 milionů liber, tedy zhruba 9,3 procenta částky, kterou dal Volkswagen.
Podle pozdější rekapitulace BMW Group Volkswagen při koupi prostě nepostřehl, že jméno do balíku nepatří. Přímé vyjádření Volkswagenu k tomu se v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo, takže jde o verzi vítěze celého sporu a tak je potřeba ji číst.
Smlouva s datem vypršení a továrna postavená na zelené louce
Obě automobilky se nakonec dohodly na přechodném období. Volkswagen směl jméno Rolls-Royce na autech používat do 31. prosince 2002, od 1. ledna 2003 přešla všechna práva na BMW.
Volkswagen mezitím přesunul pozornost k Bentley. Jeho oficiální historie tvrdí, že posílení této značky bylo hlavním cílem od samého začátku. Je to vlastní výklad koncernu, který se zpětně hodí, výsledky mu ovšem dávají za pravdu. Inženýři v Crewe nahradili motor od BMW silnějším vlastním osmiválcem a prodeje Bentley v roce 2000 vyskočily o padesát procent.
BMW mělo čtyři roky na to, aby k samotnému jménu postavilo celou automobilku. V Goodwoodu na jihu Anglie vznikla nová továrna, nové designové studio a nový tým. Z Crewe si nevzalo žádnou výrobní linku ani zděděné know-how.
Kolik Rolls-Royců dnes BMW prodá a co stojí ojetý Ghost v Praze
Když se sečte, co kdo zaplatil, vychází to jednoznačně. Volkswagen dal 430 milionů liber za továrnu a Bentley, BMW 40 milionů za jméno, tedy téměř jedenáctkrát méně. Prodělečný obchod to pro Volkswagen přesto nebyl. Místo dvou ultraluxusních značek, které by si vzájemně přetahovaly zákazníky, mohl investovat do jedné. Bentley dnes nabízí širší modelovou řadu a prodává ve větších objemech.
BMW drží Rolls-Royce v úzké ultraluxusní pozici. V roce 2025 dodalo zákazníkům po celém světě 5 664 vozů. Každý kus je v podstatě zakázkový a cena se domlouvá individuálně.
Obě značky mají vlastní dealerství i v Praze. Rolls-Royce Motor Cars Prague funguje od roku 2016 a certifikovaný ojetý Ghost se v něm prodává zhruba za 8,3 milionu korun.