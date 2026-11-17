Tři dny poté, co Ciryl Gane v Madison Square Garden v New Yorku uhájil pás těžké váhy o jediný bod na každém ze tří bodovacích lístků, se ozval tábor muže, který je v oficiálním pořadí UFC v téže divizi druhý. Alexandr Volkov, 38letý ruský bojovník v těžké váze (do 120,2 kg) s bilancí 41-11-0, má podle svého manažera podepsanou novou smlouvu s největší organizací smíšených bojových umění na světě. Děkovné prohlášení k tomu nepřišlo. Přišlo rovnou téma zápasu o titul. Smlouva na několik zápasů přitom obvykle znamená jediné: máš práci, čekej. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe tvrzení jeho týmu a to, co o Volkovovi k 17. listopadu 2026 uvádějí oficiální materiály UFC.
Smlouva ještě nestihla vychladnout a už se mluví o pásu
Manažer Ivan Bannikov to řekl 17. listopadu 2026 ruské stanici Match TV a jeho slova zveřejnil server Sportbox: „Alexandr podepsal novou smlouvu na několik zápasů. Samozřejmě je lepší než ta předchozí a o titulovém zápase pro Alexandra jednáme už teď.“ Veřejně dostupná je textová citace, ne záznam vystoupení.
Z toho plyne jedno jisté: takhle mluví tábor bojovníka. Manažer nemluví za UFC a organizace k jednání o pásu veřejně nic neuvedla.
A peníze? Kommersant téhož dne napsal, že podmínky ani doba dohody se nezveřejňují. Žádná částka v Kč zveřejněná není a jakékoli číslo by bylo jen odhadem. Jedna věc je říct, že se o titulu jedná. Druhá mít k tomu výsledky, které se těžko přecházejí.
Proč si právě tenhle veterán může ukázat na šampiona
Volkov naposledy nastoupil 24. října 2026 na turnaji UFC 333 v Abú Zabí a porazil Rizvana Kunijeva jednomyslným rozhodnutím rozhodčích. Z oficiálních bodovacích lístků, do nichž redakce MMAmag nahlédla, plyne skóre 29:28, 30:27 a 30:27.
V UFC bojuje od roku 2016. Sherdog u něj eviduje 20 zápasů v organizaci, z toho 15 výher a 5 porážek; úspěšnost tedy dělá 75 %. Z 41 výher celé kariéry jich 24 skončilo knockoutem nebo technickým knockoutem.
Čísla sedí. Horší je to s papíry.
Mezi tím, co tvrdí tým, a tím, co visí v kalendáři UFC
Tlak nezačal smlouvou. Už po výhře na UFC 333 se Volkov podle Match TV obrátil na šéfa UFC Dana Whitea otázkou: „Co musím udělat, aby mi dali titulový zápas?“ Tahle věta se šíří přes Match TV a Sportbox, tedy přes stejný kanál jako manažerovo vyjádření o necelý měsíc později.
Druhá vrstva je načasování. Ciryl Gane, 36letý francouzský bojovník těžké váhy s bilancí 15-2-0 a jedním zápasem bez výsledku, obhájil titul 14. listopadu 2026 na turnaji UFC 334 v New Yorku proti čtvrtému muži pořadí UFC, a to nejtěsněji, jak šlo: 48:47 u všech tří rozhodčích. Tři dny nato promluvil Bannikov.
V kalendáři akcí na oficiálním webu UFC není k 17. listopadu 2026 u Volkova uvedený žádný nadcházející zápas, natož souboj o pás.
|Tvrzení
|Kdo a kdy to uvedl
|Stav doložení
|Volkov podepsal novou smlouvu na několik zápasů
|Ivan Bannikov pro Match TV, 17. 11. 2026
|tvrzení manažera; samostatné oznámení UFC v dostupných oficiálních materiálech není
|Smlouva je finančně lepší než předchozí
|Ivan Bannikov pro Match TV, 17. 11. 2026
|částka zveřejněna nebyla, Kommersant uvádí, že podmínky a doba dohody se nezveřejňují
|O titulovém zápase se už jedná
|Ivan Bannikov pro Match TV, 17. 11. 2026
|k 17. 11. 2026 bez oficiálního oznámení UFC
Mezi jednáním a ohlášeným zápasem o pás stojí podmínky, které tým Volkova jedním telefonátem nezmění.
Co se musí stát, aby z téhle věty byl zápas
ANALÝZA Sportovní nárok Volkov má: druhé místo v pořadí, 75 % úspěšnost v UFC a smlouvu na několik zápasů. Jenže šampion právě odzápasil pět kol o jediný bod a divize má frontu. Z oficiálního pořadí UFC, které redakce MMAmag prošla, plyne, že před Volkovem stojí ještě jednička divize a trojka pořadí má na 12. prosince 2026 v Las Vegas ohlášený zápas těžké váhy na turnaji UFC 335.
Veřejně oznámit jednání je přitom běžný nástroj. Tým si jím vytvoří tlak dřív, než organizace rozhodne, a Bannikov tou větou neoslovuje fanoušky, ale lidi, kteří v UFC skládají zápasy.
Poznáte to snadno: až se Volkovovo jméno objeví v oficiálním kalendáři UFC vedle jména šampiona, bude to zápas. Do té doby je to jednání. Startovní výstřel zazněl, trať zatím nikdo nevyznačil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková