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Voliči na Ostravsku dostali chybné lístky. Jsou na nich kandidáti z jiné obce

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Dennívýzva
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Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali někteří voliči chybné hlasovací lístky do blížících se komunálních voleb. Na jedné straně jsou místo tamních kandidátů vytištěni kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Na problém dnes upozornil Český rozhlas-Radiožurnál.
Voliči na Ostravsku dostali chybné lístky. Jsou na nich kandidáti z jiné obce

Voliči na Ostravsku dostali chybné lístky. Jsou na nich kandidáti z jiné obce

Zdroj: Petr Bezděk
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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