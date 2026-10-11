Volby v okresních městech. Starosta Tábora končí v zastupitelstvu, ODS oslabila

Ani výrazné volební vítězství nemusí automaticky znamenat pohodlnou cestu k vedení radnice. V řadě měst se do zastupitelstev dostalo několik uskupení, která budou muset hledat společnou řeč. Příkladem je Český Krumlov.
Český Krumlov: ANO obhájilo vítězství, koalice bude složitá
Komunální volby v Českém Krumlově opět vyhrálo hnutí ANO. Získalo pět mandátů v třiadvacetičlenném zastupitelstvu. Stejný počet křesel připadl také druhé Vizi pro Český Krumlov. „Získat 5 mandátů je pro nás velký závazek a zároveň motivace pokračovat dál a pracovat pro vás a naše město,“ uvedla Vize pro Český Krumlov na svých sociálních sítích.
Naše Česko získalo tři mandáty, stejně jako koalice Český Krumlov podporovaná JIH 12, TOP 09 a STAN. Dva mandáty získali Občané patrioti, KDU-ČSL a Nezávislí a Zelení. Jeden zastupitel bude reprezentovat uskupení Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ.
Starosta a lídr vítězného ANO Alexandr Nogrády ocenil obhajobu výsledku, zároveň ale přiznal, že čekal ještě o něco lepší zisk. „Obhájit pozice je vždy těžké, a proto si pěti mandátů velmi cením. Ale upřímně přiznám, že jsem myslel a přál jsem si těch mandátů šest,“ řekl a upozornil na roztříštěnost politické scény ve městě. Potřebnou pětiprocentní hranici překonalo osm z dvanácti kandidujících subjektů.
Propad v Krumlově zažila ODS, která v roce 2022 získala 9,10 procenta hlasů a dva mandáty. Letos její podpora klesla na 4,49 procenta a strana vypadla ze zastupitelstva.
Jindřichův Hradec: ANO a STAN mají shodně po šesti mandátech
V Jindřichově Hradci zvítězilo ANO, které získalo šest mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Stejný počet křesel obsadil STAN. Třetí Naše Česko bude mít čtyři zastupitele. Po třech mandátech připadly SPD, Pirátům a Nezávislým PRO Hradec. ODS získala dva mandáty.
Volební výsledek tak nedal žádnému subjektu výraznou převahu. O budoucím vedení města rozhodnou až povolební rozhovory a dohoda několika stran či uskupení.
„Procentuálně jsme volby vyhráli. Samozřejmě když se to přepočítá na mandáty, tak už to není tak jednoznačné, jak by to mohlo vypadat. Na druhou stranu jsem rád, že jsme podporu voličů dostali, a uvidíme, jak se teď povedou povolební vyjednávání. Nikoho nevylučujeme, zkusíme probrat všechny možnosti, které by přicházely v úvahu,“ řekl starosta Michal Kozár (ANO). Dodal, že při rozhodování o možné koalici bude záležet na podmínkách, které jednotliví partneři nabídnou.
Čtěte také: Zastupitelstvo se přeskládá. Místo ODS dominuje Naše Česko, ANO ztratilo a SPD končí
Písek: ODS i Piráti oslabili
Rovněž v Písku je volební scéna po komunálních volbách poměrně roztříštěná. ANO získalo sedm mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Ovšem druhé uskupení Písek srdcem a rozumem získalo tři mandáty, stejně jako KDU-ČSL, Naše Česko a Hlas Písku. Dva zastupitele budou mít Starostové a nezávislí, Volba pro město a ONA Písek. Po jednom mandátu získali Piráti a ODS. Zelení zůstali pod hranicí potřebnou pro vstup do zastupitelstva.
Vítězné ANO bude v Písku jednat o sestavení koalice společně s hnutím Naše Česko, které ve volbách obsadilo čtvrté místo. Obě uskupení se již dohodla, že při povolebních jednáních budou postupovat společně. ČTK to sdělil písecký starosta a lídr kandidátky ANO Michal Čapek.
ODS a Piráti oproti minulému volebnímu období oslabili. Zatímco dosud měli v obou případech v zastupitelstvu tři křesla, nově získali pouze jedno. To pirátské připadlo místostarostovi Josefu Soumarovi.
„Máme za sebou nejen náročnou kampaň, ale především čtyři roky každodenní práce. Velmi si vážím vysokého počtu osobních preferenčních hlasů. Mrzí mě, že to nakonec těsně nestačilo na druhý mandát pro náš tým, ale i tak vám za podporu moc děkuji,“ uvedl Soumar na sociálních sítích a pogratuloval starostovi k opětovnému volebnímu vítězství.
Prachatice: Nezávislí obhájili prvenství
Zajímavostí v Prachaticích byla volební účast. Ta dosáhla 52,4 procenta, což byla i nejvyšší účast z okresních měst na jihu Čech.
Volby v Prachaticích vyhráli Nezávislí, kteří získali šest mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Druhá ODS bue mít čtyři křesla. Prachatice společně a Naše Česko získaly shodně po třech mandátech.
Dva zastupitele budou mít Živé Prachatice a ANO. Jeden mandát připadl uskupení PRO Prachatice. Bez zastoupení zůstaly KDU-ČSL a Česká strana asociálů.
„Obhajovali jsme tři mandáty, získali jsme dva. Matematicky vzato jsme si tedy pohoršili, ale my z výsledku rozhodně smutní nejsme. Naopak. Vzhledem k okolnostem, za kterých letošní kampaň probíhala, považujeme dva mandáty za úspěch,“ uvedli kandidáti ze sdružení Živé Prachatice.
Nezávislí tak navázali na vítězství z minulých komunálních voleb, tentokrát však získali o jeden mandát méně než v roce 2022. ODS rovněž oslabila, před čtyřmi lety kandidovala společně s TOP 09 a získala pět křesel.
Strakonice: Strakonická Veřejnost těsně nezískala většinu
Ve Strakonicích zvítězila Strakonická Veřejnost starosty Břetislava Hrdličky. Získala 44,91 procenta hlasů a deset mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. K většině jí tak chybí jediný hlas.
Druhé skončilo Naše Česko se čtyřmi mandáty, třetí Otevřené Strakonice získaly tři. Po dvou zastupitelích budou mít Společně, tedy uskupení ODS, KDU-ČSL a STAN, a Jihočeši 2012.
Čtěte také: Naše Česko boduje i v boji o Senát. Tomáš Fiala obhájil post už v prvním kole
Výsledek je důležitý i vzhledem k předchozímu vývoji na radnici. V minulém volebním období Strakonickou Veřejnost opustilo sedm zastupitelů, kteří následně vytvořili hnutí Otevřené Strakonice. Obě uskupení nyní ve městě vedou vlastní kandidátky.
Hrdlička po vítězství zdůraznil, že zatím není rozhodnuto, s kým bude jeho hnutí spolupracovat. „Ještě nevíme, s kým budeme jednat. Strakonická veřejnost vždy pracovala pro lidi a vyplatilo se nám to ve volbách, lidé nám to vrátili, proto jsme takto vyhráli. Koaliční jednání o budoucí možné spolupráci povedeme v neděli,“ řekl.
Tábor: Současný starosta se do zastupitelstva nedostal
V Táboře patří k nejvýraznějším povolebním příběhům neúspěch současného starosty Štěpána Pavlíka (Tábor 2020). Jeho jméno se mezi zvolenými zastupiteli neobjevilo. Do zastupitelstva by se však mohl dostat jako náhradník, pokud by se uvolnil mandát jeho uskupení a na Pavlíka by podle zákonného pořadí připadlo místo.
Oproti minulým volbám navíc Tábor 2020 výrazně oslabil, v roce 2022 zvítězil s devíti mandáty. „I prohry k životu patří. Osobně se s účastí v zastupitelstvu loučím, bylo mi ctí. Moc díky za důvěru všem, kdo našemu hnutí dali hlasy, nepřijdou vniveč,“ sdělil dosavadní starosta Pavlík.
Čtěte také: Jihočeši v referendech odmítli větrné elektrárny, spalovny i opravu silnice
Tábor má sedmadvacetičlenné zastupitelstvo. První tři uskupení, Naše Česko, ANO a Tábor 2020, letos získala shodně po pěti mandátech. Čtvrtý Živý Tábor, který sdružuje Piráty a Zelené, obsadí čtyři křesla. Šance pro Tábor a Společně pro Tábor získaly po třech mandátech, Tábor na max bude mít dva zastupitele. Volební účast dosáhla 43,81 procenta.
Co bude následovat?
Všech sedm jihočeských okresních měst nyní čeká povolební vyjednávání. Vítězství totiž nikde samo o sobě nestačilo na většinu v zastupitelstvu. V Českých Budějovicích bude Naše Česko hledat partnery k patnácti mandátům. O tom, kdo nakonec usedne do vedení radnic, však rozhodnou až koaliční dohody.