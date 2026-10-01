Volby bez volební místnosti: Jak začali hlasovat vojáci, námořníci a lidé stovky kilometrů od domova

Volební právo mělo jeden praktický háček
Korespondenční a distanční hlasování proto nezačalo jako moderní pohodlí, ale jako řešení velmi starého logistického problému. Po dlouhou dobu platilo, že člověk může hlasovat pouze tehdy, když se dostaví ve správný den na správné místo. To není problém ve společnosti, kde většina oprávněných voličů žije celý život několik kilometrů od místa svého narození. Situace se zásadně mění, jakmile lidé začnou cestovat za prací, stěhovat se mezi městy nebo odjíždět na měsíce či roky do války.
Právě armáda se stala jedním z prvních velkých testů tohoto principu. Voják mohl mít plné občanské právo hlasovat, ale nacházet se několik set nebo několik tisíc kilometrů od svého domovského volebního okrsku. Stát tak narazil na zvláštní paradox: člověka mohl povolat do služby, která mu fyzicky znemožnila použít jedno z práv, jež mu doma ponechal.
Ve Spojených státech existovaly první předchůdce vzdáleného hlasování vojáků už během války roku 1812. Smithsonian připomíná pennsylvánskou legislativu z roku 1813 a obdobná pravidla v New Jersey z roku 1815. Skutečně velký význam však tento problém získal během americké občanské války.
Občanská válka odvezla voliče na frontu
Do roku 1864 sloužily v armádách Unie statisíce mužů, kteří by za normálních okolností patřili mezi oprávněné voliče. Prezidentské volby přitom nebyly politicky nedůležité. Abraham Lincoln čelil demokratickému soupeři Georgi B. McClellanovi, svému bývalému vrchnímu veliteli, a jednou z velkých otázek byla budoucnost války samotné.
Jednotlivé státy proto vytvořily různé mechanismy, které umožňovaly vojákům hlasovat mimo jejich domovský okrsek. Někde bylo možné hlasy posílat zpět, jinde se hlasovalo přímo v jednotkách a výsledkové záznamy putovaly domů.
Smithsonian označuje občanskou válku za první americký konflikt, během něhož byly vytvořeny rozsáhlejší podmínky pro hlasování nasazených vojáků. Většina států Unie umožnila některou formu absentee voting včas pro prezidentské volby roku 1864.
To však nebyla pouze technická inovace. Okamžitě vznikla politická otázka: kdo bude z hlasů vojáků těžit?
Korespondenční hlas potřebuje důvěryhodnou cestu
Hlasování na dálku vytváří jiný bezpečnostní problém než běžná volební místnost. Tam lze kontrolovat, kdo vstupuje, vydávat lístky přímo a na konci otevřít zabezpečenou urnu. U vzdáleného hlasu vzniká mezera mezi člověkem a místem sčítání.
Někdo musí potvrdit totožnost voliče. Lístek musí dorazit na správné místo. Jeho obsah má zůstat tajný. Zároveň je nutné zabránit tomu, aby člověk hlasoval ještě jednou osobně. A volební úředník musí mít způsob, jak rozhodnout, zda byl hlas odevzdán včas.
Proto se kolem absentee voting postupně vytvořila soustava obálek, potvrzení, seznamů a poštovních procedur. Zdánlivě jednoduché „pošleme hlas domů“ se mění ve zvláštní logistický řetězec, jehož jednotlivé části musí současně chránit identitu voliče i tajemství jeho rozhodnutí.
Právě americká poštovní historie ukazuje, jak úzce je rozvoj korespondenčního hlasování propojen s moderní schopností státu spolehlivě dopravovat dokumenty na velké vzdálenosti.
Potom přišli železničáři, obchodní cestující a nemocní
Jakmile vzdálené hlasování fungovalo pro vojáky, nabízela se další otázka. Proč by člověk měl o hlas přijít jen proto, že ho odvezla pryč civilní práce?
Na přelomu 19. a 20. století se začala pravidla absentee voting rozšiřovat i na civilisty. Smithsonian uvádí, že Vermont roku 1896 umožnil některým civilním voličům hlasovat mimo domácí okrsek, i když ještě ne poštou. Kansas v roce 1901 zavedl možnost hlasování poštou pro železniční zaměstnance cestující kvůli práci. Virginia roku 1916 rozšířila korespondenční hlasování na lidi nepřítomné kvůli pracovním povinnostem a další státy postupně zahrnovaly nemocné nebo osoby s tělesným omezením.
Je na tom vidět typický vývoj volebních institucí. Výjimka původně vytvořená pro mimořádnou situaci odhalí, že stejný problém má mnohem více lidí. Technologie i právní rámec už existují, a tak se hranice postupně rozšiřuje.
Vzdálené hlasování se tím mění z vojenské nouzové pomůcky na civilní instituci.
Druhá světová válka vytvořila volební logistiku přes celý svět
Mimořádný test přišel znovu během druhé světové války. Američtí vojáci byli rozmístěni v Evropě, Pacifiku a na dalších místech světa. Běžný státní hlasovací lístek mohl vzniknout až po definitivním uzavření kandidátek, ale jeho cesta přes oceán k jednotce a zpět mohla trvat celé týdny.
Americká vláda proto vytvořila mimo jiné Federal War Ballot, zvláštní federální lístek pro vojenské voliče. Smithsonian vysvětluje jeho neobvyklou vlastnost: neobsahoval předtištěná jména kandidátů. Vojáci je měli doplnit sami. Díky tomu bylo možné prázdné formuláře vytisknout a rozeslat ještě předtím, než byly všude kandidátní listiny definitivně známé.
To je krásný příklad toho, jak volební pravidla někdy určují obyčejné hodiny a kilometry. Teoreticky by bylo lepší poslat každému vojákovi dokonale připravený lístek. Prakticky by mohl dorazit v době, kdy už byly volby dávno skončené.
Technologie se proto musela přizpůsobit rychlosti lodí, letadel a pošty.
Právo hlasovat není totéž jako možnost hlas skutečně doručit
Historie distančního hlasování připomíná obecnější problém, který se v dějinách voleb opakuje. Nestačí někomu právně přiznat hlas. Musí existovat také způsob, jak jej skutečně odevzdat.
Voják na druhé straně oceánu mohl mít přesně stejné občanství jako jeho soused doma. Pokud však neexistoval systém, který dokázal bezpečně převést jeho politické rozhodnutí přes tisíce kilometrů, bylo jeho volební právo v praxi omezené.
Korespondenční hlasování proto není pouze příběhem pohodlí. Je výsledkem okamžiku, kdy společnost zjistila, že moderní člověk už nemusí být v den voleb tam, kde ho očekává seznam voličů.
A právě odtud vede dlouhá cesta od vojáka zapisujícího svou volbu v polním táboře k představě, že hlas může být platný, i když jeho volič nikdy nevstoupil do volební místnosti.
KDYŽ JEDEN HLAS MĚNÍ HISTORII
Volby bereme jako samozřejmou součást demokracie. Jenže tajné hlasování, volební právo, kandidátky, průzkumy i samotné sčítání hlasů mají překvapivě dramatickou historii. Speciál Kódu Enigma ukazuje volby bez stranických hesel a aktuální agitace – jako příběh moci, pravidel, manipulací, omylů i okamžiků, kdy skutečně rozhodl jediný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], Smithsonian National Postal Museum – A History of Voting by Mail [2], Smithsonian National Postal Museum – History 1861–2022 [3], Smithsonian National Museum of American History – The Soldier Vote [4], Smithsonian National Postal Museum – Absentee ballot sheet [5], Smithsonian Institution – Absentee ballot return cover [6]