Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Volat instalatéra k ledovému radiátoru je vyhazování peněz. Banální závadu odstraníte sami

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kotel topí, ale radiátor v pokoji zůstává ledový? Zjistěte, proč odvzdušnění nepomůže, jak poznat zaseklou jehlu termoventilu a jak ji bez kapky vody uvolnit za dvě minuty.
Bílý panelový radiátor ústředního topení s termostatickou hlavicí pod oknem v pokoji.

Bílý panelový radiátor ústředního topení s termostatickou hlavicí pod oknem v pokoji.

Zdroj: 247homerescue / volné dílo
Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Ekologický nesmysl nenávratně ničí baterie. Moderní auta vás v zimě spolehlivě nechají na holičkách
Ekologický nesmysl nenávratně ničí baterie. Moderní auta vás v zimě spolehlivě nechají na holičkách
Myslel si, že nabíjí elektrokolo zadarmo. Sousedé na něj poslali hasiče a hrozí pokuta 25 000 Kč
Myslel si, že nabíjí elektrokolo zadarmo. Sousedé na něj poslali hasiče a hrozí pokuta 25 000 Kč

Zaparkovat elektrokolo nebo elektrokoloběžku na chodbě před bytem a natáhnout kabel ze společné zásuvky v...

Myši a kuny v domě i v autě? Zapomeňte na drahé plašiče, pomůže ocelová vlna
Myši a kuny v domě i v autě? Zapomeňte na drahé plašiče, pomůže ocelová vlna

S klesajícími nočními teplotami začíná každoroční stěhování drobných hlodavců a kun do lidských obydlí,...

Výrobci lednic vás nutí k fatální chybě. Oblíbený plastový držák funguje jako past na salmonelu
Výrobci lednic vás nutí k fatální chybě. Oblíbený plastový držák funguje jako past na salmonelu

Plastový držák na vejce ve dveřích lednice je z mikrobiologického hlediska nejhorší místo. Časté střídání...

Celoroční pneumatiky kvůli úspoře? Pokud máte dvě dobré sady, přechod se nemusí vyplatit
Celoroční pneumatiky kvůli úspoře? Pokud máte dvě dobré sady, přechod se nemusí vyplatit

Čtyřletý model ukazuje, jak se návratnost celoročních pneumatik mění podle ceny servisu, skladování a stavu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Další články z kategorie Rady do domu
Zobrazit více
LifestyleBydleníRady do domu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.