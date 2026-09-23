Volat instalatéra k ledovému radiátoru je vyhazování peněz. Banální závadu odstraníte sami

Začátek topné sezóny v mnoha domácnostech provází nepříjemné překvapení: kotel sepne, trubky v domě se zahřejí, ale radiátor v pokoji zůstává ledový, ačkoliv je termostatická hlavice otočená na maximum. Většina lidí okamžitě sahá po odvzdušňovacím klíči a marně zkouší vypouštět vzduch. Skutečnou příčinou je přitom v drtivé většině případů zatuhlá regulační jehla termostatického ventilu, kterou lze bez nářadí a bez kapky vody uvolnit během dvou minut.
Když po chladných podzimních dnech poprvé otočíte regulátorem na zdi a kotel začne ohřívat otopnou vodu, očekáváte rychlý nástup tepla. O to větší zklamání nastává, když po hodině přijdete k radiátoru v obývacím pokoji nebo ložnici a zjistíte, že je plechové těleso stále studené jako kus ledu. Automatickou reakcí většiny lidí bývá podezření na zavzdušnění soustavy. Běží do šuplíku pro odvzdušňovací klíček, povolí ventil a s údivem zjistí, že ze šroubení okamžitě vytéká čistá voda bez jediné bublinky vzduchu. Přitom stačí pochopit jednoduchý mechanický princip, který se skrývá pod plastovým krytem hlavice.
Strach z ořešákového listí je zbytečný. Stačí ho přejet sekačkou a získáte to nejlepší hnojivo Proč odvzdušnění nepomůže, když je radiátor studený celý
Zavzdušněný radiátor a zablokovaný ventil mají zcela odlišné příznaky. Vzduch je lehčí než voda, a proto se v otopném tělese vždy shromažďuje v horní části. Pokud je radiátor zavzdušněný, je jeho spodní polovina horká, zatímco horní část zůstává vlažná nebo chladná. V trubkách a v tělese navíc při proudění vody často slyšitelně šplouchá, bublá nebo píská.
Pokud je však radiátor kompletně studený odshora až dolů a chladná zůstává i kovová trubka těsně před ventilem, v tělese žádný vzduchový polštář nevisí. Do radiátoru zkrátka vůbec neproudí horká topná voda. Vina není v kotli ani v ucpaném potrubí, ale v malé mechanické součástce uvnitř ventilu, která po měsících letního klidu odmítá poslušnost.
Po odšroubování plastové hlavice se objeví ocelový trn ventilu. Pokud zůstal zamáčknutý uvnitř, voda do tělesa neproudí. Jak funguje termostatický ventil a proč v létě zatuhne
Uvnitř plastové termostatické hlavice se nachází teplotně citlivá náplň tvořená speciální kapalinou nebo voskem. Když je v místnosti teplo, náplň se rozpíná a tlačí na malý ocelový trn, kterému se říká jehla ventilu. Tento trn přenáší tlak dovnitř mosazného těla ventilu, kde překonává odpor vratné pružiny a tlačí gumovou kuželku do sedla, čímž uzavírá přítok vody do radiátoru.
Problém vzniká na jaře. Mnoho lidí má ve zvyku po ukončení topné sezóny otočit všechny hlavice na nulu nebo na symbol sněhové vločky. V této poloze vnitřní mechanismus hlavice nepřetržitě tlačí jehlu do její nejzazší polohy. Jehla zůstává stlačená celých pět až šest měsíců. V otopné vodě přirozeně cirkulují mikroskopické nečistoty, kal a minerály, které se kolem těsnění dříku jehly usadí.
Když na podzim hlavici otočíte na stupeň pět, uvolníte sice vnější tlak, ale slabá vnitřní vratná pružinka uvnitř ventilu nemá dostatek síly, aby zatuhlý trn vytlačila ven. Jehla zůstane viset v zamáčknuté poloze a ventil nepustí do radiátoru ani kapku teplé vody, ačkoliv je plastová hlavice otevřená dokořán.
Lidé lijí do zapáchajících odpadů litry chemie zbytečně. K odstranění pachu stačí obyčejná klapka Návod na uvolnění jehly: oprava bez nářadí za dvě minuty
Dobrou zprávou je, že k vyřešení této závady nepotřebujete volat instalatéra, vypouštět otopnou soustavu ani se bát vytopení bytu. Regulační jehla je od samotného vodního okruhu spolehlivě oddělena suchou ucpávkou. Jak uvádí ve svém servisním návodu odborný portál
TZB-info, zatuhlý čep lze bezpečně rozhýbat svépomocí během pár minut: Otočte hlavici na maximum: Před demontáží otočte termostatickou hlavici na nejvyšší stupeň (číslo 5). Tím se vnitřní mechanismus hlavice maximálně zatáhne a uvolní tlak na montážní závit. Demontujte hlavici: U většiny běžných radiátorů drží hlavici kovová rýhovaná matice se závitem M30x1,5. Povolte ji rukou proti směru hodinových ručiček. Pokud jde ztuha, pomozte si kleštěmi, ale přes matici přiložte hadřík, abyste nepoškrábali chrom. U moderních hlavic se systémem nacvakávacího bajonetu stačí pootočit pojistný plastový kroužek a hlavici jednoduše stáhnout. Zkontrolujte ocelový trn: Z mosazného těla ventilu vyčnívá tenký ocelový kolíček o délce přibližně tři až čtyři milimetry. Pokud je ventil zaseknutý, kolíček je zaražený hluboko uvnitř a po stisknutí nepruží. Rozhýbejte jehlu tupým předmětem: Vezměte tvrdý plochý předmět, například dřevěnou rukojeť šroubováku, dřívko nebo plochou stranu montážního klíče, a několikrát kolíček jemně zatlačte dovnitř. Nikdy za jehlu netahejte kleštěmi ven hrubou silou, abyste ji neohnuli nebo nepoškodili těsnění. Poklepejte na mosazné tělo ventilu: Pokud se jehla odmítá sama vysunout, lehce z boku poklepejte rukojetí šroubováku nebo lehkým kladívkem na mosazné tělo ventilu. Vibrace uvolní usazený kal a vratná pružina ocelový kolíček okamžitě vystrčí ven. V té chvíli uslyšíte tiché zašumění a přívodní trubka se začne během několika vteřin zahřívat. Nasaďte hlavici zpět: Před montáží kápněte na dřík jehly kapku silikonového oleje, hlavici nastavte opět na stupeň 5 a pevně ji našroubujte zpět na tělo ventilu. Odvzdušňovací klíček pomůže, pokud je radiátor nahoře studený a dole horký. Čerpadlo kotle však musí být vypnuté. Kdy naopak odvzdušňovat a jaká je zásadní chyba s čerpadlem
Pokud je jehla volná, spodní polovina radiátoru hřeje, ale horní hrana zůstává ledová, je těleso zavzdušněné. Při odvzdušňování však většina lidí dělá zásadní chybu: nechávají běžet oběhové čerpadlo kotle. Silný proud vody rozbíjí nahromaděný vzduch na tisíce mikroskopických bublinek a žene je potrubím po celém domě. Vzduch se nestihne v nejvyšším bodě tělesa usadit a odvzdušnění je neúčinné.
Správný
postup vyžaduje oběhové čerpadlo před odvzdušněním vypnout a počkat alespoň patnáct minut, aby se vzduch přirozeně shromáždil nahoře. Poté nasaďte čtyřhranný odvzdušňovací klíček do ventilu na protilehlé straně od hlavice a pomalu otočte o půl otáčky doleva. Pod ventil přiložte kelímek a hadřík. Jakmile přestane syčet vzduch a začne vytékat souvislý pramínek vody, ventil ihned uzavřete. Po odvzdušnění nezapomeňte zkontrolovat tlak na manometru kotle, který by se za studena měl pohybovat mezi 1,2 až 1,5 baru, a v případě potřeby dopustit vodu.
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Ledový radiátor po letní odstávce v naprosté většině případů neznamená poruchu kotle ani zavzdušnění, ale pouhé zatuhnutí regulační jehly. Sejmutí hlavice a lehké poklepání na mosazné tělo ventilu vyřeší problém během dvou minut bez kapky vody. Nejlepší prevencí pro příští rok je nechat všechny termostatické hlavice v domě po ukončení topné sezóny na jaře plně otevřené na stupni pět. Vratná pružina tak zůstane v klidu a ventil na podzim spolehlivě naskočí. Podobně jako u
správného zazimování zahradních kohoutů a rozvodů rozhoduje i u topení správná preventivní péče, která spolu s optimálním nastavením ohřevu vody v bojleru zajistí bezproblémový a úsporný chod celé domácnosti. Zdroje fotografií bily_panelovy_radiator_termostaticka_hlavice: 247homerescue / volné dílo termostaticky_ventil_uvolnena_jehla: Armanic / Wikimedia CC 4.0 odvdusnovaci_klic_ventil_radiatoru: Sil10napel / Wikimedia CC 4.0