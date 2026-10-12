Vojta Kotek chtěl vybudovat biofarmu, teď musí některé věci dělat znovu. Stavění i v mrazech přineslo spory

Farma Vojty Kotka, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka, FOTO: distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka, FOTO: distr. FTV Prima
Druhá řada pořadu Farma Vojty Kotka startuje na statku v Kozárovicích budováním v náročných zimních podmínkách. První díl přiblíží stavbu základů pro novou salaš, při které rozhodnutí pracovat se zmrzlou půdou vyvolalo nesouhlas spolupracovníka Aleše. Vedle obhajování zvolených postupů se herec s rodinou pustí do nápravy starých chyb, aby hospodářství splnilo podmínky pro ekologickou certifikaci pro biofarmu. Plány na ekologickou farmu
Herec a režisér Vojtěch Kotek pokračuje se svou manželkou Radanou a synem Hubískem v budování soběstačné biofarmy v Kozárovicích na Příbramsku. Druhý rok hospodaření se zaměřuje na nové plány a procesy vedoucí k získání oficiální ekologické certifikace. Farma se proto musí vrátit k některým již hotovým věcem a předělat je.
„Vstupujeme do ní s tím, že napravíme chyby, které jsme udělali, chceme se posouvat dál. Padlo totiž rozhodnutí dělat věci důkladněji, pokusit se vstoupit do přechodného období a splnit vstupní prvky pro finální udělení ekologické certifikace naší farmy,“ říká Kotek.
Nové postupy spojené s ekologickým certifikátem přesahují hranice samotného statku. Hospodářství se postupně propojuje s lidmi z okolí. Farmář se snaží, aby zavedené novinky dávaly selský smysl v každodenním životě.
„Do naší rozrůstající komunity kolem farmy přicházíme s tím, na co možná místní nebyli úplně zvyklí, co je nové. A já byl hrozně zvědavý, jak na to budou místní a ti, kteří mi pomáhají, reagovat,“ vysvětlil Kotek. Práce ve zmrzlé zemině
Rozhodnutí předělat původní kroky znamenalo pustit se do těžkých úprav v zimních měsících. Tým se potýkal s budováním základů pro nové stavby přímo ve zmrzlé půdě. U takového postupu přitom existuje riziko jarních posunů terénu po rozmrznutí.
„Troufám si říci, že přesně tohle období bylo prubířským kamenem vztahu, ano, i toho mého s Alešem,“ popsal Kotek napětí, které zimní práce na pozemku přinesly. Náročná stavba salaše
Zimní budování prověřilo hercův přístup i vztahy se spolupracovníky. Spory s Alešem se vyostřily právě kvůli zvoleným stavebním postupům. Sám majitel statku musel své rozhodování obhajovat i sám před sebou.
„Jsem tvrdohlavý, stojím si za svým a v dalších dílech pak bude vidět, že to svůj význam mělo, a Aleš mi vlastně dal za pravdu,“ dodal ke konfliktům ohledně postupů. Značnou oběť z hlediska úsilí si vyžádala stavba nové salaše. Pro rozrůstající se smečku zvířat na pozemku však byla nezbytná.
První díl druhé řady
uvede platforma prima+ v pátek 16. října. Na obrazovkách televize Prima se epizoda objeví o týden později 23. října ve 20:15. Farmy Vojty Kotka
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima).