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Vojta Kotek chtěl vybudovat biofarmu, teď musí některé věci dělat znovu. Stavění i v mrazech přineslo spory

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Dokumentární pořad Farma Vojty Kotka začíná vysílat svou druhou řadu. První díl představí nové plány na ekologickou certifikaci a spory o stavbu salaše.
Farma Vojty Kotka

Farma Vojty Kotka

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:58

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