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Vojenské lesy otevřely na Doupově v Javorné areál pro ekologický chov skotu

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Areál pro ekologický chov skotu s moderními technologiemi dnes otevřeli v Javorné na Karlovarsku Vojenské lesy a statky (VLS.) Součástí automatizovaného kravína pro odchov mladého dobytka je i zázemí pro mobilní jatka, informoval ředitel státního podniku VLS Petr Král.
Vojenské lesy otevřely na Doupově v Javorné areál pro ekologický chov skotu

Vojenské lesy otevřely na Doupově v Javorné areál pro ekologický chov skotu

Zdroj: VLS
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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