Vojčák získal pás v KSW a hned ho jde obhajovat. Soupeřem bude polská hvězda těžké váhy

V Liberci se Štefan Vojčák dostal tam, kam to v 36 letech vypadalo na dlouhou cestu: zastavil Marcina Wójcika, nechal si zapnout pás dočasného šampiona KSW v těžké váze a slovenské MMA mělo jméno s titulem v jedné z největších organizací regionu. Logický další krok se nabízel každému, kdo divizi sleduje. Sjednocovací zápas s dlouholetým králem Philipem De Friesem. Jenže polská organizace má vlastní plán a vlastní kalendář. Vojčák místo toho dostal datum, místo a soupeře, kterého v Polsku zná i ten, kdo o MMA nezavadil. Redakce MMAmag si otevřela oficiální materiály KSW a spočítala, jak málo času mezi oběma tituláky je.
Pás si neužíval dlouho. Z Liberce ho KSW posílá do Gliwic
Oznámení největší polské organizace je stručné a konkrétní. Turnaj XTB KSW 124 se koná 19. prosince 2026 v hale v Gliwicích a Vojčák na něm poprvé obhajuje dočasný titul těžké váhy, tedy nejvyšší kategorie s limitem 120,2 kg. Soupeřem bude Artur Szpilka, polská těžká váha a čtyřka žebříčku organizace. Hlavní zápas večera patří jinému titulovému duelu, Pawłu Pawlakovi a Piotru Kuberskému ve střední váze.
„Dočasný šampion bude obhajovat titul proti Arturu Szpilkowi,“ stojí v oznámení, které zveřejnilo KSW. Jinými slovy: na pásu, o který se v Gliwicích pojede, stojí pořád slovo dočasný. Řádným šampionem divize zůstává De Fries.
Mezi liberecký večer a datum v Gliwicích se vejde sotva jedna pořádná příprava. Z obou oficiálních stránek KSW, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne číslo, které říká víc než slovo hned.
Jedno datum v září, druhé v prosinci. Čísla mluví jasně
Dočasný pás získal Vojčák na turnaji XTB KSW 121 v Liberci. Obhajovat ho bude na XTB KSW 124 v Gliwicích. Rozdíl mezi oběma daty vychází z oficiálních stránek turnajů, které redakce MMAmag prošla: 91 dní. Jde o kalendářní odstup mezi večery, ne o počet dní skutečné přípravy, cestování a regenerace.
Událost Datum Místo XTB KSW 121 – zisk dočasného titulu 19. 9. 2026 Liberec XTB KSW 124 – první obhajoba 19. 12. 2026 Gliwice Rozdíl 91 dní –
Výhra nad Wójcikem se Vojčákovi vyplatila i mimo Polsko. Databáze
FightMatrix ho ve vydání žebříčku ze 4. října 2026 vede jako 33. těžkou váhu světa, nejvýše byl 32.
Rozdíl mezi dočasným a řádným titulem přitom není kosmetika. Žebříček KSW ke kontrole 10. října 2026 uvádí v těžké váze De Friese jako šampiona, Vojčáka jako dočasného šampiona a Szpilku jako čtyřku. Sjednocení obou pásů se tím odkládá. Oznámení důvod nevysvětluje.
Na druhé straně klece bude stát muž, kterého KSW představuje jako jedno z nejpopulárních jmen polské scény. Jeho bilanci přitom samo KSW uvádí ve dvou různých podobách.
Bývalý boxer, který už jednoho Čecha poslal v kleci k zemi
Szpilkovi je 37 let, měří 191 cm a v KSW má 5 výher a 1 porážku. Do klece přišel z profesionálního boxu, kde podle KSW v roce 2016 bojoval o titul organizace WBC, tedy jedné z hlavních světových boxerských federací. Vojčák je o rok mladší, měří 196 cm a v KSW má 5 výher a 2 porážky.
Českého diváka bude zajímat jeden konkrétní záznam v Szpilkově kartě. 20. prosince 2025 na turnaji XTB KSW 113 zastavil Michala Martínka údery ve 2. kole v čase 2:07. Tohle není polská atrakce na prodej lístků, ale soupeř, který v divizi reálně vyhrává.
Jedna drobnost ovšem nesedí. Profil Szpilky na webu KSW porovnala redakce MMAmag s textem oznámení zápasu a čísla se rozcházejí: oznámení uvádí 4 KO a 1 submisi, zatímco profil ve stejné databázi rozepisuje bilanci jako 3 výhry KO nebo TKO, 1 submisi a 1 rozhodnutí. Rozdíl dělá výhra nad Augustem Sakaiem z 18. července 2026, kterou profil uvádí jako jednomyslné rozhodnutí. Marketingový text zkrátka zaokrouhluje směrem k dramatu.
Šampion čeká dál. A Vojčák má co ztratit
Proč organizace místo sjednocení nasadila obhajobu, z jejích vlastních materiálů nevyčtete. Doložitelné je tohle: De Fries zůstává v žebříčku KSW šampionem, Vojčák drží dočasný pás a v prosinci pojede v polské hale proti domácímu jménu. Víc oznámení neříká.
Z pohledu kalendáře to dává smysl. Vojčák v roce 2026 porazil nejdřív Arkadiusze Wrzoska submisí ve 2. kole a pak Wójcika údery ve 4. Cesta divizí přes horní čtyřku nabízí organizaci další velký večer navíc, aniž by musela spěchat na sjednocení. Jde o výklad, ne o tvrzení KSW.
V sázce je přitom víc než jeden pás. Vojčák už jednou proti De Friesovi stál, 18. října 2025 na turnaji XTB KSW 111, a prohrál na TKO ve 3. kole. Sjednocovací zápas je pro něj tedy i osobní účet. Jenže ten účet se otevře jen tehdy, když v Gliwicích udrží to, co v Liberci vybojoval.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková