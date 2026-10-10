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Vojčák získal pás v KSW a hned ho jde obhajovat. Soupeřem bude polská hvězda těžké váhy

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Pás vyhrál 19. září 2026 v Liberci, do klece se vrací 19. prosince 2026 v Gliwicích. Mezi oběma večery leží 91 dní. A naproti nestojí řádný šampion divize.
Vojčák získal pás v KSW a hned ho jde obhajovat. Soupeřem bude polská hvězda těžké váhy

Vojčák získal pás v KSW a hned ho jde obhajovat. Soupeřem bude polská hvězda těžké váhy

Zdroj: KSW
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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