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Voják chtěl v roce 1995 srazit manžela své milenky autem. Nakonec si na něj počkal ráno v chodbě s nožem

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Milostný trojúhelník na Trutnovsku vyústil na počátku roku 1995 ve vraždu. Bývalý voják z mise UNPROFOR si v chodbě domu počkal na manžela své milenky.
ILUSTRAČNÍ FOTO, Zdroj: Josef Kreuz (PEPan), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

ILUSTRAČNÍ FOTO, Zdroj: Josef Kreuz (PEPan), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:06

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