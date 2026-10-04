Vojáci u Skyrangeru už nemají přebíjet venku pod drony. Zásobník vážící 400 kilogramů za ně vymění robot

Skyranger 30 je mobilní protiletadlový systém krátkého dosahu. Jeho jádrem je kanón Oerlikon KCE-ABM ráže 30 × 173 mm s efektivním dosahem zhruba 3 000 metrů. Věž má vlastní radar, elektrooptické senzory a modul pro řízené střely kategorie V/SHORAD. Proti rojům levných dronů a barážující munici je to typ zbraně, po kterém armády dnes sahají, a Rheinmetall sám mluví o „naléhavé globální poptávce“. O plánu automatizovat u Skyrangeru přebíjení informoval rakouský odborný server Militär Aktuell.
Kolik vydrží jeden zásobník, když kanón střílí naplno
Podle staršího technického listu Rheinmetallu pojme pohotovostní zásobník v rakouské konfiguraci 252 granátů. Novější firemní brožura uvádí obecněji „až 300 ran“. Výrobce tak sám pracuje se dvěma údaji. Nižší z nich se váže ke konkrétní verzi, proto s ním počítá i zbytek článku. Kanón střílí kadencí 1 200 až 1 250 ran za minutu, takže při nepřetržité palbě by se zásobník s 252 granáty vyprázdnil zhruba za dvanáct sekund.
Na drony se střílí krátkými dávkami a jeden zásobník tak může stačit na odražení jednoho útoku. Pak je systém mimo plnou bojovou hodnotu, dokud někdo nevymění zásobník o hmotnosti zhruba 400 kilogramů. Dosud to znamenalo, že posádka vylezla z vozidla a manipulovala s ním ručně. Byla přitom vystavená střepinám i dalším bezpilotníkům, které na moderním bojišti sledují každý pohyb.
Zbraň, která zásobník vyprázdní za dvanáct sekund, je po prvním odraženém útoku použitelná jen tak rychle, jak rychle dostane nový.
Šest zásobníků na vozidle, dalších dvanáct v přívěsu
Přebíjecí vozidlo přijede ke Skyrangeru a robotický manipulátor sejme prázdný zásobník. Na jeho místo vloží plný a prázdný odloží zpět na vlastní platformu. Posádky obou vozidel zůstávají celou dobu pod pancířem. Na vývoji spolupracují dvě rakouské firmy: EMPL, která se specializuje na speciální vojenská vozidla, a Palfinger, výrobce zdvihací a manipulační techniky. Několik minut na celou výměnu je zatím cílová hodnota projektu.
Samotné přebíjecí vozidlo má vézt šest náhradních zásobníků, s přívěsem jich unese až osmnáct. Při 252 granátech v zásobníku to dělá 4 536 ran, tedy přibližně 4 500 v jednom logistickém celku.
Při plné kadenci by osmnáct zásobníků po dvanácti sekundách vydrželo necelé čtyři minuty palby. Proti dronům se střílí v krátkých dávkách, takže zásoba jednoho přebíjecího vozidla s přívěsem vystačí na řadu po sobě jdoucích útoků bez okamžitého návratu do týlu.
Proč celý projekt rozjela zakázka na 36 rakouských obrněnců
Robotické přebíjení vzniklo v přímé vazbě na rakouskou zakázku. Rakouské ministerstvo obrany objednalo 36 systémů Skyranger 30 na kolových obrněncích Pandur EVO 6×6 a dodávky začaly v roce 2026. Věž se tím poprvé dostala na lehčí podvozek. Impuls k hledání automatického přebíjení dala právě tahle specifická konfigurace s kompaktnějším vozidlem.
Objednávky nebo vývojové kontrakty na verzi 30 drží také Německo, Dánsko, Nizozemsko a Maďarsko. Rumunsko sáhlo po těžším Skyrangeru 35 s kanónem ráže 35 × 228 mm, který má dosah do 4 000 metrů, tedy zhruba o tisíc metrů víc než třicítka.
Rheinmetall avizuje, že přebíjecí vozidlo chce časem přizpůsobit i pro pětatřicítku a nabídnout ho všem současným i budoucím uživatelům Skyrangeru.
Co proti tomu staví Gepard, Pancir a česká armáda
Nejznámějším předchůdcem je německý Gepard. Na pásovém podvozku Leopardu 1 nese dva kanóny ráže 35 mm s efektivním dosahem 5 000 až 5 500 metrů a proti dronům se výborně osvědčil na Ukrajině. Jde ovšem o koncepci z osmdesátých let, které chybí modularita Skyrangeru. Ruský Pancir-S1 kombinuje dva kanóny ráže 30 mm s raketami, jejichž dosah se uvádí až 20 kilometrů. Řada jeho parametrů pochází výhradně z ruských deklarací a exportních materiálů a bojová účinnost se v otevřených zdrojích hodnotí rozporuplně. Jako měřítko pro srovnání jsou proto jeho čísla nespolehlivá.
Plně robotické muniční vozidlo zatím nenabízí žádný z konkurentů. Rheinmetall u Skyrangeru 35 už umožňuje doplňovat munici zadní branou věže, případně zevnitř vozidla. Oproti klasickému ručnímu nabíjení je to krok vpřed, automatický vnější manipulátor u něj chybí.
Česká armáda Skyranger 30 ve veřejně dostupných plánech nemá. Resort obrany pořizuje obrněná vozidla MARS se systémem RBS 70 NG, u nichž operátor řídí střelbu z kabiny. Vzdušné síly zavádějí izraelský systém SPYDER středního dosahu a ministerstvo připravuje koncepci vícevrstvé protivzdušné obrany po roce 2030. Hrozbou dronů se armáda zabývala i na cvičení Drone Shield 2026.
Robotické přebíjení Skyrangeru je zatím vývojový projekt. Sériová objednávka na přebíjecí systém neexistuje a primární tisková zpráva Rheinmetallu věnovaná čistě tomuto systému nebyla veřejně dohledána. Informace pocházejí ze sekundárních zdrojů, které se odvolávají na vyjádření firmy.