Vodní kombajn Bolek má potíže. Částečně se potopil a unikly z něj provozní kapaliny

Vodní kombajn Bolek má potíže. Částečně se potopil a unikly z něj provozní kapalinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vodní kombajn Bolek má potíže. Částečně se potopil a unikly z něj provozní kapalinyZdroj: HZS Plzeňského kraje
Článek byl publikován 16.10.2026 07:02
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