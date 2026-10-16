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Vodní kombajn Bolek má potíže. Částečně se potopil a unikly z něj provozní kapaliny

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Od nočních hodin zasahují hasiči u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. Částečně se tam potopila speciální vyžínací loď Bolek. Hasiči museli nejprve vyřešit únik provozních kapalin a nyní pracují na tom, jak dostat dvacetitunové plavidlo z vody.
Vodní kombajn Bolek má potíže. Částečně se potopil a unikly z něj provozní kapaliny

Vodní kombajn Bolek má potíže. Částečně se potopil a unikly z něj provozní kapaliny

Zdroj: HZS Plzeňského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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