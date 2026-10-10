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Vodní kámen výrazně zkracuje životnost domácích spotřebičů. Správné prostředky ho odstraní bez zbytečného poškození

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Bílé stopy po tvrdé vodě dokážou rozčílit nejednu hospodyňku. Naučte se spotřebiče pravidelně odvápňovat, aby jejich životnost byla co nejdelší a nestály vás tak moc peněz.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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