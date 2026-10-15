Vodní kámen pod okrajem toalety zmizí přes noc. Instalatér z praxe míchá dvě levné kyseliny a ručí za výsledek

Večer, krátce před spaním. Do misky se nasype pár lžic bílého prášku, přilije se kola a směs se okamžitě zvedne do husté pěny. Pak přijde na řadu toaletní papír, který se namočí a přitiskne pod okraj mísy tak, aby zůstal přilepený na zažloutlé krustě. Ráno stačí pár tahů štětkou a spláchnout. Tento postup doporučuje instalatér Lukáš N. z Prahy, o jehož zkušenost z praxe se opíráme. Jeho pravidlo zní jednoduše: vodní kámen nezmizí kvůli tomu, co nalijete do vody v míse, ale kvůli tomu, jak dlouho kyselina zůstane přímo na nánosu. K jeho triku jsme dohledali chemii, spočítali ceny z obchodů v říjnu 2026 a sepsali chyby, kvůli kterým celý zásah vyjde naprázdno.
Proč vodní kámen pod okrajem mísy odolává běžnému splachování
Pod lemem toalety se ukrývají výtokové otvory, kudy při každém spláchnutí proudí voda. U tvrdé vody v nich postupně narůstá minerální povlak. Výrobce sanitární keramiky Kohler v návodu na
Kohler Assist upozorňuje, že tyto usazeniny dokážou otvory zúžit natolik, že se zhorší oplach celé mísy.
Místo je zrádné ze tří důvodů. Štětkou se tam dostanete jen napůl, oko nános zpozoruje až pozdě a jakýkoli tekutý prostředek odtud během pár vteřin steče dolů. Proto klasické „nalít a spláchnout“ obvykle nestačí.
Chemie přitom stojí na straně toho, kdo uklízí. Vodní kámen tvoří převážně uhličitan vápenatý a ten reaguje s kyselinami. Vzdělávací materiály Coloradské univerzity a Riceovy univerzity popisují, jak kyselina citronová napadá karbonátové usazeniny. Ocet, tedy zředěná kyselina octová, s vápencem reaguje za uvolňování oxidu uhličitého, což dokládá i floridská univerzitní příručka. Šumění na povrchu krusty je tedy viditelným důkazem, že se minerál rozpouští.
Zbývá jediná překážka: čas. Kohler u usazenin v okrajové komoře doporučuje nechat odvápňovač působit 8 až 24 hodin. Noc mezi večerním čištěním a ranní kávou se do tohoto rozmezí vejde přesně.
Recept na noční odvápnění: kyselina citronová a Coca-Cola krok za krokem
Petr N. kombinuje dvě kyseliny, které má většina domácností po ruce nebo je sežene v nejbližším supermarketu. Kyselina citronová v prášku je hlavní účinná složka. Coca-Cola v české verzi obsahuje podle složení uvedeného u Tesca kyselinu fosforečnou a slouží jako kyselý nosič, který prášek rozpustí a přidá vlastní kyselou složku.
Pracovní postup:
Snižte hladinu vody v míse. Stačí zavřít ventil a jednou spláchnout, případně část vody odebrat. Čím méně vody, tím méně se směs naředí. Namíchejte směs v otevřené nádobě. Na 0,5 litru klasické Coca-Coly počítejte s 50 až 100 gramy kyseliny citronové. Směs bouřlivě pění, proto nikdy nemíchejte v uzavřené lahvi. Naneste ji pod okraj. Nejlépe pomocí houbičky nebo opatrným litím po obvodu lemu. Přitiskněte nasáklý papír. Toaletní papír nebo papírové utěrky namočené ve směsi zatlačte pod okraj. Papír kyselinu udrží přímo na krustě, místo aby stekla do vody. Nechte působit přes noc. Osm až dvanáct hodin odpovídá rozmezí, se kterým pracuje i výrobce keramiky. Ráno vydrhněte a spláchněte. Papír vyhoďte do koše, štětkou projeďte lem i otvory a důkladně opláchněte.
Poslední krok má svou váhu. Kola obsahuje 11,2 gramu cukru na 100 mililitrů a karamelové barvivo, takže zbytek by na keramice zanechal lepivý film. Japonská studie z roku 2019 navíc zjistila, že kyselina citronová při dlouhém kontaktu s vápenatými solemi může vytvářet sraženiny. Směs tedy patří do mísy na jednu noc a ráno je třeba ji odstranit.
Ocet, citron, nebo kola: která kyselina na vodní kámen zabere nejvíc
Bílý ocet se v domácnostech používá na vodní kámen odjakživa a pro slabší povlak dává smysl. Je levný a voní sice ostře, ale rychle vyprchá. Na viditelnou krustu pod okrajem bychom ale sáhli spíš po kyselině citronové.
Opíráme se přitom o zmíněný japonský experiment: roztok kyseliny citronové si při odstraňování vápenatých skvrn vedl srovnatelně s kyselinou octovou, a dokonce i s kyselinou chlorovodíkovou, tedy agresivní látkou známou z průmyslových čisticích prostředků. Na prášek z kuchyňské poličky slušná vizitka.
A co kola? Přehled čisticích prostředků Státní univerzity Nového Mexika (
NMSU) řadí kyselinu fosforečnou mezi mírné kyseliny, které jsou ovšem silnější než ocet či citronová šťáva, a uvádí, že se objevuje i v koupelnových a WC čističích. V nápoji je naředěná, takže v Petrově receptu funguje hlavně jako doplněk: rozpouštědlo pro prášek a další kyselá složka navíc.
Praktické dělení podle síly nánosu:
Lehký povlak: ocet, několik hodin působení. Viditelný kámen pod okrajem: kyselina citronová s kolou přes noc. Stará tvrdá vrstva: stejný postup zopakovat dvakrát až třikrát, případně dočistit silnějším kyselým WC přípravkem. Kolik stojí domácí odvápňovač oproti WC čističi z drogerie
Ceny jsme dohledali v českých obchodech v říjnu 2026. Kyselina citronová stojí v Tescu 15,90 Kč za 100 gramů, Coca-Cola 28,90 Kč za lahev 1,5 litru, takže půl litru vyjde zhruba na 9,60 Kč.
Varianta Orientační cena 50 g kyseliny citronové + 0,5 l koly cca 17,60 Kč 100 g kyseliny citronové + 0,5 l koly cca 25,50 Kč 0,5 l 10% bílého octa od cca 16,50 Kč Domestos Zero na vodní kámen, 750 ml (Teta) 59,90 Kč Harpic Power Plus, 750 ml (Heureka) od 69 Kč
Kdo uklízí pravidelně, vyplatí se mu větší balení. Dr. Max nabízí kyselinu citronovou například v kilovém balení za 119 Kč, cena za gram tak klesne zhruba o čtvrtinu.
Do srovnání patří i dávkování. Domestos uvádí 70 mililitrů pod vnitřní okraj a 30 minut působení, z lahve tedy vychází asi deset aplikací po necelých šesti korunách. Kupovaný gel tak vyhrává cenou za jedno použití a hustotou, díky které lépe drží na lemu. Domácí směs zase boduje tam, kde potřebujete dlouhou noční kúru a nechcete kupovat speciální přípravek: suroviny máte často doma a za pětadvacet korun vyřešíte i silnější nános, se kterým by půlhodinová dávka gelu nepohnula.
Chlor ani soda: chyby, kvůli kterým kámen pod okrajem přežije
Nejzávažnější prohřešek se týká bezpečnosti. Kyselé prostředky nikdy nekombinujte s chlorovými čističi, bělidlem ani jinými WC přípravky. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v
informačním listu k chloru varuje, že domácí chlorové bělidlo může po smíchání s dalšími čisticími prostředky uvolňovat jedovatý chlorový plyn. Pokud jste mísu ten den čistili chlorem, důkladně ji propláchněte a s kyselinou počkejte. Při práci použijte rukavice, chraňte si oči a větrejte.
Další chyby už jen kazí výsledek:
Směs skončí ve vodě. Naředí se a na krustu pod lemem téměř nedosáhne. Krátké působení. Deset minut na starý kámen nestačí. Papír odpadne. Kyselina steče a nános zůstane suchý. Soda nebo jiný zásaditý prostředek. Kyselinu neutralizuje a reakce s kamenem se zastaví. Ranní vydrhnutí se vynechá. Uvolněné usazeniny je potřeba mechanicky odstranit štětkou.
Pozor také na povrchy. Kyseliny patří na glazovanou keramiku mísy, nikoli na mramor, přírodní kámen, kovové armatury nebo spárovací hmotu kolem záchodu.
Jak rychle se nános vrátí, určuje voda z vodovodu. Tvrdost se udává jako součet vápníku a hořčíku v milimolech na litr a Severočeské vodovody a kanalizace odkazují na mapy kvality vody, kde si ji podle bydliště ověříte. V oblastech s tvrdou vodou podle nás pomůže jednou za týden až čtrnáct dní ocet pod okraj a jednou za měsíc noční kúra s kyselinou citronovou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková