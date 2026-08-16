Voděodolné řasenky končí. Nahradí je mnohem přirozenější a pohodlnější trend, který stojí půlku

Když se krása mění v noční můru
Představte si ten pocit. Večer stojíte před zrcadlem unavená, toužíte jen po posteli a sprše. Ale nejdřív musíte projít tím samým rituálem jako každý den – odličování řas.
Namočíte vatový tamponek do dvoufázového odličovače. Přitisknete ho k zavřenému oku, čekáte, třete, znovu třete. Oči vás pálí, slzy se derou ven. A když konečně otevřete oči, v umyvadle plave další chomáček vašich řas.
Tohle není výjimečný příběh. Je to realita tisíců žen, které denně bojují s voděodolným líčením. A co je horší – mnohé z nich ani netuší, že v jejich kosmetické taštičce číhá mnohem vážnější hrozba než jen ztráta času.
Věčné chemikálie, které se v těle nikdy nerozloží
Voděodolné řasenky fungují díky hydrofobním polymerům – akrylátům, polyuretanům, přírodním voskům a těkavým rozpouštědlům. Na řasách vytvoří souvislý film, který spolehlivě odpuzuje vlhkost.
Jenže za tuto odolnost platíte mnohem víc, než si myslíte. Tyto produkty často obsahují per- a polyfluorované látky, známé pod zkratkou PFAS. Říká se jim „věčné chemikálie“.
Proč věčné? Protože se v lidském těle nikdy nerozloží. Hromadí se. A věda je spojuje s hormonálními poruchami, poškozením jater a karcinogenními účinky.
Proto od 1. ledna 2027 vstoupí v Evropské unii v platnost plošný zákaz PFAS v kosmetice. Internetem koluje poplach, že voděodolné řasenky úplně zmizí. To není pravda. Výrobci jen musí změnit receptury a nahradit škodlivé látky bezpečnými polymery a vosky.
Ale proč čekat na rok 2026, když existuje řešení už dnes?
Co radí odborníci ženám s citlivýma očima?
Zákaz PFAS vítají kosmetičtí chemici, Státní zdravotní ústav i spotřebitelské organizace jako dTest. Všichni se shodují: tyto chemikálie představují tiché nebezpečí, které se v organismu postupně ukládá.
Pro ženy s citlivýma očima však specialisté doporučují poohlédnout se po jiné technologii. Jako nejlepší alternativu uvádějí takzvané tubing řasenky. Ty fungují na zcela odlišném principu a eliminují potřebu agresivních odličovačů, které citlivé oční okolí dále dráždí.
A právě tady začíná ta skutečná revoluce.
Jak funguje řasenka, která se odličuje teplou vodou?
Tubing řasenky představují technologickou revoluci v líčení. Na rozdíl od klasických řasenek, které řasu pouze obalí tmavým pigmentem, využívají flexibilní polymery.
Ty kolem každého jednotlivého chloupku vytvoří elastickou polymerovou mikro-trubičku. Výsledek? Dokonalá odolnost vůči potu, kožnímu mazu, slzám i studené vodě. Řasenka se nedrolí a nevytváří neestetický efekt mrkací panny.
A teď přichází ta nejlepší část. K jejímu odstranění nepotřebujete žádné drahé odličovací oleje ani vatové tamponky.
Stačí vám pouze teplá voda nad 38 °C a jemný tlak prstů. Polymerové trubičky z řas jednoduše a bezbolestně sklouznou. Žádné pálení, žádné tření, žádné vypadávající řasy.
Má to ale jeden háček – po zaschnutí první vrstvy se řasenka hůře vrství. Poskytuje spíše prodloužení než extrémní objem. Pro mnohé ženy je to ale malá daň za pohodlí a zdraví.
Zkušenosti žen mluví jasnou řečí
„Mám hrozně citlivé oči a z klasických voděodolných řasenek mě vždycky pálily, navíc to odličování byl horor, půlka řas mi u toho vypadala,“ popisuje svou zkušenost jedna z uživatelek v diskusi na kosmetickém fóru.
„Pak jsem objevila tubing řasenku od Catrice za stovku a je to zázrak. Drží celý den, nerozmazává se pod očima a večer ji prostě stáhnu teplou vodou ve sprše. Už nikdy se nevrátím k normální řasence,“ dodává nadšeně.
Podobných příběhů najdete na internetu stovky. Ženy, které roky trpěly s citlivýma očima, konečně našly řešení. A navíc při tom ušetřily nemalé peníze.
Domácí laminace řas: Krása, která s sebou nese vážná rizika
Dalším výrazným trendem je domácí laminace a tónování řas, která slibuje efekt natočených a tmavých řas po dobu 4 až 6 týdnů. Tento dvoufázový chemický proces využívá kyselinu thioglykolovou k narušení disulfidových vazeb v keratinové struktuře řas, které se následně zafixují v novém tvaru pomocí neutralizátoru.
Odborníci však před domácí aplikací důrazně varují. Při neodborné manipulaci hrozí vysoké riziko chemického popálení rohovky, podráždění spojivek či silné alergické reakce.
Při nedodržení přesných časových limitů může dojít i k trvalému poškození a ulomení řas. To, co mělo být cestou ke kráse, se může změnit v cestu k oční ambulanci.
Pečující tónovací séra jako bezpečná cesta k přirozené kráse
Pokud hledáte maximálně šetrnou alternativu, skvělou volbou jsou pečující tónovací séra. Tato séra v sobě spojují sílu růstových peptidů, biotinu, panthenolu, kyseliny hyaluronové a přírodních olejů s jemnými minerálními pigmenty.
Nabízejí tak dvojí efekt. Dlouhodobě vyživují řasový folikul a stimulují růst i hustotu řas, zatímco jim okamžitě dodávají jemný, přirozeně tmavý odstín bez zatížení těžkými vosky.
Žádná chemie, žádné pálení, žádné riziko. Jen zdravé, krásné řasy, které vypadají přirozeně a nepotřebují mučivé odličování.
Zdroje článku: claritasregulatory.eu, rte.ie, healthline.com, us.typology.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová