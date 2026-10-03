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Voda zaplavila suterén Motola se skladem oděvů po radioléčbě, radiace zatím v normě

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V pražské fakultní nemocnici v Motole zatopila voda čtvrtý suterén, kde je sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace, další měření ale ještě provede chemická laboratoř z Kamenice.
Voda zaplavila suterén Motola se skladem oděvů po radioléčbě, radiace zatím v normě

Voda zaplavila suterén Motola se skladem oděvů po radioléčbě, radiace zatím v normě

Zdroj: FN Motol
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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