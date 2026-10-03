Voda zaplavila suterén Motola se skladem oděvů po radioléčbě, radiace zatím v normě

Voda zaplavila suterén Motola se skladem oděvů po radioléčbě, radiace zatím v norměPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Voda zaplavila suterén Motola se skladem oděvů po radioléčbě, radiace zatím v norměZdroj: FN Motol
Článek byl publikován 03.10.2026 17:32
Městská část Praha 8 dokončila výrobu bronzové repliky plastiky Prameník od sochaře Vladimíra Kýna. Dílo...
Policisté v souvislosti s pátečním ilegálním tuningovým srazem v Praze zaznamenali 176 přestupků a uložili...
Osmatřicetiletá žena přežila po vážné dopravní nehodě na Příbramsku jedno z nejzávažnějších poranění v...
Liblické stožáry, nejvyšší stavby v Česku, čeká demolice. Vysílač, který sloužil pro analogové vysílání, už...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Pěvkyni Peckovou urážel starosta z Hané. Táhni do pr*ele nenažraná německá ludro, napsal
- Na sídliště Ďáblice se vrací Prameník. Praha 8 dokončila repliku ukradené plastiky
- Nelegální tuningový sraz přinesl stovky přestupků, policie vybrala téměř 272 tisíc korun
- Ženu s utrženou žílou u srdce zachránila souhra záchranářů a chirurgů