Voda ubyla i v Nýrské přehradě. Pod hladinou jsou zatopené šumavské dvorce i silnice

Nýrská přehrada se stavěla v letech 1965–1969. Pod hladinou tehdy nezmizelo jen několik samot. Byla zatopena část údolí Úhlavy, kde stály hospodářské dvory, mlýn, obytné domy a také provozovna na zpracování skla. Voda překryla mimo jiné Bruckhof, Tremlovský dvorec a Tremlův mlýn. Na tyto stavby se podíváme podrobněji. Zatopená plocha nádrže je 148 hektarů. Hráz přehrady je vysoká 36 metrů a dlouhá 320 metrů.
Nádrž se nachází ve III. zóně chráněné krajinné oblasti Šumava. Přehrada se nachází těsně u hranic s Německem, tedy v pásmu, kde platil před rokem 1989 zákaz pohybu. Pohyb v okolí vodní nádrže nebyl možný. Oblast železné opony tehdy přísně střežila pohraniční stráž. Lidé nesměli ani na hráz.
Ze všech nádrží v povodí Berounky je v Nýrsku nejčistší voda. Vlastní nádrž slouží jako zdroj pitné vody. Skupinový vodovod zásobuje oblast Klatovska a Domažlicka. Z důvodu ochrany zdroje pitné vody zde platí zákaz koupání a pohyb turistů v blízkosti přehrady je omezen na vyznačené trasy. Velmi populární je mezi lidmi procházka po hrázi s nádherným výhledem na šumavské vrcholky.
Srovnávací fotografie před stavbou přehrady a po zatopení území. Zdroj foto: www.geocaching.com Co všechno leží na dně přehrady?
Aktuální sucho obnažilo břehy přehrady. Voda ustoupila o několik metrů. Nejvíce je pokles hladiny patrný přímo u hráze. Většina zatopených objektů zůstává až na výjimky ukryta pod vodou. Na jednom místě se vynořily základy jednoho zbouraného objektu. Pojďme se teď ale o něco podrobněji podívat na to, co všechno leží na dně přehrady.
Pod vodou je několik silnic i silniček, které vedly po celém zatopeném údolí a spojovaly jednotlivé objekty. V místech dnešní hráze se rozkládala brusírenská niva (Glassschleifen Flur), která byla na jihu ohraničena Úhlavou mířící od silnice přes údolí směrem k Hraničáři. U východního okraje nivy, dnes již pod vodou nádrže, stávala křižovatka silnice do Staré Lhoty.
Většina zatopených domů stávala okolo silnice vedoucí na Železnou Rudu. U zatáčky začínala osada Úhlavský Jez domem čp. 24, kde byla původně brusírna skla rodiny Zieglerů. Za zatáčkou pokračovala silnice téměř rovně až k Zelené Lhotě, kde stály další domy. Nejvýznamnější byl Tremlův mlýn. Ve svahu nad mlýnem stávaly domy Tremlovského dvorce. Jedním z dalších domů byl Tremlseff čp. 27, naproti němu stály domy čp. 209 a 103. Jen pár desítek metrů od Tremlseffu stál vedle Leopoldského potoka dům Leopold čp. 28.
Dále zmizela i kaple a trojice usedlostí Ohlhof čp. 29, Ohl-Peter čp. 104 a Ohl-Koarl čp. 126. U samého závěru dnešní přehrady, u ústí Svinského potoka do Úhlavy, stával Hamerský dvůr čp. 31. Jednalo se o několik budov včetně mlýna. S výjimkou mlýna stály budovy nad dnešní hladinou. Pod vodou skončil i velký a kdysi významný dvorec Bruckhöfe (Bruckhof), který tvořilo vedle domu i několik hospodářských budov. V těsném sousedství stál ještě dům čp. 98 zvaný Bruckhäusl a kaplička. Poslední domy zatopené přehradou stály jen 200 metrů jižně od šachtového přepadu. Trojice domů na lokalitě K Úhlavě byla zvána Waldwiese a ocitla se v nejhlubších místech vodní nádrže.
Řadu objektů stojících na březích přehrady těsně nad hladinou postihla demolice. Tak skončil například i starý Veitlovský dvorec čp. 30 (Veitlhof). Šlo o velkou a starou zemědělskou usedlost s několika dalšími budovami. Na místě původních domů teď rostou listnaté stromy. Další podrobnosti, včetně historických fotografií zatopeného území dnešní přehrady, najdete
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