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Vloupal se do cizího domu, neplatila na něj ani zbraň. Skok z okna zloději nevyšel

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Dennívýzva
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Známý recidivista se před strážníky a policisty ukrýval v cizím domě, k rozumu ho nepřivedla ani tasená zbraň. Z rodinného obydlí v Černých Polích chtěl utéct oknem, rovnou ale vběhl spravedlnosti do náruče.
Vloupal se do cizího domu, neplatila na něj ani zbraň. Skok z okna zloději nevyšel

Vloupal se do cizího domu, neplatila na něj ani zbraň. Skok z okna zloději nevyšel

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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