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Vlhová o novém kouči: Moc se mi líbí, jak je každý den pozitivní. Jsem přesvědčená, že mi má co dát

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Petra Vlhová má nového trenéra, který jí fandil ještě dřív, než ho začala platit. Rakouský kouč Mario Rafetzeder totiž přiznal, že při slavných soubojích slovenské lyžařky s Mikaelou Shiffrinovou držel palce právě jí. Teď už nebude její výkony sledovat zpovzdálí, ale přímo ovlivňovat. A podle prvních společných zkušeností si oba spolupráci nemohou vynachválit.
Vlhová o novém kouči: Moc se mi líbí, jak je každý den pozitivní. Jsem přesvědčená, že mi má co dát

Vlhová o novém kouči: Moc se mi líbí, jak je každý den pozitivní. Jsem přesvědčená, že mi má co dát

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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