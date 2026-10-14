Vlhová o novém kouči: Moc se mi líbí, jak je každý den pozitivní. Jsem přesvědčená, že mi má co dát

Vlhová o novém kouči: Moc se mi líbí, jak je každý den pozitivní. Jsem přesvědčená, že mi má co dátPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vlhová o novém kouči: Moc se mi líbí, jak je každý den pozitivní. Jsem přesvědčená, že mi má co dátZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 14.10.2026 17:53
Kim Kardashian (45) je zvyklá, že se kolem ní točí kamery, fotografové i ochranka. Jenže na startovním...
Marie Bouzková si první kolo turnaje ve Wuhanu odpracovala tak rychle, že jí po zápase mohly zbýt síly...
Clarence Seedorf (50) během hráčské kariéry vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů, teď ho ale čeká úplně jiná...
Fabio Wardley tvrdí, že má na Daniela Duboise recept. Obsahuje především tvrdou pravačku a pořádnou porci...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Plzeň v Lize mistrů jede. Takhle Lev parádně ošálil brankáře finského týmu
- Ázerbájdžánský tisk se vysmál sebevědomí Slavie. Před zápasem mluvila o povinné výhře, teď je terčem posměchu
- Hokej hrál ještě ve 47 letech, ale odchod má hořkou příchuť. Novák promluvil o dluzích a mlčení klubu
- Američané připomněli zásadní změnu, kterou přinesl Čechův boj o život