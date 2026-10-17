Vlhčený ubrousek vložený do pračky pomůže zachytit žmolky i další nečistoty. Prádlo bude po vyprání vypadat lépe

Vlhčený ubrousek vložený do pračky pomůže zachytit žmolky i další nečistoty. Prádlo bude po vyprání vypadat lépePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 17.10.2026 05:05
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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