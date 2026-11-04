Vlčí doupě prohledávali 80 let a nic nenašli. Pět koster bez končetin nakonec leželo pod podlahou Göringova domu

Byla sobota 24. února 2024 a parta dobrovolníků se v mazurském lese u Kętrzyna probírala sutí budovy, kterou katalog areálu vede pod číslem 15. Kdysi tu bydlel Hermann Göring, druhý muž Třetí říše. Badatelé z nadace Latebra a německého týmu Relikte der Geschichte spolu s Oktavianem Bartoszewskim čekali zbytky dřevěné podlahy, kousky kanalizace a kovové díly, tedy běžnou stavební drobotinu. Místo toho se z hlíny vynořila lidská lebka, sotva deset centimetrů pod povrchem. Následovaly další kosti. Na místě, kudy roky procházely zástupy turistů, ležely pozůstatky několika lidí. Policisté, prokurátor i archeologové od té doby hledají odpověď na otázku, komu patřily a jak se ocitly přímo pod obydlím jednoho z nejmocnějších nacistů.
Lebka v domě č. 15: nález, který začal náhodou
Vlčí doupě, polsky Wilczy Szaniec, patří k nejznámějším pozůstatkům druhé světové války ve střední Evropě. Výstavba odstartovala na podzim 1940 a vyrostlo zde lesní město s přibližně dvěma sty budovami na ploše 250 hektarů. Mělo vlastní nádraží, letiště, vodárnu i propracovaný bezpečnostní systém. Hitler sem dorazil 24. června 1941 a odjel 20. listopadu 1944. V noci z 24. na 25. ledna 1945 Němci komplex vyhodili do povětří, o dva dny později dorazila Rudá armáda.
Od té chvíle uplynulo osm desetiletí. Za tu dobu se z ruin stala turistická atrakce, kterou podle oficiálního webu
Wilczy Szaniec lze navštívit celoročně, sedm dní v týdnu, s audioprůvodcem i v češtině. Areál platil za místo, kde už zbývá jen málo k objevování.
Bartoszewski ve vlastním popisu událostí líčí, že Göringův dům patřil k zapomenutým koutům. Zčásti vyhořel, nikdo ho nevyužíval a badatelé ho považovali za dostatečně probádaný. Latebra tam s povolením správce areálu a památkářů pracovala několik let. Právě proto ji obsah té mělké jámy zaskočil.
Pět koster bez končetin a prokurátor, který spis uzavřel
Zprávy z jara 2024, které převzaly britský deník The Guardian i agentura Reuters, popisovaly pět osob: tři dospělé, dospívající dítě a novorozence. Ostatky ležely v nepodsklepené části domu, nedaleko starých odpadních či vodovodních trubek. Nejvíc znepokojoval jeden detail. Kostrám chyběly kosti rukou a nohou.
Hypotézy se rychle rozběhly. Rozklad drobných kůstek? Druhotné přemístění při stavebních pracích? Nebo násilné oddělení končetin? Internet okamžitě dodal vlastní verze, od tajné nacistické popravy přes rituální vraždu až po hroby obětí sovětské NKVD. Žádná z nich ovšem neměla oporu v důkazech.
Místo převzala policie a případ přešel na okresní prokuraturu v Kętrzyně. Výsledek 7. května 2024 oznámila Polská tisková agentura
PAP. Vyšetřování bylo zastaveno. Mluvčí Daniel Brodowski uvedl, že chybějí údaje, které by zakládaly podezření ze spáchání trestného činu, ostatky jsou staré nejméně několik desítek let a kvůli jejich stavu nelze určit příčinu smrti. Forenzní posudek kvůli špatnému stavu kostí počítal nejméně se čtyřmi osobami.
Trestní linie tím skončila, otázky však zůstaly. Dominik Markiewicz z Latebry tehdy pro server Wirtualna Polska vzkázal, že zastavení řízení nic nemění a pravdu o ostatcích se badatelé dozvědí vědeckou cestou.
VIDEO Archeologové v roce 2026: pod Göringovým domem se skrývá hřbitov
Na scénu nastoupili profesionálové. V roce 2026 se do Gierłože vrátili archeologové z krakovského Ústavu archeologie a etnologie Polské akademie věd pod vedením Jakuba M. Niebylského. To, co našli, posunulo celý příběh jinam.
Podle textu zveřejněného na oficiálním
webu města Krakova odkryli pod domem dalších pět hrobů a dvě koncentrace lidských kostí. Kolem koster se objevilo dřevo z rakví a hřebíky. A klíčový moment: jedna kostra ležela přímo pod základem budovy.
Hroby tedy existovaly dřív než dům. Nacisté podle všeho postavili Göringovo obydlí, budované teprve v roce 1944, na starším pohřebišti. Terén okolo stavby byl navíc pravděpodobně snížen zhruba o 1,5 metru. Hroby, původně uložené hlouběji, se tak dostaly nezvykle blízko k povrchu a stavební práce je zčásti poškodily a promísily.
V jedné z vrstev se objevily i předměty z doby Třetí říše, včetně stolního nádobí s nacistickými symboly. Archeologové je chtějí oddělit od starších pohřbů pomocí datování organických vzorků.
Kdo o hrobech věděl? Niebylski se domnívá, že stavbaři na pohřby narazit museli. U samotného Göringa ale pochybuje, že by vědomě přijal bydlení na hřbitově, už kvůli hygienickému i symbolickému riziku. Göring navíc v domě trávil spíše málo času, dával přednost loveckému sídlu v Romintském lese. Přímý doklad o jeho podílu na smrti či uložení ostatků žádný zdroj nepřináší.
Proč kostry osm desetiletí unikaly pozornosti
Kontrast je až skličující. Jedno z nejznámějších nacistických míst Evropy, každoročně plné návštěvníků, průvodců i sběratelů militarií, a přitom pod jeho povrchem dřímaly lidské pozůstatky celé generace. Podle polských badatelů se systematický profesionální archeologický výzkum v areálu rozběhl teprve nedávno.
Dřívější objevy, mimo jiné ty od Latebry, se týkaly hlavně provozu komplexu: nádobí, nářadí, vybavení kasin, vojenských artefaktů i součástí Hitlerova zvláštního vlaku Amerika, který využíval železniční infrastrukturu areálu. Pohřební kontext přímo pod obytnou částí vysokého nacistického funkcionáře do této mozaiky nezapadá.
Podle nás právě v tom spočívá skutečná síla nálezu. Zkoumání nacistických lokalit se desítky let soustředilo na válku, bunkry a atentát Clause von Stauffenberga z července 1944. Hlína pod nimi přitom nese mnohem delší paměť. Vlčí doupě dnes připomíná, že „prozkoumané“ místo může nabídnout vrstvy dějin, o které se nikdo nestaral, protože všichni hledali něco jiného.
Rakve, mor a DNA: na co čekají vědci
Totožnost pohřbených zůstává neznámá. Krakovský tým spolupracuje s Pomořanskou lékařskou univerzitou na antropologickém rozboru, chystá se analýza DNA, pátrání po patogenech a radiokarbonové datování ostatků, dřeva i textilií. Laboratorní a kabinetní práce mají podle archeologů zabrat mnoho měsíců.
Jedna z pracovních hypotéz počítá s epidemickým hřbitovem. Krakovský zdroj zmiňuje možnou souvislost s morem, který kraj zasáhl na počátku 18. století během velké severní války. Definitivní datování ale zatím chybí a badatelé zdůrazňují opatrnost.
Přehledně, kde případ aktuálně stojí:
Kategorie Stav Potvrzený fakt Lidské ostatky pod domem č. 15, nejméně desítky let staré, příčina smrti neurčena Silná pracovní hypotéza Starší hřbitov, na kterém nacisté v roce 1944 postavili dům Otevřená možnost Epidemický hřbitov z počátku 18. století Spekulace bez opory Rituály, oběti NKVD, nacistická vražda v Göringově domě
Areál leží asi osm kilometrů od Kętrzyna, z Prahy je to autem zhruba 786 kilometrů a přes jedenáct hodin jízdy. Podle zdrojů, které jsme dohledali, nález k uzavření komplexu nevedl, omezení se týkají nanejvýš prostoru výzkumu. Úvahy o českém původu obětí podklady nepodporují. Odkud pohřbení lidé pocházeli, mohou ukázat až genetické a izotopové rozbory.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková