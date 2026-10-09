Vlasy a další nečistoty zcela ucpaný odpad už nezastaví. Osvědčený postup ho zprůchodní i bez drahého instalatéra

Vlasy uvízlé v kanalizaci mohou způsobovat nepříjemný zápach i ucpání potrubí. Naštěstí existuje trik o čtyřech krocích, kterým se můžete tohoto běžného vodovodního problému zbavit.
Čištění odpadu v koupelně rozhodně nelze nazvat příjemnou činností. Čištění odtoku od vlasů může být docela problematické kvůli nahromaděné vodě a silnému zápachu odpadních vod.
K uvolnění odtoku ucpaného vlasy existuje velmi účinná metoda, kterou lze použít v rekordně krátkém čase. Nebudete potřebovat žádné čisticí prostředky, ale spíše ekologicky šetrné přísady. Doporučujeme však uchýlit se k preventivním opatřením. Tip na čištění odtoku
Ať už se jedná o umyvadla, sprchy nebo vany, ucpané odtoky mohou způsobit, že tyto armatury nebudou použitelné, protože
se v nich mohou hromadit chuchvalce vlasů. Toto ucpání může také způsobit růst bakterií, což vede k nepříjemnému zápachu. Existuje spolehlivý čtyřkrokový trik systému D, který to napraví. Fotografie: Pixabay Jak uvolnit odtok bez použití chemikálií
Abyste předešli ucpání odtoku, doporučujeme každý den odstraňovat vlasy, které do něj mohou stékat. Kromě pravidelné údržby odtoku je však možné odstranit vlasy, jež ucpávají potrubí,
pomocí jednoduché techniky. Které ingredience jsou potřeba? Jedlou sodu, nezastavitelnou přísadu v domácnosti, mycí prostředek a bílý ocet – toto jsou ideální prostředky na tento problém. Tento čtyřkrokový postup s použitím netoxických produktů vám pomůže vyčistit odtoky v koupelně během chvilky a bez nutnosti instalatérů.
1. Propláchněte odtok
Chcete-li odstranit vlasy ze stěn ucpaného odtoku, doporučujeme do něj nalít malé množství mycího prostředku. Poté přidejte šálek bílého octa a stejné množství jedlé sody.
Dojde k chemické reakci, která pomůže usazeným nečistotám a zbytkům zředit se a odtéct do odtoku. Nechte 5 minut působit a poté odtok zalijte vroucí vodou. 2. Pomozte si kleštěmi
Chloupky, které způsobují ucpání, odstraníte pomocí dlouhých kleští. Tímto způsobem uvolníte velké ucpávky otáčením nástroje na stěnách. K tomu můžete použít svítilnu.
Před opakováním operace nalijte do potrubí vroucí vodu. Při tomto postupu se doporučuje používat rukavice a masku, abyste se chránili před nepříjemným zápachem a popáleninami. 3. Použijte zvon
K odstranění zbytků vlasů, které uvízly v odtoku, budete potřebovat přísavku. Nejprve ucpěte otvor dřezu utěrkou z mikrovlákna. Silně pumpujte přísavkou a vyjměte hadřík, abyste odstranili nečistoty uvízlé v odtoku.
Pokud chcete odtok vyčistit důkladněji, můžete použít odtokový had. Za tímto účelem ho vertikálními a následně horizontálními pohyby přesuňte do odtoku. Odpad bude neprodleně odstraněn. To je nezbytné pro eliminaci usazenin, které způsobují ucpávání a nepříjemný zápach. 4. Udržujte odtok, aby nedošlo k jeho ucpání
Po odstranění ucpávky se doporučuje udržovat koupelnu tak, abyste se tomuto čisticímu rituálu co nejvíce vyhnuli. Jednou týdně vyčistěte odtok krystalickou sodou. Před vlitím vroucí vody
vylijte do odtoku šálek této obávané abrazivní přísady. A je to! Jak vidíte, ucpanou kanalizaci je možné odstranit i bez zásahu instalatéra. Tato metoda vám umožní deodorizovat odtok a zároveň odstranit všechny vlasy a nečistoty.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Jak na ucpaný odpad v koupelně. Odstraňte svépomocí vlasy a další nečistoty stejně dobře jako zkušený instalatér appeared first on BydlímeÚtulně.cz.