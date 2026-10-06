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Vlašťovka: malá střela pod střechou, která každý rok přeletí půl světa a pak vám postaví byt z bláta

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Vlašťovka je přesně ten typ zvířete, které člověk bere jako kulisu léta, dokud si neuvědomí, že ta malá lesklá věc pod střechou právě absolvovala mezikontinentální cestu, loví za letu, krmí mláďata v hnízdě z bláta a při tom všem vypadá, jako by jí gravitace dlužila omluvu.
Vlašťovka: malá střela pod střechou, která každý rok přeletí půl světa a pak vám postaví byt z bláta

Vlašťovka: malá střela pod střechou, která každý rok přeletí půl světa a pak vám postaví byt z bláta

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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