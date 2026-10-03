Vlastní rodiče přivedli hokejovou hvězdu na mizinu. Jack Johnson kvůli dluhu 15 milionů dolarů vyhlásil bankrot

Rodák z Indianapolis patřil k hráčům, kterým se v hokeji dařilo od mládí. S americkou reprezentací se stal mistrem světa do 18 let a podle rešerše serveru SportyŽivě si přivezl i olympijské stříbro z Vancouveru. Za své výkony bral peníze, které by v přepočtu dosáhly stovek milionů korun. Právě ty se mu staly osudnými, protože je přestal hlídat sám.
Plná moc z roku 2008 otevřela rodičům cestu k jeho penězům
V roce 2008 Johnson odvolal manažera, který se dosud staral o jeho finance. Místo něj svěřil správu peněz otci a matce a podepsal jim plnou moc. Rodiče tak mohli s jeho výdělky nakládat podle svého, aniž by se museli komukoli zodpovídat.
Rozhodli se žít na vysoké noze. Brali si rizikové úvěry a vysoké půjčky, jezdili na luxusní dovolené, kupovali drahá auta a pořídili si přepychový dům v Kalifornii. Každá z těch položek ukrajovala z peněz, které jejich syn vydělal na ledě, a půjčky navíc přidávaly závazky, které měl jednou splácet on.
Celkem takhle utratili přes 20 milionů dolarů.
Kolik sezon v Columbusu by musel odehrát jen na splacení dluhu?
Pravda vyšla najevo v roce 2014, kdy Johnson podle rešerše SportyŽivě oblékal dres Columbus Blue Jackets. Ze dne na den musel čelit řadě žalob a nakonec vyhlásil osobní bankrot. Účty vyrovnané po rodičích skončily dluhem 15 milionů dolarů, tedy přes 300 milionů korun. Dlužníkem přitom nebyli rodiče, papíry nesly jméno jejich syna.
Columbus mu tehdy vyplácel 5 milionů dolarů za sezonu. Na umoření dluhu by tak padly tři celé roční platy, a to ještě za předpokladu, že by z nich neutratil ani dolar na nic jiného. Tolik stál jediný podpis plné moci, který dal lidem, jimž věřil nejvíc.
S rodiči Johnson přerušil kontakt. Deníku Columbus Dispatch později popsal, jak k tomu došlo: „Rodiče mi řekli, abych se soustředil jen na hokej a o konto se nestaral. Vybral jsem si špatné lidi.“
Stanley Cup a vysokoškolský diplom přišly ve stejném roce
Ze dna mu pomohlo, že v nejprestižnější hokejové lize světa pořád hrál a slušně vydělával. Z dluhů se vyhrabal během několika let a stihl si ještě vytvořit finanční rezervu. Po Columbusu vystřídal Los Angeles, Pittsburgh, New York Rangers, Chicago a Colorado. V NHL nastupuje dodnes a na kontě má 1228 utkání a 342 bodů.
Největší úspěch kariéry přišel v dresu Colorada Avalanche, se kterým vyhrál Stanley Cup. Ve stejném roce dokončil dálkové vysokoškolské studium oboru General Studies na Michiganské univerzitě, které mu po konci kariéry otevírá řadu pracovních možností.