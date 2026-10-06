Vlastní avokádo může vyrůst přímo na okenním parapetu. Zpočátku postačí pecka, sklenice vody a obyčejná špejle

Avokádo se v našich zeměpisných šířkách přirozeně nevyskytuje. Přesto se dá s úspěchem pěstovat v pokojové teplotě ve vašem obýváku.
Avokádo je jedno z nejzdravějších druhů ovoce. Jmenuje se hruškovec přelahodný a pokud se vám dostane do rukou
správně uzrálý kousek, uvidíte, že je skutečně přelahodné. Obsahuje nasycené mastné kyseliny, vlákninu a mnoho vitamínů. Výborná je pak avokádová pomazánka, hodí se do salátů nebo sushi, které je u nás stále více oblíbenou pochoutkou. Naklíčení pecky
Pokud si chcete toto ovoce vypěstovat doma, není to nijak složité. Avokádo potřebuje především teplo a vlhčí vzduch.
Je velmi citlivé na mráz, proto celoroční pěstování avokáda u nás není dost dobře možné. Přesto můžete rostlinu v létě přestěhovat do zahrady nebo na balkon, kde se jí na slunci bude dobře dařit.
Začněte tedy s peckou, ta by měla pocházet ze zralého bio avokáda. Avokádo nařízněte po celém obvodu. Opatrně, abyste pecku nepoškodili.
Oddělte půlky avokáda od sebe a pecku prsty nebo lžičkou vyjměte. Jemnou svrchní slupku můžete lehce odstranit. Do pecky zapíchněte tři párátka, aby byla ve středu pecky a v jedné rovině. Fotografie: Freepik
Naplňte sklenici vhodné velikosti vodou a umístěte na ni pecku. Párátka ji budou držet na vrchu sklenice, tak, aby byla ponořená jen spodní část.
Špička pecky směřuje nahoru. Nyní jen pravidelně, asi každé čtyři dny, vyměňujte vodu a čekejte, než pecka vyžene kořínky. Buďte trpěliví, může to trvat i několik měsíců. Důležité je, aby spodek pecky byl stále ve vodě.
Zasazení a péče o rostlinu
Jakmile bude kořen silný a rozvětvený, je čas na zasazení rostliny. Opatrně vyndejte párátka nebo je ulomte. Spodek květináče vysypte kamínky nebo
keramzitem, aby bylo zajištěné dobré odvodňování. Nasypte zahradní substrát nebo substrát pro palmy a pecku do něj vložte tak, aby byla překrytá. Květináč umístěte na teplé a světlé místo.
Avokádo potřebuje pravidelnou zálivku. Snažte se, aby nevyschlo, ale ani ho nepřelévejte. Jakmile je rostlinka trochu větší,
zapíchněte k ní špejli nebo klacík a jemně stonek k tyčce připevněte. Jednou za dva týdny dodávejte rostlině organické hnojivo. Dávejte také pozor na průvan pod okny, který nesnáší. Raději ji tedy nedávejte přímo na okenní parapet. Fotografie: Freepik
Rostlina bude bujnější, pokud ji budete pravidelně zastřihovat. Vhodné období je v době klidu, tedy během podzimu a zimy. Až bude mít rostlinka asi 20 cm, zkraťte ji na polovinu.
Jak doroste do 30 cm, zaštípněte horní patro lístků. Všechny boční výhonky zkracujte při 20 cm na polovinu. To je v prvním roce, v dalších letech, jak avokádo poroste, budete zkracovat vždy zhruba o polovinu.
Zdroj:
Gardenersworld
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Detailní návod na to, jak vypěstovat avokádo na parapetu. Na začátku stačí jen pecka, prostá špejle a sklenice s vodou appeared first on BydlímeÚtulně.cz.