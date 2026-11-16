Vlasta Burian měl dceru, o které se dlouho příliš nemluvilo: Její potomci se dnes prosazují ve filmovém světě

Vlasta Burian měl nemanželskou dceru Emílii, která dlouho tajila svůj původ. Pravnučka Monika Kristlová a její bratr Vlastimil se prosadili jako filmoví producenti.
Vlasta Burian patřil k největším hvězdám československého filmu. Jeho soukromý život ale skrýval příběh, o kterém se dlouhá léta příliš nemluvilo. Král komiků měl nemanželskou dceru Emílii, kterou později vychovával společně se svou manželkou Ninou. Když se po válce jeho jméno stalo terčem ostré kritiky a někdejší sláva se proměnila v hanbu, Emílie raději svůj původ držela v tajnosti. Dnes už se k rodinnému odkazu hlásí další generace. V naší redakci In-Lifestyle jsme se podívali na osud Burianovy dcery i jeho pravnučky Moniky Kristl a jejího bratra Vlastimila, kteří si vybudovali vlastní jméno ve filmovém průmyslu.
Tajemství, které Emílie raději neprozrazovala
Emílie Burianová-Kristlová se narodila v roce 1912 jako dcera Vlasty Buriana a kabaretní subrety Marie Pírkové, které se říkalo Ančí. Tehdy dvacetiletý Burian ještě nebyl filmovou hvězdou, jakou se později stal, a jeho život se teprve začínal spojovat s divadelními prkny. Malá Emílie vyrůstala nejprve u Burianových rodičů, jak uvádí Filmový archiv, když se však Burian oženil s Františkou Červenkovou, které říkal Nina, na svou dceru nezapomněl. Emílii si vzal do péče a společně s manželkou jí vytvořil rodinné zázemí, a to poměrně nadstandardní. Přestože Nina nebyla její biologickou matkou, podle dobových vzpomínek mezi nimi vzniklo blízké pouto. Manželé Burianovi vlastní děti neměli a Emílie tak byla hýčkaným jedináčkem.
Ke slavnému otci měla velmi blízko, ale sama se ve světě herectví výrazněji neprosadila a pracovala jako úřednice. Působila mimo jiné v Ústřední půjčovně filmů a později také v Armádním filmu. O svém původu příliš nemluvila. Nebylo divu. Po druhé světové válce se totiž život jejího otce obrátil vzhůru nohama. Buriana obvinili z kolaborace, strávil více než tři měsíce ve vazbě, dostal vysokou pokutu, zákaz veřejného vystupování a přišel i o dejvickou vilu, ve které Emílie vyrůstala. Z milovaného komika se stal člověk, jehož jméno se ve veřejném prostoru spojovalo především s odsouzením a ostudou.
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Emílie měla jediného syna Vlastimila, kterému dala jméno po svém slavném otci. Ani on se nakonec nestal pokračovatelem Burianovy herecké dráhy, přestože umělecké vlohy se v rodině neztratily. Emílie se dožila 84 let a zemřela v roce 1996. Otcova soudní rehabilitace přišla už v roce 1994, kdy byl po desetiletích zbaven nařčení z kolaborace. Její dlouholetá snaha o očištění rodinného jména tak dospěla k výsledku dva roky před její smrtí.
Pravnoučata skončila také u filmu
Rodinné umělecké vlohy se naplno projevily až v další generaci. Burianova pravnučka Monika Kristlová se narodila v roce 1974 a postupně si vybudovala pozici respektované filmové producentky. Herectví ji sice v dětství lákalo, nakonec ale zjistila, že před kamerou se necítí úplně ve své kůži. V rozhovoru pro Vogue v roce 2024 přiznala, že ji k uměleckému prostředí přivedla také maminka, která vystudovala produkci na DAMU a pracovala v divadle i v barrandovském dabingu. Monika tak vyrůstala v prostředí, kde se o filmu a divadle mluvilo jako o přirozené součásti života.
Její cesta k producentství ovšem nebyla úplně přímočará. Zpočátku se pohybovala v divadelním prostředí, později ji ale zlákala filmová produkce. Na FAMU nastoupila do magisterského studia, jenže kvůli tehdejším změnám pravidel školu nedokončila podle původních představ. Místo toho začala sbírat zkušenosti v praxi. Věnovala se reklamám pro zahraniční klienty, hudebním videoklipům i krátkým filmům. Významným úspěchem se stal snímek Fricasse režiséra Martina Krejčího, který se v roce 2003 dostal do programu prestižní canneské přehlídky Quinzaine des Réalisateurs. Právě tento úspěch jí dodal sebevědomí a otevřel dveře k větším projektům.
V rodinné filmové tradici navíc nezůstala sama. Její o dva roky starší bratr Vlastimil Kristl, kterému se říká Vlasta, je rovněž filmovým producentem. Společně působí v produkční společnosti Dawson Productions a jejich profesní cesty se několikrát protnuly. Oba se například podíleli na filmu Vlny režiséra Jiřího Mádla, kde jsou spolu s Wandou Adamík Hrycovou uvedeni mezi producenty. O své práci i rodinné historii mluvili také v červnu 2024 v pořadu Noční Mikrofórum na Českém rozhlase Dvojka.
Za sebou mají několik známých filmových projektů
Vlasta Kristl má za sebou také řadu dalších filmových projektů. Na snímku Na střeše Jiřího Mádla působil jako výkonný producent, stejnou pozici zastával i u komedie Přes prsty. Jeho jméno najdeme také u filmů 10 pravidel jak sbalit holku, Tři sezóny v pekle nebo Krycí jméno Holec. Produkční společnost Dawson Films se navíc podílela na koprodukci snímku Alma a Oskar, který vypráví o vztahu Almy Mahler a malíře Oskara Kokoschky. Sourozenci tak společně i každý zvlášť zanechali výraznou stopu v české filmové produkci.
Pro Moniku Kristlovou se zásadním kariérním milníkem stal rok 2009, kdy produkovala film Tři sezóny v pekle režiséra Tomáše Mašína s Kryštofem Hádkem v hlavní roli. Náročný dobový snímek inspirovaný životem básníka Egona Bondyho jí přinesl nominaci na Českého lva a výrazně ji zviditelnil v českém filmovém prostředí. Později se podílela například na romantické komedii 10 pravidel jak sbalit holku, historickém dramatu Krycí jméno Holec nebo filmu Na střeše režiséra Jiřího Mádla. K jejím nejvýraznějším projektům posledních let patří zmíněné Vlny, které v roce 2024 přivedly do kin příběh novinářů Československého rozhlasu z období pražského jara a srpnové okupace.
Pravnoučata Vlasty Buriana tak rozhodně nezůstala ve stínu slavného předka. Zatímco on rozesmával celé generace diváků před kamerou i na divadelních prknech, ona si vybudovala vlastní jméno v zákulisí filmového světa.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Nemanželská dcera Vlasty Buriana o slavném otci raději nemluvila: Jeho pravnoučata dnes u filmu slaví úspěchy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.