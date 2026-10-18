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Vlašské řezy s lineckým těstem, ořechovou náplní, marmeládou a čokoládovou polevou: Recept, který potěší a nezklame

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Vlašské řezy patří mezi ty dezerty, které se na stole nikdy dlouho nezdrží. Křehké linecké těsto, voňavá ořechová náplň s rumem, tenká vrstva jahodové marmelády a nakonec lesklá čokoládová poleva – tohle je kombinace, které se těžko odolává. Recept je překvapivě nenáročný, zvláště když sáhnete po hotovém lineckém těstě.
Obrázek na recept na vlašské řezy

Obrázek na recept na vlašské řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na vlašské řezy
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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