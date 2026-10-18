Vlašské řezy s lineckým těstem, ořechovou náplní, marmeládou a čokoládovou polevou: Recept, který potěší a nezklame

Vlašské řezy mám spojené hlavně s narozeninami u babičky. Ležely skoro vždycky na tom talíři úplně na kraji stolu, člověk po nich sáhl tak nějak mimochodem a za chvíli nebyly. Dlouho jsem měla pocit, že to bude jeden z těch moučníků, do kterých se doma pustíte jen při velké odvaze. Loni jsem je ale zkusila upéct sama a překvapilo mě, jak málo složitá ta práce ve skutečnosti je. Křehký základ, výrazná ořechová náplň s rumem, pod ní tenká stopa jahodové marmelády a navrch čokoláda, která se pěkně leskne. Starosvětská kombinace, ale pořád funguje.
Na
vlašských řezech je příjemné, že vypadají luxusně, ale máte s nimi minimum práce. Mají několik vrstev, ano, ale žádná z nich není záludná. podrží celý moučník pohromadě, marmeláda přidá trochu kyselosti a Linecké těsto ořechová náplň dá řezům tu jejich sytou chuť. Čokoládová poleva už jen udělá poslední tečku. Nejlépe chutnají až druhý den, kdy si všechno trochu sedne a poleva se přestane lepit na prsty. U nás se na ten druhý den čeká spíš teoreticky, většinou zmizí dřív, než by bylo vhodné to přiznat.
Můj tip: Marmeládu dejte opravdu jen v tenké vrstvě. Ne jako na chleba, spíš jen lehce potřít, aby těsto nezůstalo suché. Když jí bude moc, ořechová náplň po ní při pečení ujíždí a celý řez pak hůř drží. Osvědčila se mi obyčejná lžíce nahřátá v horké vodě, marmeláda se s ní roztírá klidněji a netahá těsto za sebou. Recept na vlašské řezy s čokoládovou polevou a jahodovou marmeládou
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny (ideálně servírovat druhý den) Počet kusů: 30 Ingredience k přípravě Základ na těsto 500 g lineckého těsta (koupené v sáčku) 1 Hera (na vymazání a do těsta) 3 lžíce vlažné vody tuk na vymazání formy Ořechová náplň 150 g mletých vlašských ořechů 150 g moučkového cukru 4 vejce 2 lžíce rumu jahodová marmeláda (na promazání těsta) Čokoládová poleva 250 g čokolády na vaření 50 g másla Postup přípravy lahodných vlašských řezů s čokoládovou polevou
1.
Připravte pekáč a troubu. Vezměte hlubší pekáč, zhruba 30 × 20 cm, dobře ho vymažte tukem a lehce vysypejte moukou. Troubu nastavte na 180 stupňů. Vyplatí se počkat, až bude opravdu nahřátá, těsto se pak rychle zatáhne a nerozjíždí se po formě.
2.
Vyválejte linecké těsto. Těsto ze sáčku nenechávejte úplně studené. Chvíle na lince mu prospěje, protože pak tolik nepraská a lépe se válí. Na lehce pomoučeném vále z něj udělejte plát podle velikosti pekáče. Do formy ho přeneste opatrně, klidně namotané na válečku. Dno jím vyložte co nejrovnoměrněji a okraje jen zlehka přimáčkněte prsty.
3.
Potřete těsto marmeládou. Na připravený plát rozetřete tenkou vrstvu jahodové marmelády. Opravdu stačí jen průsvitný nátěr, nic vysokého. Marmeláda má do řezů dostat ovocnou kyselost, která vyváží sladší ořechovou část, ne vytvořit samostatnou vrstvu džemu. Foto: Cooky.cz, Potřeme marmeládou Připravte ořechovou náplň
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4. Do mísy dejte
150 g mletých vlašských ořechů, 150 g moučkového cukru, 4 vejce a 2 lžíce rumu. Míchejte, dokud nevznikne hustší jednolitá směs. Rum v ní není jen kvůli vůni, pomůže i tomu, aby náplň po upečení nepůsobila suše. Pokud ho nechcete použít, dá se nahradit lžičkou vanilkového extraktu, případně ho prostě vynechte.
5.
Naneste náplň na těsto. Ořechovou hmotu přendejte na těsto s marmeládou a lžící ji rozprostřete po celé ploše. Snažte se o podobnou výšku vrstvy všude, hlavně u krajů. Když někde zůstane náplně moc a jinde málo, řezy se pečou nerovnoměrně a při krájení se pak rády drolí. Foto: Cooky.cz, Ořechová náplň
6.
Pečte do zlatova. Pekáč vložte do vyhřáté trouby a pečte 25 až 30 minut při 180 stupních. Hotová náplň je na dotek pevná, povrch má lehce zlatavou barvu a střed se při pohybu pekáčem už nechvěje. Když do ní zapíchnete párátko a vytáhnete ho čisté, můžete péct přestat.
7.
Nechte zcela vychladnout. Upečený moučník vytáhněte z trouby a nechte ho chladnout přímo ve formě, ideálně aspoň 30 minut. Tady se nevyplatí spěchat. Teplá ořechová vrstva je ještě měkká a při roztírání čokolády by se mohla zbytečně poškodit. Připravte čokoládovou polevu
8.
250 g čokolády na vaření nalámejte na menší kousky a rozpusťte ji spolu s 50 g másla. Můžete použít vodní lázeň, případně mikrovlnnou troubu, ale jen po krátkých dávkách 20 až 30 sekund a vždy promíchat. Máslo polevu zjemní, dodá jí lesk a po zatuhnutí nebude tolik praskat. Výsledkem má být hladká lesklá čokoláda bez hrudek.
9.
Potřete řezy polevou. Ještě teplou polevu nalijte na vychladlý moučník a stěrkou ji roztáhněte až ke krajům. Nemusí to být cukrářsky dokonalé, ale rovnější vrstva se potom líp krájí. Nechte ji tuhnout při pokojové teplotě, nebo pekáč přesuňte asi na 30 minut do lednice.
10.
Krájejte a servírujte. Ztuhlý plát nakrájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě na menší řezy, přibližně 4 × 5 cm. Po každém řezu nůž otřete a znovu nahřejte ve vodě, poleva se pak tolik neláme a hrany zůstanou čistší. Nejlepší jsou vlašské řezy druhý den, kdy těsto trochu zvláční a vrstvy se spojí. Foto: Cooky.cz, Vlašské řezy Tipy redakce: Varianta s domácím těstem: Pokud dáte přednost domácímu lineckému, smíchejte 250 g hladké mouky, 125 g studeného másla, 80 g moučkového cukru a 1 žloutek. Těsto zpracujte rychle, zabalte do fólie a nechte hodinu odpočinout v lednici. Bude křehčí než kupované, jen si příprava vezme víc času. Rum v náplni: Dvě lžíce rumu nejsou nijak výrazné množství, ale v chuti jsou znát. Když pečete pro děti, můžete rum vynechat, případně použít lžičku vanilkového cukru a lžičku citronové šťávy. Skladování: Hotové řezy dejte do uzavřené nádoby. Při pokojové teplotě vydrží až 5 dní, v lednici klidně týden. Pokud je skládáte na sebe, proložte vrstvy pečicím papírem, jinak se čokoládová poleva snadno přilepí. Marmeláda jako základ: Jahodová marmeláda je klasika, ale dobře funguje i meruňková nebo malinová. Jen se raději vyhněte marmeládám s velkými kusy ovoce, při roztírání umí potrhat těsto a práce je hned protivnější. Čistý řez bez praskání polevy: Nůž namočený v horké vodě hodně pomůže. Pokud chcete ještě jistější výsledek, vložte řezy před krájením asi na 10 minut do mrazáku. Poleva pak tolik nepraská a okraje zůstanou rovnější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková