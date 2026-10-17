Vlašské ořechy zabalené do hliníkové fólie vydrží v mrazáku až 5 let. Ale stačí jedna špatná nádoba a celá úroda je na vyhození

Vlašské ořechy zabalené do hliníkové fólie vydrží v mrazáku až 5 let. Ale stačí jedna špatná nádoba a celá úroda je na vyhozeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vlašské ořechy zabalené do hliníkové fólie vydrží v mrazáku až 5 let. Ale stačí jedna špatná nádoba a celá úroda je na vyhozeníZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 17.10.2026 05:45
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