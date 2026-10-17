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Vlašské ořechy zabalené do hliníkové fólie vydrží v mrazáku až 5 let. Ale stačí jedna špatná nádoba a celá úroda je na vyhození

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Skvělým pomocníkem vám při skladování ořechů bude obyčejný mrazák. Tady vám tyto oblíbené plody podzimu vydrží opravdu dlouho.
Vlašské ořechy zabalené do hliníkové fólie vydrží v mrazáku až 5 let. Ale stačí jedna špatná nádoba a celá úroda je na vyhození

Vlašské ořechy zabalené do hliníkové fólie vydrží v mrazáku až 5 let. Ale stačí jedna špatná nádoba a celá úroda je na vyhození

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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