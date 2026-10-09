Vlašské ořechy dejte nejdřív na 8 minut do trouby. Opražená jádra dají likér, který stihnete za 6 týdnů do Vánoc

Klasická ořechovka se podle Prima Fresh dělá ze zelených plodů utržených kolem 24. června. Ty se louhují čtyři až šest týdnů a pak ještě dva až tři měsíce zrají, takže od sběru k první skleničce uplynou zhruba tři až čtyři a půl měsíce. Výrobce Žufánek u své ořechovky vyzdvihuje přirozenou hořkost nezralých plodů a kořenitý charakter. Zralá podzimní jádra mají jemnější chuť, a tak se od likéru z nich dá čekat světlejší a méně svíravý nápoj, ve kterém vynikne pražený oříšek s vanilkou. Je to odhad odvozený z rozdílných surovin.
Proč jádra po 8 minutách při 160 °C voní jinak než syrová
Ořechy rozložte na plech v jedné vrstvě a pečte je v troubě rozehřáté na 160 °C. Po čtyřech minutách je promíchejte, celkem jim stačí 8 minut. Server Zdravoslav doporučuje pro vlašské ořechy 155 až 160 °C, tedy recept pracuje s horní hranicí teploty. Časové rozmezí podle stejného návodu činí šest až devět minut, takže 8 minut nechává před koncem rozmezí minutovou rezervu.
Co se během té chvíle v jádrech děje, popisuje studie zveřejněná v databázi PubMed Central. Při tepelné úpravě vlašských ořechů přibývá pyrazinů, aldehydů a furanů, které vznikají Maillardovými reakcemi a nesou pražené, oříškové a karamelové tóny. Syrový, zemitý a mastný dojem přitom slábne.
Hotová jádra víc voní, mají lehce ztmavlý povrch a po vychladnutí víc křupou. Ztmavnout ale nemají. Jakmile z trouby zavane spálená hořkost, je pozdě. Z trouby je hned přesypte z plechu, jinak je zbytkové teplo dopeče do hořka.
Jediná zatuchlá hrst jader dokáže zkazit celou lahev
Základem je 200 g vyloupaných vlašských ořechů a 500 ml vodky s obsahem alkoholu kolem 40 %, z čehož vznikne zhruba 650 až 700 mililitrů likéru. Sladkost dodá sirup ze 120 g krupicového cukru a 120 ml vody.
Koření je odměřené skoupě: půlka vanilkového lusku, jeden menší svitek skořice a dva tenké proužky kůry z chemicky neošetřeného pomeranče. Zralá jádra mají jemnější profil než zelené plody a výraznější vanilka nebo citrusy by je snadno přehlušily. Z pomeranče se odkrajuje jen oranžová vrstva, protože bílá vrstva pod ní přidává hořkost. Vodku vyberte neutrální, aby v likéru vynikl ořech.
Před založením ochutnejte několik jader z celé dávky. Vyloupané ořechy obsahují hodně oleje a rychle žluknou. Alkohol z nich pak vytáhne pachuť stejně ochotně jako vůni, takže jedna zatuchlá nebo plesnivá hrst stačí na zkažení celé lahve. Pár jader na zkoušku je nejlevnější pojistka celého receptu.
Kdy lahev založit, aby likér stál na stole na Štědrý den
Vychladlá jádra nahrubo rozdrťte, přidejte koření a všechno zalijte vodkou. Příliš jemná drť by později ucpávala filtr. Louhování trvá čtyři týdny, potom směs přeceďte přes jemné sítko vystlané plátnem. Kdo chce úplně čirý likér, nechá ho projít ještě papírovým filtrem na kávu.
Vychladlý sirup se přilévá až po přecezení. Neředěný alkohol nejdřív vytáhne z ořechů a koření co nejvíc chuti a sladkost se potom dá doladit přesněji. Když likér působí ostře, přidejte ještě trochu studeného sirupu. Lahev pak odpočívá nejméně dva týdny. Kupi.cz počítá s celkovou dobou 6 až 8 týdnů a uvádí, že měsíc zrání po doslazení dá uhlazenější chuť.
Na Vánoce 2026 z toho vychází jednoduchý kalendář. Nejkratší varianta na 6 týdnů potřebuje založit lahev nejpozději 12. listopadu, louhování skončí 10. prosince a na Štědrý den je likér hotový. Uhlazenější verze na 8 týdnů se zakládá do 29. října a přecedí se 26. listopadu, takže po doslazení zraje celý zbývající měsíc. Začátek do konce října navíc nechává čas na filtrování, etikety i případné doslazení. Vlašské ořechy se v Česku sklízejí v září a říjnu, kdy tmavne a puká zelené oplodí.
Nejvíc z rozpočtu na likér ukrojí láhev vodky
Půllitr vodky stojí v Tescu a Globusu od 119,90 do 199,90 Kč. Rozdíl 80 korun mezi nejlevnější a nejdražší lahví je největší cenový výkyv celého nákupu. Vlašská jádra se v cenách výrazně neliší, 200 g vyjde v Globusu a Tescu na 79,90 až 85,90 Kč. Půlka vanilkového lusku přijde zhruba na 33 až 46 Kč. Půlkilové balení bio pomerančů stojí 51,70 až 57,90 Kč a cukr jednotky korun.
Sečteno vychází várka s kupovanými ořechy zhruba na 285 až 390 Kč a k tomu pár korun za cukr. S ořechy z vlastní zahrady klesne účet zhruba na 205 až 305 Kč. Ceny se mění podle akcí i podle prodejny, nejvíc s výslednou částkou pohne volba vodky.
Hotový likér patří do čisté, těsně uzavřené lahve na chladné a tmavé místo, kde díky alkoholu a cukru vydrží nejméně několik měsíců. Pije se po malých skleničkách po večeři, hodí se ale i do kávy, horké čokolády nebo k vanilkové zmrzlině. Ze 700 mililitrů naplníte dvě až tři menší lahvičky a na etiketu stačí připsat datum sklizně.