Vlakvedoucí ukradl tři parní lokomotivy a prodal do šrotu za 809 127 Kč. V roce 1995 s nimi ujel 136 km bez povšimnutí

Vlakvedoucí ukradl tři parní lokomotivy a prodal do šrotu za 809 127 Kč. V roce 1995 s nimi ujel 136 km bez povšimnutíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rekordní krádež na dráze vynesla přes osm set tisíc.Zdroj: FOTO:Kopernik30, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 20.10.2026 11:38
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