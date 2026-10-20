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Vlakvedoucí ukradl tři parní lokomotivy a prodal do šrotu za 809 127 Kč. V roce 1995 s nimi ujel 136 km bez povšimnutí

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V roce 1995 ukradl vlakvedoucí tři parní lokomotivy a bez povolení je odvezl do kovošrotu v Praze. Případ nakonec skončil bez trestu kvůli chybějícím důkazům.
Rekordní krádež na dráze vynesla přes osm set tisíc.

Rekordní krádež na dráze vynesla přes osm set tisíc.

Zdroj: FOTO:Kopernik30, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:38

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