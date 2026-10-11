Vlajkové telefony se dusí vlastním teplem. REDMAGIC kvůli tomu montuje do těla ventilátor s 23 000 otáčkami

Vtip z herních fór, podle kterého výkonný telefon potřebuje větráček, se stal katalogovou položkou. ASUS prodává k ROG Phone 9 Pro chladič, který se připne na záda telefonu. Apple poprvé dal do iPhonu 17 Pro vapor chamber, technologii známou z výkonných počítačů a herních zařízení. Mobilní procesory dnes brzdí fyzika: rozhoduje, kolik tepla zvládne několik milimetrů skla, kovu a dalších materiálů odvést do okolí, než systém začne výkon snižovat.
Proč vlajkový telefon po delším hraní zpomalí sám od sebe
Výrobci čipů slibují velké skoky. Qualcomm uvádí u Snapdragonu 8 Elite až o 45 % vyšší výkon procesoru než u předchozí generace. Apple slibuje u čipu A19 Pro v iPhonu 17 Pro až o 40 % lepší trvalý výkon oproti A18 Pro. Slovo „trvalý“ je v Appleově slibu podstatné, protože potíže začínají ve chvíli, kdy má telefon špičkový výkon držet déle než několik desítek sekund.
Měření to potvrzují. Android Authority zaznamenal u Galaxy S25 Ultra se Snapdragonem 8 Elite pokles výkonu už během dlouhodobější zátěže. Notebookcheck popsal u OnePlus 13 se stejným čipem výrazný pokles výkonu při delší zátěži v 3DMarku a povrch telefonu se přitom zahřál vysoko nad pokojovou teplotu.
Porucha za tím není. Jakmile teplota nebo jiný provozní limit dosáhne nastavené hranice, systém sám sníží frekvence procesoru a grafiky, přesně jak je tepelný management navržený. Tomuto chování se říká thermal throttling. Kvůli němu může vlajkový telefon za desítky tisíc korun po delší době hraní podávat nižší výkon než na začátku testu.
Čtyři kroky, které přehřátému telefonu pomůžou bez příslušenství
Kdo s telefonem hlavně fotí, prochází sociální sítě a občas pustí video, throttling pravděpodobně výrazně nepozná. Týká se především nejvýkonnějších modelů, jejichž čipy běží na vysokých taktech a při náročných úlohách vyrábějí hodně tepla. Střední třída, která je na českém trhu mnohem rozšířenější než prémiové vlajky, na tom bývá lépe. Notebookcheck naměřil u Redmi Note 15 Pro 5G při dlouhodobé zátěži nejvýš 40,7 °C na části krytu a v 3DMarku jen minimální throttling. Telefon se tedy zahřeje, výkon ale drží relativně stabilně.
Jinak to vypadá u náročných her, emulace starších konzolí, streamování nebo natáčení dlouhých videí ve 4K. Při takovém používání může být rozdíl mezi telefonem s pokročilým chlazením a běžnou konstrukcí měřitelný a při dlouhé zátěži i citelný. Přehřátí se obvykle prozradí poklesem plynulosti nebo výkonu. Někdy telefon také ztlumí displej nebo omezí jiné funkce.
Pomoct si můžete i bez dalšího vybavení. Nejdřív sundejte kryt, pak odpojte nabíječku, zavřete náročné aplikace a nakonec nechte telefon vychladnout.
Ventilátor s 23 000 otáčkami v těle telefonu a stabilita 99,8 %
Herní značky zvolily nejpřímější řešení. REDMAGIC 10 Pro má v těle miniaturní ventilátor s 23 000 otáčkami za minutu, k tomu kapalný kov a vapor chamber o ploše 12 000 mm². TechRadar mu v testu 3DMark Solar Bay Stress Test naměřil stabilitu výkonu 99,8 %, telefon tedy svůj výkon v zátěži udržel prakticky celý. Ze všech měření v tomto článku je to nejlepší výsledek a patří jedinému telefonu s ventilátorem uvnitř těla.
ASUS vsadil na externí příslušenství. Chladič AeroActive Cooler X Pro se připne na záda ROG Phone 9 Pro a podle výrobce chladí až o 29 % účinněji. U REDMAGICu stojí za číslem nezávislé měření, u ASUSu zatím jen výrobce.
Obojí se dá koupit. ROG Phone 9 Pro se prodává na českém trhu a chladič k němu stojí v českém e-shopu ASUS 2 499 Kč. REDMAGIC 10 Pro je v prodeji na evropském trhu. Oba produkty míří mimo masový trh a řeší jediný úkol: odvést teplo rychleji, než to zvládne samotné tělo telefonu.
iPhone 17 Pro Max ve dvacetiminutové zátěži předčil Galaxy S25 Ultra
Apple o chlazení svých telefonů tradičně příliš nemluvil. U iPhonu 17 Pro a Pro Max udělal z vapor chamber součást hlavní prezentace a zdůrazňoval, jak pomáhá odvádět teplo a držet výkon déle. Firma, která chlazení dřív nezmiňovala, tím přiznává, že teplo je dnes pro výkon telefonu hlavní brzdou.
Nezávislý test dává Applu za pravdu. Tom's Guide naměřil v prvním dvacetiminutovém kole 3DMark Wild Life Extreme Stress Testu u iPhonu 17 Pro Max stabilitu výkonu 65,2 %, u Galaxy S25 Ultra 49,3 %. Ve druhém kole se rozdíl zmenšil, iPhone si přesto vedl lépe. Skóre stability popisuje, jak dobře telefon udržel výkon během testu, o teplotě nic neříká. Z výsledku proto nevyplývá, že iPhone běží chladněji. S výsledkem REDMAGICu se tato čísla přímo srovnávat nedají, protože pocházejí z jiného testu.
Samsung staví Exynos 2600 na 2nm výrobním procesu a přidal do něj Heat Path Block spolu s materiály s vyšší tepelnou vodivostí. Podle výrobce tahle konstrukce snižuje tepelný odpor až o 16 % a pomáhá odvádět teplo z čipu směrem ven. Samsung úpravu představuje jako technologický pokrok a o problému s teplem v jejím popisu nemluví.
Tichý chladič bez pohyblivých dílů: kdy ho dostanou telefony
Menší výrobní procesy, lepší materiály a vapor chamber samy chladnější telefon nezaručí. Když výrobci získanou tepelnou rezervu hned využijí pro vyšší takty, výkonnější grafiku a náročnější funkce umělé inteligence, zahřívání pod zátěží zůstane. Nejdražší telefon proto automaticky neznamená nejvyšší dlouhodobý výkon. Údaj o tom, jak dlouho telefon špičkový výkon udrží, v běžné tabulce specifikací obvykle nenajdete.
Další krok nabízí firma xMEMS. Její technologie solid-state micro-cooling dává výrobcům k dispozici miniaturní chladicí prvky bez klasických pohyblivých částí, které mají být tiché a kompaktní. Ve velkých řadách smartphonů se zatím běžně nepoužívá a není potvrzené, že ji v konkrétní podobě nasadí Apple nebo Samsung.