Vladař chytil 27 střel a stal se druhou hvězdou zápasu. Philadelphia vyhrála potřetí v řadě a sbírá body jako o život

Prvních dvacet minut ve středu 21. října v KeyBank Center patřilo domácím. Buffalo vyslalo na Vladařovu branku šestnáct střel, Flyers jen devět. Na ukazateli přesto po první třetině svítilo 0:2 pro hosty. Český brankář v úvodu nepustil nic, inkasoval až v oslabení na konci druhé třetiny a NHL ho vyhlásila druhou hvězdou utkání. Do Česka dorazil výsledek v noci na čtvrtek 22. října. Jde o základní část sezony 2026/27, ve které si Philadelphia nemůže dovolit ztrácet další body.
Třetina, která rozhodla, aniž by ji Flyers ovládli
Statistiky z první třetiny působí jako chyba v zápisu. Buffalo tlačilo, střílelo a Vladař chytal. Flyers mezitím dvakrát udeřili.
Ve 14. minutě a 49. vteřině vystřelil Oliver Bonk, puk se odrazil a nováček Cole Knuble ho poslal do sítě. Asistoval i Denver Barkey. Čtyřicet tři sekund před sirénou pak Philadelphia využila přesilovku. Akci rozehráli Matvej Mičkov s Jamiem Drysdalem a Trevor Zegras dorazil puk na 2:0.
Buffalo se dočkalo až ve druhé třetině. V přesilovce tečoval Jason Zucker a jinak čisté Vladařovo konto skončilo. Kontaktní gól ale Sabres do třetí části nepomohl. Ve 44. minutě Knuble znovu zakončil po přihrávce Bonka a stanovil konečný stav 3:1. Ve třetí třetině Flyers zavřeli střed kluziště a Buffalo už se k vyrovnání nepřiblížilo.
Oficiální zápis o utkání uvádí jako první hvězdu Knubleho, druhou Vladaře a třetí Zuckera, autora jediného gólu Sabres.
Střely měli domácí, góly hosté
Buffalo nakonec přestřílelo Philadelphii 28:26. Přesilovek ale mělo méně. Flyers jich hráli pět a jednu proměnili, Sabres ze tří přesilovek vytěžili také jediný gól. Utkání nerozhodl tlak ani počet střel. Rozhodlo, co se dělo v brankovišti.
|Brankář
|Zákroky / střely
|Úspěšnost
|Inkasované góly
|Daniel Vladař (PHI)
|27/28
|96,4 %
|1
|Ukko-Pekka Luukkonen (BUF)
|23/26
|88,5 %
|3
Rozdíl činí 7,9 procentního bodu. Buffalo mělo o dvě střely víc a jeho brankář dostal o dva góly víc. Takhle se dají vyhrávat zápasy, ve kterých je soupeř delší dobu lepší. Na celou sezonu se tím ale spoléhat nedá.
Klubový web Flyers v pozápasovém textu píše, že Vladař do Buffala přijel po dvou silných startech a v zápase, kde byli Flyers přehráváni na šance, týmu vychytal vedení. Podle našeho dopočtu z dostupných dat má po Buffalu za sebou pět startů s bilancí 2-2-1, chytil 140 ze 152 střel a drží úspěšnost zhruba 92,1 %. Statut nezpochybnitelné jedničky mu zdroje výslovně nepřiznávají. O roli hlavní opory se ale hlásí velmi hlasitě.
Nováček, kterého na ledě viděl i jeho otec
Večer patřil hlavně Knublemu. Oba góly v Buffalu byly jeho první v NHL. Příběh má i rodinný rozměr. Jeho otec Mike Knuble za Flyers v minulosti také hrál a skóroval; otec se synem jsou podle klubu první takovou dvojicí v historii základní části Philadelphie.
Knuble je jen jednou z tváří omlazené sestavy. Kvůli zraněním dostávají šanci Barkey, Bonk, McDonald i Jiříček, a právě mladí teď táhnou produktivitu. Zegras v Buffalu prodloužil bodovou sérii na tři zápasy, Mičkov dokonce na čtyři. Philadelphia, která v říjnu dlouho nemohla dát gól ani vyhrát, najednou nachází střelce i mimo první formaci.
Český kontext má zápas i na druhé straně. Za Buffalo nastoupil Jiří Kulich a během 19 střídání odehrál 13:41. Bod nezískal, vyslal jednu střelu, zablokoval jednu ránu a skončil s bilancí −2. Za Vladařem tentokrát krajan neprošel.
Proč jde o body jako o život
Pro představu, jak hluboko Flyers byli, stačí letošní říjen. Prvních devět zápasů sezony nevyhráli, s bilancí 0-6-3 byli na samém dně. První výhru slavili až 17. října, kdy porazili Ottawu 3:1 a Vladař chytil 25 z 26 střel. O dva dny později zdolali Colorado 3:2, Joseph Woll zastavil 24 pokusů a Mičkov dal dva góly. Teď přidali Buffalo.
Tři výhry za sebou spojují tři věci: brankáři chytají přes 92 %, mladí hráči bodují a přesilovka konečně funguje. Po dvanácti zápasech má Philadelphia bilanci 3-6-3 a devět bodů, v Metropolitní divizi je šestá. Před sebou má Carolinu, Rangers, Islanders, Washington a New Jersey, za sebou Pittsburgh a Columbus.
Jde o rychlou záchranu po krizovém startu, ne o útok na špičku. Podle nás je to ale přesně to, co Flyers v této fázi potřebují. Kdo v říjnu ztratí na soupeře v divizi deset bodů, v březnu je dohání jen těžko. Loni Philadelphia skončila s bilancí 43-27-12, měla 98 bodů a hrála play-off. Pokud se k tomu chce přiblížit i letos, každá další ztráta ji bude bolet víc než obvykle.
Buffalo po porážce kleslo na bilanci 4-4-2 a deset bodů. Doma podlehlo týmu, který do utkání přijel jen se dvěma výhrami.
Philadelphii čeká další zápas už v sobotu 24. října, kdy doma hostí Anaheim. Úvodní buly je na programu v 19:00 našeho času.
Po devíti zápasech bez výhry si Flyers nemohou vybírat, jak budou vyhrávat. V Buffalu to bylo šestnáct střel v první třetině, které Vladař do jedné zneškodnil, a dva góly nováčka, kterého před týdnem znal málokdo. Série je zatím krátká, ale tabulka se kvůli ní znovu otevírá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka