Vláda schválila rozsáhlé investice do státních nemocnic. FN Plzeň získá 4,65 miliardy

Více než polovina částky z odhadovaných investic nepůjde ze státního rozpočtu. Vláda počítá s evropskými fondy, projekty na úsporu energií a PPP projekty se zapojením soukromých peněz či Evropskou investiční bankou. „Chceme modernizovat nemocnice, rozvíjet špičkovou medicínu a posílit péči tam, kde dnes kapacity nestačí. Ať už jde o onkologii, dětskou psychiatrii nebo chirurgii, hlavním cílem je lepší a dostupnější péče pro pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
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Mezi největší plánované investice patří nový laboratorní pavilon Fakultní nemocnice Plzeň, rozvoj hematoonkologické péče v Brně, modernizace operačních sálů ve Fakultní nemocnici Ostrava nebo nové pavilony chirurgických a interních oborů ve FN Bulovka. Významné prostředky zamíří také do rozvoje transplantačních programů, modernizace onkologické léčby a rozšíření kapacit psychiatrické péče, zejména pro děti a dospívající.
Na strategické investice v hodnotě 26,4 miliardy korun se má stát podílet částkou 15,4 miliardy korun. Zbývajících přibližně 11 miliard korun mají pokrýt vlastní a další zdroje nemocnic. „Na financování psychiatrických akcí vyčlenila vláda dalších téměř 6,2 miliardy korun ze státního rozpočtu a fondů EU. Dalších 36 miliard korun připadá na významné investice do rozvoje a modernizace zdravotnických zařízení,“ doplnila mluvčí ministerstva.
V areálu FN se buduje ve velkém
V červnu zahájila plzeňská nemocnice stavbu pavilonu chirurgických oborů, který je největší a nejvýznamnější stavbou téměř padesátileté historie nemocnice v lochotínském areálu. Do čtyřmiliardové stavby s 12 nadzemními podlažími se přestěhují klíčové chirurgické obory, moderní operační trakt, urgentní příjem, intenzivní péče a diagnostické zázemí. Pavilon má být hotový do konce roku 2029.
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Zároveň tam odstartovala také modernizace urgentního příjmu za dalších 116 milionů korun. Cílem je modernizace vybavení, zvýšení dostupnosti péče a zlepšení podmínek pro pacienty, kterých tam ročně projdou desítky tisíc. Součástí projektu je i vznik psychiatrické ambulance s nepřetržitým provozem.
Vybrané strategické investice
Předpokládané náklady na zdravotnické projekty
|Zdravotnické zařízení a projekt
|Náklady
|FN Plzeň – nový laboratorní pavilon včetně vybavení
|4,65 mld. Kč
|FN Motol – nové pavilony chirurgických a interních oborů
|3,03 mld. Kč
|FN Brno – pavilon hematoonkologické péče
|2,51 mld. Kč
|FN Ostrava – přístavba centrálního komplementu včetně operačních sálů
|2,31 mld. Kč
|FN u sv. Anny v Brně – nový laboratorní objekt
|2,14 mld. Kč
|FN Motol a Homolka – laboratorní komplement
|2,00 mld. Kč
|MOÚ Brno – modernizace radioterapie
|1,54 mld. Kč
|FN Hradec Králové – perinatologické centrum
|1,30 mld. Kč
|FN Olomouc – nová budova geriatrie
|948 mil. Kč
|VFN Praha – modernizace onkologických a laboratorních pracovišť
|717 mil. Kč
FN Plzeň letos hospodaří s rozpočtem 12,5 miliardy korun. Loni byly náklady téměř 11,8 miliardy korun a výnosy 12,75 miliardy. V minulém roce tam měli přes 58 tisíc hospitalizací a přes milion ambulantních vyšetření. Chirurgové provedli více než 30 tisíc operací a na svět tam přišlo 2 395 dětí.