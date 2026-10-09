Vláda rozhodla! Na dovolenou v oblíbené destinaci už nestačí pojištění z Česka

Tanzanie láká na safari i poznávání tradičního života. Od října 2026 musejí zahraniční návštěvníci pevninské části země počítat s novým pojištěním.
Chystáte se na exotickou dovolenou? Od letošního října 2026 platí nová povinnost, která vám může nehezky provětrat peněženku. Bude se vás to týkat?
Nová pravidla se navíc týkají i cestovatelů, kteří si dovolenou zakoupili s několikaměsíčním předstihem.
Od 1. října 2026 totiž vláda Tanzanie zavedla povinné cestovní pojištění pro zahraniční návštěvníky pevninské části země.
Rozhodně nejde o nějakou převratnou novinku, protože například na Zanzibaru
podobné opatření platí už od roku 2024. Změna se ovšem dotkne nejen cestovatelů mířících za odpočinkem na plážích Indického oceánu, ale také těch, kteří plánují safari v národních parcích Serengeti či Ngorongoro. Kolik zaplatíte a kde pojištění sjednat?
Povinné pojištění do Tanzanie
stojí 44 USD, tedy přibližně 950 korun na osobu. Platí maximálně 92 dní a částka je stejná bez ohledu na to, zda v zemi strávíte týden, nebo několik měsíců. Pro čtyřčlennou rodinu tak nový výdaj představuje přibližně 3 800 Kč. A to ještě před započítáním víz a běžného cestovního pojištění.
Pojištění si můžete sjednat prostřednictvím oficiálních internetových portálů. Pro pevninskou Tanzanii využijete webovky
inbound.nicinsurance.co.tz, pro Zanzibar pak stránky inbound.visitzanzibar.go.tz. Náš tip: Vyřízení před odletem je praktičtější než řešení formalit až po příletu do cíle. Potvrzení o sjednání pojištění si uložte do telefonu a pro jistotu si ho také vytiskněte. Tanzanie láká na safari i poznávání tradičního života. Od října 2026 musejí zahraniční návštěvníci pevninské části země počítat s novým pojištěním. Zanzibar a safari během jedné dovolené? Pozor na pravidla
Řada cestovatelů kombinuje pobyt na
Zanzibaru s několikadenním safari na pevnině. Dobrou zprávou je, že kvůli takové cestě není nutné automaticky pořizovat dvě samostatná pojištění.
Pojištění sjednané při vstupu na Zanzibar totiž lze využít také na pevnině a opačně. Rozhodující je, aby bylo platné po celou dobu pobytu. Při přesunech mezi oběma částmi země
mějte potvrzení stále u sebe. České cestovní pojištění nerušte
Povinná místní pojistka neznamená, že byste měli zrušit
cestovní pojištění sjednané v Česku. Obě pojistky totiž nemusejí poskytovat stejný rozsah ochrany.
Před cestou si proto zkontrolujte především limity léčebných výloh, to, zda pojištění zahrnuje i případnou repatriaci, odpovědnost za škodu a pokud víte, že se budete věnovat rizikovým aktivitám, překontrolujte i to, zda pojistka kryje
adrenalinové sporty. Zvláštní pozornost pak věnujte podmínkám při potápění, safari nebo výstupu na Kilimandžáro. Nová povinnost platí i pro již zakoupené dovolené
Důležité je, že rozhoduje termín vstupu do země, nikoliv datum zakoupení zájezdu. Pokud jste si tedy dovolenou rezervovali například v létě, ale odlétáte až nyní, nové podmínky se vás týkají také.
Cestovatelé z Česka navíc stále potřebují vízum a cestovní pas s požadovanou dobou platnosti. Před odletem proto doporučujeme zkontrolovat aktuální vstupní podmínky a případně se informovat u cestovní kanceláře nebo jiného organizátora zájezdu. Použité zdroje: inbound.nicinsurance.co.tz inbound.visitzanzibar.go.tz