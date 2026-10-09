Vláda rozhodla! Na dovolenou v oblíbené destinaci už nestačí pojištění z Česka

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Letecký pohled na bílé písečné pobřeží Zanzibaru

Letecký pohled na bílé písečné pobřeží Zanzibaru

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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