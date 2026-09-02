Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vláda nakázala uměle vyvolat déšť. Okolní státy propadly panice, že jim ukradnou srážky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když sucho paralyzuje zemědělství, sahají vlády k radikálním řešením. Kazachstán jako první v regionu nasadil letadla, která mají chemicky donutit mraky k dešti. Sousední státy ale bijí na poplach.
Vláda nakázala uměle vyvolat déšť. Okolní státy propadly panice, že jim ukradnou srážky

Vláda nakázala uměle vyvolat déšť. Okolní státy propadly panice, že jim ukradnou srážky

Zdroj: Unsplash
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
KVÍZ: Politologem za 5 minut: Zvládnete kvíz plný pojmů z médií?
KVÍZ: Politologem za 5 minut: Zvládnete kvíz plný pojmů z médií?
Kdo vyšťourá doma staré funkční digitálky, vyhrál. Milovníci retra za ně nabízejí nesmyslné částky
Kdo vyšťourá doma staré funkční digitálky, vyhrál. Milovníci retra za ně nabízejí nesmyslné částky

Vzpomenete si ještě na ten pocit, když jste v osmdesátých letech poprvé spatřili na zápěstí spolužáka...

Myslíte, že dáte na balkon fotovoltaiku, strčíte ji do zásuvky a všechno bude ok? Šeredně se mýlíte
Myslíte, že dáte na balkon fotovoltaiku, strčíte ji do zásuvky a všechno bude ok? Šeredně se mýlíte

Koupíte si panel, zapojíte ho do zásuvky a šetříte? V Česku to tak nefunguje. Balkonová elektrárna podléhá...

Pokuta pro chodce až 1 800 Kč. Konečně smysluplné nařízení
Pokuta pro chodce až 1 800 Kč. Konečně smysluplné nařízení

Zatímco řidiči za telefon u volantu dostávají pokuty už roky, chodci mohli dosud zírat do displeje i...

KVÍZ: Zvládli byste test z vlastivědy? Otestujte své znalosti o naší zemi
KVÍZ: Zvládli byste test z vlastivědy? Otestujte své znalosti o naší zemi

Vzpomeňte si na školní léta a ověřte si, co vám utkvělo v paměti z hodin vlastivědy. Naše dětství bylo plné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.