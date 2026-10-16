Vláčné tvarohové řezy s čokoládou a rozinkami – jednoduchý dezert na plech, který se hodí na každou příležitost

Čokoláda a tvaroh se na první pohled mohou zdát jako výrazně odlišná dvojice, právě jejich kontrast ale dává těmto řezům příjemně vyváženou chuť. Sladká čokoláda se potkává s jemně nakyslým tvarohem, zatímco rozinky přinášejí do vláčného korpusu drobné sladké akcenty. Výsledkem je moučník, ve kterém se střídá hebkost krému s příjemnou strukturou korpusu a výraznější chutí čokolády.
Tvaroh zde není jen náplní, která spojí jednotlivé vrstvy. Jeho přirozeně svěží a lehce nakyslá chuť pomáhá vyvážit sladkost ostatních surovin, takže výsledný moučník nepůsobí zbytečně těžce. V kombinaci se zakysanou smetanou vzniká jemný a krémový základ, který se dobře doplňuje s čokoládou. Tvaroh navíc přirozeně obsahuje kvalitní bílkoviny a je zdrojem vápníku, takže má v dezertu své místo nejen kvůli chuti, ale i díky svému výživovému složení.
Praktická je také samotná podoba receptu. Řezy se připravují na plechu, takže z jedné dávky snadno získáte dostatek porcí pro rodinu i návštěvu. Po vychlazení krém zpevní, jednotlivé vrstvy se krásně spojí a moučník se dobře krájí. Díky čokoládové vrstvě navíc vypadá slavnostněji, přestože jeho příprava nevyžaduje žádné složité cukrářské postupy.
Chuť můžete snadno přizpůsobit tomu, co máte rádi. Rozinky lze předem namočit do trochy rumu, který jejich sladkost zvýrazní, nebo je nahradit sušenými brusinkami pro lehce nakyslý ovocný tón. Do tvarohového krému se hodí vanilka, citronová nebo pomerančová kůra a milovníci výraznější čokoládové chuti mohou použít místo mléčné čokolády kvalitní hořkou variantu. Právě citrusová svěžest nebo lehká hořkost čokolády dokážou jemný tvarohový krém ještě více zvýraznit.
Vejce vyšleháme s cukrem do světlé a nadýchané pěny. Za stálého šlehání postupně přiléváme olej a mléko. Směs šleháme, dokud se všechny suroviny nespojí.
Mouku smícháme s práškem do pečiva a prosejeme ji do vaječné směsi. Zlehka ji vmícháme, aby těsto zůstalo vzdušné. Nakonec přidáme rozinky a nasekanou čokoládu a krátce promícháme.
Těsto rovnoměrně rozetřeme na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 30 minut. Korpus je hotový, když povrch lehce zezlátne a po zapíchnutí špejle do středu na ní nezůstává syrové těsto. Upečený korpus necháme úplně vychladnout.
Mezitím připravíme tvarohový krém. Změklé máslo vyšleháme s moučkovým cukrem do světlé pěny. K máslové směsi přidáme tvaroh, zakysanou smetanu a citronovou kůru. Vše krátce prošleháme do hladkého krému. Krém rovnoměrně rozetřeme na vychladlý korpus.
Čokoládu nalámeme do misky a společně s mlékem ji rozpustíme ve vodní lázni nebo opatrně v mikrovlnné troubě. Promícháme ji dohladka a necháme krátce zchladnout. Vlažnou čokoládu rozetřeme na tvarohový krém.
Moučník uložíme nejméně na 2 hodiny do chladničky, aby krém zpevnil a čokoládová vrstva zatuhla. Vychlazené řezy nakrájíme ostrým nožem na 12 porcí. Před krájením můžeme nůž krátce nahřát v horké vodě a osušit, aby čokoládová vrstva nepraskala.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová