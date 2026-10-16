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Vláčné tvarohové řezy s čokoládou a rozinkami – jednoduchý dezert na plech, který se hodí na každou příležitost

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Vláčný korpus s rozinkami, jemný tvarohový krém a čokoládová vrstva vytvářejí moučník plný sladké chuti a vůně. Každé sousto je krásně krémové a potěší milovníky tvarohu i čokolády.
Vláčné tvarohové řezy s čokoládou a rozinkami – jednoduchý dezert na plech, který se hodí na každou příležitost

Vláčné tvarohové řezy s čokoládou a rozinkami – jednoduchý dezert na plech, který se hodí na každou příležitost

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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