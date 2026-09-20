Vláčné dýňové řezy s karamelem – podzimní dezert jako lusk. Doslova se rozplývají na jazyku a jsou raz dva hotové

Rychlé dýňové řezy s karamelem představují dokonalé spojení podzimních chutí a elegance. Tento nápaditý moučník kombinuje neuvěřitelně nadýchaný dýňový korpus, jemný krém ze smetanového sýra a zklidňující sladkost karamelové polevy. Výsledkem jsou nadýchané řezy jako z profesionální cukrárny, které nadchnou každou návštěvu i členy rodiny.
Tradiční využívání dýňového pyré při pečení má své kořeny v Severní Americe, kde se dýňový koláč (
pumpkin pie) stal neodmyslitelnou součástí oslav Dne díkůvzdání. Moderní cukráři však recepturu posunuli dál a vytvořili tyto vláčné řezy. Hlavním kulinářským tajemstvím tohoto moučníku je totiž použití dýňového pyré v kombinaci s dýňovým kořením přímo do šlehaného těsta s máslem a olejem. Dýně dodá těstu nejen sytě zlatavou barvu, ale především přirozenou šťavnatost, díky které korpus zůstane neuvěřitelně vláčný a mechový. Nadýchaný sýrový krém a zlatavý karamel pak celou kompozici dokonale propojují.
Největší předností tohoto dezertu je jeho univerzálnost a fantastický vizuální efekt. Působí velmi slavnostně, ale jeho příprava zabere jen chvilku, ať už sáhnete po kupovaném pyré a karamelu, nebo si je připravíte doma.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastních preferencí. Pokud chcete zvýraznit kontrast chutí, přidejte do karamelu špetku vločkové mořské soli a vytvořte populární slaný karamel. Pro křupavější texturu lze povrch řezů posypat opraženými pekanovými či vlašskými ořechy, případně dýňovými semínky obalenými v cukru. Smetanový sýr v krému můžete částečně nahradit jemným tvarohem nebo mascarpone pro ještě bohatší chuť.
Máslo šlehejte s cukrem 2–3 minuty. Přidejte olej a pokračujte ve šlehání další 1–2 minuty. Do směsi přidejte vejce a vše šlehejte další 1–2 minuty.
Postupně přidejte dýňové pyré, vanilkový extrakt a jakmile se ingredience propojí, také prosetou mouku s kypřicím práškem do pečiva a dýňovým kořením.
Poznámka: Můžete použít kupované pyré nebo si připravit domácí. V takovém případě dýni oloupejte, zbavte semen a vařte ji nebo pečte po dobu 60 minut.
Těsto vlijte do formy na pečení vyložené pečicím papírem a pečte ho v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 30–35 minut.
Tip: Zda je korpus upečený, ověřte pomocí špejle.
Zatímco korpus chladne, připravte krém. Studenou smetanu šlehejte asi 2 minuty. Jakmile zhoustne, vešlehejte do ní smetanový sýr a postupně také moučkový cukr s vanilkovým extraktem a dýňovým kořením.
Krémem pokryjte celý vychladlý korpus a pokračujte s přípravou karamelové polevy. V rendlíku nechte 2–3 minuty karamelizovat cukr. Vmíchejte do něj máslo a po jeho rozpuštění smetanu.
Polevou poté ozdobte dezert. Její aplikaci vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Poznámka: K přípravě dezertu můžete použít i 100 g kupovaného karamelu.
Rychlé dýňové řezy můžete ihned servírovat nakrájené na kousky.
Tip: Aby vám dezert vydržel co nejdéle, skladujte ho ve vzduchotěsném obalu v lednici.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Easy Quick Recipes
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato