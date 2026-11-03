Vláčné bochánky se sýrovou náplní: Pečivo, které u nás mizí hned, jak vytáhnu plech z trouby. A pozor – bez kynutí a téměř bez práce

Ráno bývá někdy těžké rozhodnout, co připravit k snídani, aby si pochutnala celá rodina a člověk přitom nemusel vstávat o hodinu dřív. Právě v takové chvíli přijdou vhod plněné sýrové bochánky z jogurtového těsta. Z trouby vytáhnete dozlatova upečené pečivo s lehce popraskaným povrchem, které voní po másle a po rozkrojení odhalí měkkou, slanou náplň. Skvěle se hodí k rannímu čaji, kávě i talíři čerstvých rajčat a okurky.
Tyto bochánky vycházejí z tradice tureckého pečiva poğaça, které má v Turecku své pevné místo při snídani i během dne. Poğaça se připravuje v mnoha podobách, od kynutých bochánků až po rychlejší varianty s jogurtem a práškem do pečiva. Náplně se liší podle regionu i rodinných zvyklostí a vedle sýra se používají také olivy, brambory nebo bylinky. Společné mají to, že jde o praktické pečivo, které se dobře jí samotné a snadno se přibalí na cestu.
Sýrová náplň je na těchto bocháncích obzvlášť zajímavá. Kombinace jemného tvarohu a slaného sýra feta vytváří vyváženou chuť: tvaroh náplň zjemní a dodá jí vláčnost, zatímco feta přinese výraznější slanost a lehce nakyslý tón. Petrželka přidá svěží bylinkovou vůni, ale můžete ji nahradit koprem nebo mátou, které náplni propůjčí jiný charakter. Feta bývá sama o sobě dost slaná, proto je lepší náplň nejprve ochutnat a sůl přidávat až podle potřeby.
Výhodou jogurtového těsta je, že nemusíte čekat na kynutí, takže se bochánky hodí i na ráno, kdy máte na přípravu jen omezený čas. Hustý bílý jogurt pomáhá udržet těsto měkké a spolu s máslem mu dodává příjemnou vláčnost. Černý kmín na povrchu přináší jemně kořeněnou, lehce oříškovou chuť, která se se sýrem dobře doplňuje. Bochánky podávejte ještě vlažné se zeleninou, olivami nebo miskou bílého jogurtu; vychladlé se zase hodí do svačinové krabičky nebo na cestu.
Máslo rozpusťte v menším hrnci a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu. Jogurt a vejce vyjměte předem z lednice, aby nebyly příliš studené.
Do větší mísy dejte jogurt, vejce a vychladlé rozpuštěné máslo. Přidejte cukr a sůl a vše důkladně promíchejte metličkou. V jiné nádobě smíchejte hladkou mouku s práškem do pečiva a postupně ji zapracujte do jogurtové směsi.
Vypracujte měkké, hladké těsto, které se nebude výrazně lepit na ruce. Pokud je příliš lepivé, přisypte malé množství mouky, ale nepřidávejte jí zbytečně mnoho, aby bochánky po upečení nebyly tuhé. Hotové těsto rozdělte na 12 přibližně stejně velkých dílů.
Tvaroh dejte do misky a rozmělněte ho vidličkou. Přidejte rozdrobený sýr feta, nasekanou petrželku a špetku černého pepře. Náplň dobře promíchejte a před případným dosolením ji ochutnejte, protože feta bývá dost slaná.
Každý díl těsta zploštěte v dlani na menší placku. Doprostřed položte přibližně 1 lžíci sýrové náplně a okraje těsta přehněte přes ni. Spojte je a pečlivě utěsněte, aby náplň během pečení nevytékala, a vytvarujte kulatý bochánek.
Troubu předehřejte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Bochánky položte na plech uzavřenou stranou dolů a ponechte mezi nimi dostatek prostoru. Žloutek rozmíchejte s mlékem, potřete jím povrch pečiva a posypte černým kmínem.
Bochánky pečte v předehřáté troubě přibližně 25 minut, dokud nebudou na povrchu zlatavě hnědé. Doba pečení se může mírně lišit podle velikosti bochánků a vlastností trouby, proto sledujte především jejich barvu. Po upečení je přesuňte na mřížku a nechte několik minut zchladnout, aby se náplň ustálila a těsto se při rozkrojení netrhalo.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová