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Vláčná maková buchta s citronovou polevou: Moučník, který připravíte rovnou do trouby a sklizeň chvály přijde sama

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Maková buchta bez kynutí, která se peče na celý plech a nakrmí celou rodinu. Těsto je husté jako na lívance, mák dodá hloubku a citronová poleva osvěží každé sousto.
Fotografie k Makovci s citronovou polevou

Fotografie k Makovci s citronovou polevou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Vláčná maková nekynutá buchta s citronovou polevou: Moučník, který připravíte rovnou do trouby a sklizeň chvály přijde sama
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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