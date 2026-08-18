Vláčná maková buchta s citronovou polevou: Moučník, který připravíte rovnou do trouby a sklizeň chvály přijde sama

na plech jsem dlouho brala trochu s rezervou. Makovou buchtu Bez kynutí? Říkala jsem si, že to nemůže stát za moc. Jenže první kousek tenhle názor rychle smazal. Těsto je vláčné, mák provoní celý byt a tomu dá úplně jiný rozměr. U nás doma plech mizí ještě teplý, často dřív, než se člověk stihne vůbec posadit. citronová poleva
Recept mám od maminky. Pekla ho vždycky ve chvíli, kdy se nečekaně ohlásili hosté a nebyl čas na nic složitého.
Žádné čekání na kynutí, žádné zdlouhavé postupy. Suroviny se prostě smíchají, těsto se nalije na plech a za chvilku je hotovo. Rozhodující je jen správná konzistence – měla by připomínat těsto. Po upečení pak buchta hezky drží tvar a zůstane měkká, ne gumová. Mák setý, hlavní ingredience receptu, podle Wikipedie obsahuje mimo jiné lívancové vápník a nenasycené mastné kyseliny.
Malý tip: Mléko přidávejte postupně, po lžících, ne celé najednou. Každá mouka saje jinak a vejce mívají různou velikost, takže právě takhle se dá uhlídat správná hustota. Těsto má z lžíce padat pomalu a tvořit souvislou hmotu, ne se rozlévat jako voda. Recept na makovou buchtu na plech s citronovou polevou a bez kynutí
Z jedné dávky vyjde plný klasický plech, tedy asi
20 až 24 kusů podle toho, jak velké řezy uděláte. Recept počítá s Herou, ale klidně se dá použít i změklé máslo. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 15 minut Ingredience k přípravě
Těsto: 400 g polohrubé mouky 200 g mletého máku 250 g cukru krystal 100 g tuku (Héra nebo změklé máslo) 2 celá vejce 1 a půl sáčku kypřícího prášku do pečiva mléko podle potřeby (asi 200 až 250 ml) – těsto má mít hustotu lívancového těsta špetka soli
Citronová poleva: 300 g cukru moučka 2 lžíce vařící vody 1 lžička másla (rozpustit ve vodě) šťáva z půlky citrónu (nebo víc podle chuti)
Vymazání plechu: tuk a mouka nebo pečicí papír Postup přípravy vláčné makové buchty se svěží polevou
1. Troubu si předehřejte na
170 stupňů. Funguje horkovzduch i klasika, u běžného pečení je ale lepší dát rošt doprostřed, aby se buchta nespálila odspodu. Plech vyložte pečicím papírem nebo vymažte tukem a vysypte moukou.
2. Do větší mísy dejte
změklý tuk (Héru nebo máslo pokojové teploty) a cukr krystal. Promíchejte je dohromady. Není potřeba z toho dělat nadýchanou pěnu jako na piškot, stačí, když se suroviny spojí do hrudkovité hmoty. Foto: Cooky.cz, Vláčná maková nekynutá buchta s citronovou polevou: Moučník, který připravíte rovnou do trouby a sklizeň chvály přijde sama
3. Přidejte obě
vejce a špetku soli. Znovu promíchejte. Vejce těsto zjemní a po upečení mu pomohou držet tvar.
4. Vmíchejte
mletý mák, mouku a kypřící prášek. Těsto bude chvíli dost tuhé, což je v pořádku.
5. Pak začněte po lžících přilévat
mléko a míchejte, dokud nebude těsto zhruba jako na lívance. Má z lžíce stékat pomalu, ale pořád souvisle. Přesné množství záleží na savosti mouky, takže je lepší nespěchat.
6. Hotové těsto přelijte na připravený plech a stěrkou nebo mokrou rukou ho rozetřete do rohů. Vrstva by měla být asi
2 až 3 cm vysoká. Tenčí buchta by se snadno vysušila.
7. Dejte ji do trouby a pečte
30 až 35 minut. Každá trouba peče trochu jinak, proto po třiceti minutách zkuste špejli – zapíchněte ji doprostřed a když vyjde čistá, je hotovo. Povrch má být zlatavě hnědý.
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8. Upečenou buchtu vyndejte a nechte ji
20 až 30 minut chladnout přímo na plechu. Kdyby se poleva dala na horký korpus, vsákla by se dovnitř a ztratila lesk. Připravíme citronovou polevu
9. Do malé misky nasypte
cukr moučka. Ve dvou lžících vařící vody rozpusťte lžičku másla a přidejte ji k cukru. Vymačkejte šťávu z půlky citrónu a vše promíchejte do hladké, lesklé polevy. Měla by být spíš hustší, stékat z lžíce pomalu. Když je moc tuhá, přidejte po kapkách vodu; když je řídká, dosypte moučkový cukr.
10. Polevu nalijte na vychladlou buchtu a rozetřete ji stěrkou až ke krajům. Nechte
10 až 15 minut ztuhnout, pak nakrájejte na obdélníky a podávejte. Nejlepší je v den pečení, ale druhý den je pořád velmi dobrá – pokud tedy do té doby vydrží. Tipy redakce: Záměna tuku: Hera bývá v těstě o něco jemnější než máslo, máslo zase přidá výraznější chuť. Kdo chce něco mezi, může použít půl na půl. Těsto se pak chová dost předvídatelně a buchta se dobře krájí. Citronová versus rumová poleva: Původní recept pracuje s rumovou polevou – stačí místo citronové šťávy použít dvě lžíce rumu. Rumová varianta je výraznější a sedí hlavně k podzimnímu a zimnímu pečení, citronová působí svěžeji a bývá přijatelnější i pro děti. Jak poznat správně upečenou buchtu: Povrch by se měl po lehkém stlačení prstem vrátit zpátky. Když zůstane důlek, chce ještě zhruba 5 minut. Pokud špejle vychází s mokrým těstem, přikryjte plech alobalem, aby povrch neztmavl příliš rychle, a dopékejte dál. Skladování: Buchta vydrží zakrytá při pokojové teplotě 2 až 3 dny bez větší ztráty vláčnosti. Do lednice ji ale nedávejte. Chlad těsto zbytečně ztuhne a výsledek pak bývá sušší. Variace s jablkem: Kdo chce těsto obohatit, může přidat jedno větší nastrouhané jablko. Dodá šťavnatost i lehkou kyselost, která se k máku hodí. Není potřeba ho předem vymačkávat, těsto je dost husté, aby si s tím poradilo.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie