Vízek se opřel do Priskeho a žádá jeho konec. Na Letné se už mluví o dalších krocích

- Sparta ukončila spolupráci s trenérem standardních situací Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Collem
- Hlavní trenér Brian Priske zůstává, vedení ale další kroky nevyloučilo
- Místo Colla zaujme Christian Clarup, který měl kondici na starosti v Priskeho mistrovských sezonách
- Letenští jsou po sedmi kolech desátí s devíti body
- Ladislav Vízek v komentáři pro iSport žádá Priskeho konec
Oběti z druhé řady
Sparta v úterý ukončila spolupráci se dvěma muži, kteří na Letnou přišli s Priskem v červnu 2025. Skončil specialista na standardní situace Jack Wilson i vedoucí fyzické přípravy Ian Coll. Dánský kouč zůstává, bezpodmínečnou podporu mu však vedení nevyslovilo.
Výkonný místopředseda představenstva František Čupr označil vstup do sezony za jeden z nejhorších za dlouhou dobu. Odpovědnost rozložil mezi vedení, trenéry i hráče a požaduje rychlé zlepšení. „Podle situace se budeme rozhodovat dál," dodal podle ČTK.
Sportovní ředitel Tomáš Rosický zvolil smířlivější tón. Připomněl kvalitu kádru, jehož potenciál Sparta zatím nevyužila, a mluvil o nutnosti „dát týmu nový impuls".
Čísla přitom mluví tvrdě. Po debaklu 0:3 v derby se Slavií přišla nedělní porážka 1:2 v Hradci Králové. Podle dat Opta jde o druhý nejhorší start Sparty v samostatné české lize. Hůř na tom byla naposledy v sezoně 1996/97.
Návrat muže ze zlatých časů
Uvolněné místo po Collovi už je obsazené. Na Strahov se ve středu vrátil Christian Clarup, který kondici týmu vedl v době, kdy Priske dovedl Letenské k titulu a následně k double. Dán tak dostal zpátky známou tvář, nikoli však spolupracovníka podle vlastního výběru.
Sám Priske přitom po srpnovém vyřazení v Lyonu naznačoval, že se na Letné něco stane. Tehdy šlo o kádr. Teď vedení sáhlo přímo do jeho štábu.
Vízek si nebere servítky
Olympijský vítěz z Moskvy, bronzový medailista z Eura 1980 a člen Klubu ligových kanonýrů Ladislav Vízek sepsal svůj komentář pro iSport po porážce v Hradci. S Priskem v něm nemá slitování. Titulek sloupku trenéra srovnává s Martinem Hyským a končí jednoznačnou výzvou k odchodu. Sám Vízek se v textu vyslovil pro jeho odvolání.
Nejdřív přitom smekl před soupeřem. Hradecký trenér David Horejš podle něj na domácím hřišti dvakrát po sobě porazil Spartu i Slavii, což ocenil stejně jako tamní fanoušky. Na Letné naopak cítí rostoucí vzdor a příznivci podle něj pomalu přecházejí do otevřeného odporu.
Na stav Sparty se Vízek vyptával i kamarádů z letenského tábora. Shodli se, že tým na pohled hraje slušně, jenže výsledky tomu vůbec neodpovídají. Vízkovi v mužstvu chybí zarputilost a chuť se rvát o každý metr. Hráči si podle něj s míčem raději elegantně pohrávají, než aby do zápasu přidali dřinu, bez které se góly nerodí.
Kritika mířila i na konkrétní jména. Ofenzivní hráči John Mercado a Josimar Alcócer jsou podle něj šikovní fotbalisté, ovšem bez průrazu. Sparta by potřebovala divocha ražení Guélora Kangy nebo Qazima Laçiho, tedy hráče, který dokáže rozhodit soupeře i celé okolí.
„Fotbal Sparty je naivní, dorostenecký," napsal. Desáté místo po sedmi kolech považuje za zasloužené. V myšlenkách se přitom vrací k domácí výhře nad Lyonem, kterou označil za skutečný zážitek. Od té doby se ale podle něj jedna špatná zpráva vrší na druhou a čtyři porážky v sedmi kolech jsou bilance, ze které musí mrazit.
Znepokojuje ho i pohled na rivala. Ještě před dvěma týdny mohla Sparta v derby Slavii přeskočit, dnes na ni ztrácí osm bodů. Vízek pochybuje, že by takový náskok sešívaní do konce sezony promarnili.
Nakonec se podivil, že sportovní ředitel Tomáš Rosický trenéra po všech tahanicích stále drží. Priskeho konec je podle něj jen otázkou času.